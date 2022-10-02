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Ми чітко дали зрозуміти Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме серйозні наслідки для Росії, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг,єнс

Генеральний секретар Єнс Столтенберг назвав риторику про ядерну зброю в промовах президента РФ Владіміра Путіна "небезпечною і безвідповідальною".

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми чітко дали зрозуміти президенту Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме серйозні наслідки для Росії. І, звичайно, це змінить природу конфлікту", - сказав Столтенберг.

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"Ми також дали зрозуміти, що в ядерній війні не можна перемогти і вона не має бути розв'язана", - додав він.
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Топ коментарі
+8
выглядит так, шо ***** "получил предложение, которое заставило его отказаться" даже от ядерной риторики )
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02.10.2022 23:26
+6
Щоб зірвати плани Москви, захід публічно оголошував про них, тепер схоже зєлєнскій так само діє з кулуарними рішеннями стосовно прийняття України в НАТО, він просто оприлюднив секретну інформацію, відсунувши нас від НАТО.
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02.10.2022 23:26
+6
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02.10.2022 23:36
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Щоб зірвати плани Москви, захід публічно оголошував про них, тепер схоже зєлєнскій так само діє з кулуарними рішеннями стосовно прийняття України в НАТО, він просто оприлюднив секретну інформацію, відсунувши нас від НАТО.
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02.10.2022 23:26 Відповісти
Його дії говорять що він прихований ворог. По справах їхніх впізнаєте їх сказано в Біблії.
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02.10.2022 23:33 Відповісти
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02.10.2022 23:35 Відповісти
Містика! ) Або подоляк марить, або гра в "дебільчика"
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02.10.2022 23:51 Відповісти
Politiko - трешові СМІ
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03.10.2022 00:12 Відповісти
После атомного удара,проявят сильную озабоченность
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03.10.2022 10:14 Відповісти
меня что от тупых заяв зелеснкого что от ссцыкливыз заяв столтенберга реально тошнит - две терпилы в одном флаконе
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03.10.2022 06:12 Відповісти
выглядит так, шо ***** "получил предложение, которое заставило его отказаться" даже от ядерной риторики )
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02.10.2022 23:26 Відповісти
Одновременный залп Томагавков более тысячи ракет. Амеры просто превентивно обычным вооружение могут разфигачить все склады с ядером как только будет замечена возле этих складов любая активность
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02.10.2022 23:29 Відповісти
Откуда полетит 1000 томагавков?
Реально смотреть нужно
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02.10.2022 23:36 Відповісти
С подводных лодок , с надводных кораблей Средиземного флота, с военных баз НАТО в Европе. Вот как было в Сирии Ночью, в 04:42 - 04:56 по местному времени (UTC+3), после предупреждения российских военных по «существующим каналам»[17][18], из акватории Средиземного моря два эсминца ВМФ США (USS Ross (DDG-71) и USS Porter (DDG-78)), находившихся возле острова Крит, выпустили по сирийской авиабазе 60 крылатых ракет «Томагавк». И это только два эсминца США.
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03.10.2022 09:26 Відповісти
Восточную часть рашки сметут ракеты 7-го Тихоокеанского флота США. Там группировка очень мощная . можете загуглить . У США есть чем, главное , что-бы решение было принято.
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03.10.2022 09:31 Відповісти
ты просто идиот или тупой тролль?
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03.10.2022 06:14 Відповісти
Та назвіть ви вже ці наслідки по пунктам 1,2,3. І нам буде спокійніше, і москалі засунуть язик ще глибше. Ну, і весь світ зрозуміє до чого готуватися.
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02.10.2022 23:33 Відповісти
Вже ж казали. Після першого ядерного удару за декілька хвилин буде знищено весь чорноморський флот. Американський дрон-розвідник після цього постійно літає над Чорним морем, моніторить цілі. Ніхто його навіть збити не наважується. Подальші дії в залежності від поведінки кацапів
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03.10.2022 00:08 Відповісти
Зачем? Неизвестность страшнее. Хай кацапы гадают по чём им на рашке прилетит и укакиваются от страха
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03.10.2022 06:22 Відповісти
когда человек... особь сходит с ума он не всегда понимает о чем ему говорят или предупреждают...
наполеон или сталин из палаты № 6 все равно не вспомнит как его имя по паспорту, если уже 20 лет он мнит себя победителем в ВОВ или собирателем земель руцких...
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02.10.2022 23:35 Відповісти
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02.10.2022 23:36 Відповісти
просто дайте Україні 10-20 ядерних зарядів, і куйло заткне писок
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02.10.2022 23:37 Відповісти
Самое верное решение

На Х-ла только такой подход действует

Ответная угроза
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02.10.2022 23:44 Відповісти
зачем тебе неучу ядерные заряды? ты что безссмертный или просто бот необразованный?
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03.10.2022 06:15 Відповісти
toxic
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03.10.2022 06:40 Відповісти
У ядерній війні неможливо перемогти - так ***** і хоче замість поразки прийти до ядерної нічиєї.
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02.10.2022 23:39 Відповісти
Якщо росія - країна, що "не може програти", а путін - вождь, що "не може програти", то ні росії, ні путіну - немає місця в цьому світі.
Коли США програвали війну у В'єтнамі, якийсь генерал пропонував використати ядерку - його прибрали.
Таких "непереможних" Всесвіт затопче, як якого страшного павука
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03.10.2022 00:20 Відповісти
людський гнів в порівнянні з гнівом Всесвіту - просто ніщо.
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03.10.2022 00:23 Відповісти
А месте рф будут другие государства

Где россияне будут на правах индейцев

И это будет вполне закономерно

Чтобы больше такого не повторялось
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03.10.2022 00:32 Відповісти
***** ти сердобольний! Ти те ж саме говорив про початок війни і ЩО? Срали вони на вас і ваші наслідки!
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02.10.2022 23:50 Відповісти
Як нікчемно це НАТО виглядає, сцикуни сцикунами...
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02.10.2022 23:55 Відповісти
Ну коли тобі є, що втрачати, у тебе одна риторика, а якщо ти жебрак, то звісно, твоє життя нічого не варте, і ти кидаєш погрози направо та наліво 😉
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03.10.2022 00:12 Відповісти
это не нато сцыкуны это конкретный один глава -недовикинг
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03.10.2022 06:17 Відповісти
Какие то там серьёзные последствия это бред. Последствия должны быть катастрофические для мордора.
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03.10.2022 12:31 Відповісти
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28.10.2022 18:02 Відповісти
 
 