Залужний обговорив із генералом США Міллі забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської агресії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі обговорив питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі агресії РФ.

Про це Залужний написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Цього вечора провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії.

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Щиро вдячний всьому Американському народу та його лідерам за послідовну і непохитну підтримку України в ці важкі часи", - розповів він.