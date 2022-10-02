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Залужний обговорив із генералом США Міллі забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської агресії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі обговорив питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі агресії РФ.

Про це Залужний написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Цього вечора провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії.

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Щиро вдячний всьому Американському народу та його лідерам за послідовну і непохитну підтримку України в ці важкі часи", - розповів він.
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Топ коментарі
+20
Херсонщина!!!Великі Укри йдуть!!!)
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02.10.2022 21:40
+19
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02.10.2022 21:43
+18
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02.10.2022 21:55
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НАдеюсь дадут таки танки и бтры амерские. На консервации у них их очень много
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02.10.2022 21:37 Відповісти
Їх за останні роки звозили ролкерами на близький схід гектарами. Стоять, чакають свого часу.
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02.10.2022 21:45 Відповісти
Главная цель - это истощить Россию так, чтобы у РФ не было денег. А не будет денег дотировать регионы и они вспыхнут и РФ развалится к чертям собачьим и Украина сразу же вернет все земли!!! Нужно быстрее все деньги РФ за границей арестовать и передать Украине и все имущество и деньги российских олигархов передать Украине!!!
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02.10.2022 21:39 Відповісти
Вот воины ВСУ тоже обговаривают https://twitter.com/i/status/1576638406850842624.
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02.10.2022 21:40 Відповісти
Херсонщина!!!Великі Укри йдуть!!!)
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02.10.2022 21:40 Відповісти
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02.10.2022 21:43 Відповісти
Дудчани це 27 км від ЗолотоїБалки ,а до Нової Каховки і того більше. У страха очі великі.
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02.10.2022 21:51 Відповісти
дерьмак в турции и потерял контроль )))
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02.10.2022 21:51 Відповісти
ирмаку некогда - он там Ленку ипет.... все как по известной картине "Ленин в Польше".....
1 ч У Туреччині спустили на воду корвет класу Ada «Гетьман Іван Мазепа» ВМС України.
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02.10.2022 21:57 Відповісти
та хай хоть и своего абрахамию с его абрамовичем трахает )) только бы ЗСУ опять не мешал. пока он там трахается те хоть без "мудрого руководителя и смотрящего" могут спокойно работать. как бы он не выдал, что ему "пришлось срочно прервать визит в связи с непредвиденными обстоятельствами" ))
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02.10.2022 22:04 Відповісти
та тут такое дело...., кагбе, может вообще пора валить..... ))
глядишь, в аэропорту и рейс случайно перепутать можно.....
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02.10.2022 22:14 Відповісти
Пи"дец Котёнку...
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02.10.2022 21:51 Відповісти
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02.10.2022 21:55 Відповісти
путен памаги, введи вайска. Oh wait.........
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02.10.2022 21:59 Відповісти
"Новою Каховку в Российской федерации"? Я добре прочитав чи то може глюк?
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03.10.2022 06:29 Відповісти
Є таке,наше уже. Там біля Зарічне карта також радує,Борова наша хотя ще трохи не в тій фарбі. Тримайтесь і не спіть з новинами. Тихої погоди і тихої ночі
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02.10.2022 21:44 Відповісти
взаємно 😘
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02.10.2022 21:45 Відповісти
Австралийская машина Bushmaster MRAP, поставляемая в Австралию, нашла новую роль в качестве бронированной эвакуационной машины; на этот раз она вытащила захваченный российский БТР-80 с линии фронта.

https://twitter.com/i/status/1576567002726301696
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02.10.2022 21:45 Відповісти
нормально. сорвал день, пока эта паскуда дерьмак в турции и прямо не может присутствовать, как "наблюдатель" в разговоре.
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02.10.2022 21:46 Відповісти
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02.10.2022 21:50 Відповісти
самі думайте вірити чи ні..інфа від Шарія 🐔
Идет прорыв ВСУ в Берислав. Прямо сейчас.
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02.10.2022 21:50 Відповісти
ЗСУ конечно круты у нас, но эта инфа на 95 процентов фейк
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02.10.2022 21:53 Відповісти
Шарій тільки що запостив...я також думаю що це занадто гарна новина)
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02.10.2022 21:58 Відповісти
Краще почекаймо на звiт Генштабу.
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02.10.2022 22:00 Відповісти
Якщо тільки десант не висадили,а так цілий день про це
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02.10.2022 22:02 Відповісти
Була інфа ввечорі, що наші танчики вже в Дудчанах. Це більш реально - 25-30 км за день від Осокорівки пройти. А до Берислава від Дудчан ще пиляти і пиляти...
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02.10.2022 22:42 Відповісти
ось воно далі пише
На Херсонском направлении намечается котел на 6 бригад,2 из которых артиллерийские и одна-спецура.
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02.10.2022 21:59 Відповісти
та годі вже про котли...щойно з одного жаба вискочила
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02.10.2022 22:04 Відповісти
це не я це пітуШарій пише
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02.10.2022 22:05 Відповісти
Principe da kotiol namecajetsia kacapam.Nado teper dojti do Beryslava,Nocoj Kochovki sinchrono grupi SSO razxoditsia po storonam i idiot v tyl vraga berud kontrol dorog,korektirovku ognia i tak zakryvajet dvyzenije tex brigad.Tak bylo Balakleji teper takze budet poxoze
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02.10.2022 22:28 Відповісти
Танкiв багато, лiтакiв багато, хаймарсiв багато, горiлки пити не будемо.
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02.10.2022 21:52 Відповісти
Трохи...Але -- відро!)
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02.10.2022 23:15 Відповісти
Здається в США з'явився деякий азарт... можна ж не тільки Аляскою обмежитись двухсотрічної давнини .... да і ***** стає маніакально небезпечне стрибаючипо ізбі і ********** перед світом ядерною єлдою....
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02.10.2022 22:00 Відповісти
Гайдай також розповів, що на деяких звільнених територіях українські військові дивуються великій кількості вбитих окупантів і припускають, що працювали загородзагони.

"На певних ділянках фронту, де вже пройшли наші захисники, навіть вони здивовані, тому що дуже багато загиблих орків. Вони кажуть, що бої йшли потужні, але, можливо, навіть працювали якісь загородзагони, щоб не давати росіянам тікати", - сказав він.

треш якийсь хоча московитам вже ніхто не дивується....а нам шо - частину роботи зробили самі ж ваньки, чим більше ванек здохне тим краще )))
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02.10.2022 22:02 Відповісти
Та не треба бути експертом, щоб оцінити, як було вбито конкретного орка - чи в бою, чи пострілом у потилицю.
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02.10.2022 22:22 Відповісти
Это к утренним вопрос о том, почему ЗСУ, согласно заявлениям россми, по договорняку выпустили всех из окружения.
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02.10.2022 22:56 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/45611
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02.10.2022 22:04 Відповісти
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02.10.2022 22:06 Відповісти
Добре, що без Єрмака.
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02.10.2022 22:21 Відповісти
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02.10.2022 22:27 Відповісти
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02.10.2022 22:43 Відповісти
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02.10.2022 22:44 Відповісти
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02.10.2022 22:46 Відповісти
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02.10.2022 23:11 Відповісти
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03.10.2022 00:14 Відповісти
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03.10.2022 00:16 Відповісти
Сподіваюсь, що Єрмак під час розмови Залужного під дверми не підслуховував.
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02.10.2022 22:40 Відповісти
Єрмак зараз в Туреччину звалив, то може наші за цей час успішний наступ на Херсонщині проведуть...
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02.10.2022 22:46 Відповісти
 
 