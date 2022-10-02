Ми чітко дали зрозуміти Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме серйозні наслідки для Росії, - Столтенберг

Генеральний секретар Єнс Столтенберг назвав риторику про ядерну зброю в промовах президента РФ Владіміра Путіна "небезпечною і безвідповідальною".

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми чітко дали зрозуміти президенту Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме серйозні наслідки для Росії. І, звичайно, це змінить природу конфлікту", - сказав Столтенберг.

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"Ми також дали зрозуміти, що в ядерній війні не можна перемогти і вона не має бути розв'язана", - додав він.