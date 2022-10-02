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Ми чітко дали зрозуміти Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме серйозні наслідки для Росії, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний секретар Єнс Столтенберг назвав риторику про ядерну зброю в промовах президента РФ Владіміра Путіна "небезпечною і безвідповідальною".
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми чітко дали зрозуміти президенту Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме серйозні наслідки для Росії. І, звичайно, це змінить природу конфлікту", - сказав Столтенберг.
"Ми також дали зрозуміти, що в ядерній війні не можна перемогти і вона не має бути розв'язана", - додав він.
Топ коментарі
+8 Fjall_Raven
показати весь коментар02.10.2022 23:26
+6 Павло ШОвте
показати весь коментар02.10.2022 23:26
+6 Павло ШОвте
показати весь коментар02.10.2022 23:36
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Будь ласка, зачекайте...
Реально смотреть нужно
человек... особь сходит с ума он не всегда понимает о чем ему говорят или предупреждают...
наполеон или сталин из палаты № 6 все равно не вспомнит как его имя по паспорту, если уже 20 лет он мнит себя победителем в ВОВ или собирателем земель руцких...
На Х-ла только такой подход действует
Ответная угроза
Коли США програвали війну у В'єтнамі, якийсь генерал пропонував використати ядерку - його прибрали.
Таких "непереможних" Всесвіт затопче, як якого страшного павука
Где россияне будут на правах индейцев
И это будет вполне закономерно
Чтобы больше такого не повторялось
Це дуже цікаво.