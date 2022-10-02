Залужний обговорив із генералом США Міллі забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської агресії
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі обговорив питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі агресії РФ.
Про це Залужний написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Цього вечора провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії.
Щиро вдячний всьому Американському народу та його лідерам за послідовну і непохитну підтримку України в ці важкі часи", - розповів він.
Топ коментарі
+20 Максім ХОЙ 07fb0949
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+19 Йцу Кенг 07b0c614
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+18 Перехватчик
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1 ч У Туреччині спустили на воду корвет класу Ada «Гетьман Іван Мазепа» ВМС України.
глядишь, в аэропорту и рейс случайно перепутать можно.....
https://twitter.com/i/status/1576567002726301696
Идет прорыв ВСУ в Берислав. Прямо сейчас.
На Херсонском направлении намечается котел на 6 бригад,2 из которых артиллерийские и одна-спецура.
"На певних ділянках фронту, де вже пройшли наші захисники, навіть вони здивовані, тому що дуже багато загиблих орків. Вони кажуть, що бої йшли потужні, але, можливо, навіть працювали якісь загородзагони, щоб не давати росіянам тікати", - сказав він.
треш якийсь хоча московитам вже ніхто не дивується....а нам шо - частину роботи зробили самі ж ваньки, чим більше ванек здохне тим краще )))