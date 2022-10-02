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армія РФ (13470) безпілотник (2092) війна (56389) Іран (1341) знищення (4109) дрони (2493)

Від початку атак іранських дронів на півдні ЗСУ збили 29 з них, 12 досягли цілей, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони,іранські

Росіяни запускають дрони іранського виробництва цілими групами, оскільки при такому застосуванні вони ефективніші. За весь період використання цих безпілотників армією РФ на півдні українські сили збили 29 із них, і лише 12 дронів досягли цілей.

Про це в ефірі телемарафону повідомила прессекретарка оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Гуменюк запитали, чому росіяни запускають дрони іранського виробництва цілими групами, і чи може це бути спробою армії РФ виявити українську протиповітряну оборону.

"По-перше, дійсно, не виключаємо і такої можливості. По-друге, це специфічна зброя, яка саме в груповому застосуванні вважається більш ефективною. Якщо навіть збили перший [безпілотник], то другий продовжує виконувати завдання. Вони усвідомлюють, що ми можемо їх збивати", – сказала Гуменюк.

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Вона озвучила "суху статистику", яка про це свідчить – за весь період виявлення російських дронів іранського виробництва на півдні України ЗСУ збили 29 безпілотників, і лише 12 дронів досягли своїх цілей.

"Виходить досить переконливе співвідношення, збиття все ж таки дає свої результати. Хоча виявляються вони дійсно складно за допомогою приладів, але їх чути навіть неозброєним вухом і видно в тому числі за допомогою тепловізорів", – сказала Гуменюк.
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Топ коментарі
+8
И когда будут разорваны дипотношения с ********* Ирана ? О какой там политической воле болтал Данилов?
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02.10.2022 23:53
+8
Кстати непонятно чем закончилась история со сбитым по наводке русозверей аятоллами украинского пассажирского самолета.
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02.10.2022 23:56
+4
Технологии 100 проц. уничтожения примитивных иранских дронов известны очень давно. Стоимость не выше стоимости самих дронов. Засада здесь в том, что Украине надо разворачивать своё производство средств защиты, чтобы не тратить ресурсы получаемых от союзников систем на иранцев. Они нужны Украине для борьбы с более придвинутыми китайцами и их российских копиями. Когда Украина начнёт воевать, как обещает, всерьёз, то производство можно будет развернуть за месяц и в гаражах, а в школьных мастерских и серийное производство.
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03.10.2022 00:22
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И когда будут разорваны дипотношения с ********* Ирана ? О какой там политической воле болтал Данилов?
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02.10.2022 23:53 Відповісти
может там власть сменят, че делать лишние телодвижения?
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03.10.2022 00:08 Відповісти
Власть там с 1979 года. Ждать когда ее сменять будут еще ваши внуки. А посла выслать надобно было.
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03.10.2022 00:13 Відповісти
Всього лише 43 роки а аятола вже усім набрид у Тегерані зараз тривають вуличні бої черенок у дупі та стріла крану все ближче.
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03.10.2022 00:19 Відповісти
Я не думаю, что там кого-то завтра свергнут. А любые контакты с Ираном должны быть разорваны.
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03.10.2022 00:25 Відповісти
Хорошие %. Средневековые бородачи надули гениального карлика.
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02.10.2022 23:54 Відповісти
в каком смысле ? стоимость копеечная а результат на миллиарды , так что пользы от них ооооочень много , а для нас вреда.
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02.10.2022 23:58 Відповісти
так він про це й каже
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03.10.2022 00:08 Відповісти
Коли вам вже прігожин перестане гроші платити,ляді ольгінські.
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03.10.2022 00:20 Відповісти
Технологии 100 проц. уничтожения примитивных иранских дронов известны очень давно. Стоимость не выше стоимости самих дронов. Засада здесь в том, что Украине надо разворачивать своё производство средств защиты, чтобы не тратить ресурсы получаемых от союзников систем на иранцев. Они нужны Украине для борьбы с более придвинутыми китайцами и их российских копиями. Когда Украина начнёт воевать, как обещает, всерьёз, то производство можно будет развернуть за месяц и в гаражах, а в школьных мастерских и серийное производство.
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03.10.2022 00:22 Відповісти
Ну блін ефективність 30% не така вже й погана, дивлячись на їх ціну та наявну кількість у сотні одиниць
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03.10.2022 00:03 Відповісти
але перші ми не знали як збивати, кожного разу % знищення зростає.
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03.10.2022 00:13 Відповісти
І що ж тут хорошого?90% знищення дронів і то недостатньо.Якщо 1 з 10 влучить в ціль,людям,які загинуть,буде байдуже,що 9 дронів збили.
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03.10.2022 07:39 Відповісти
Кстати непонятно чем закончилась история со сбитым по наводке русозверей аятоллами украинского пассажирского самолета.
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02.10.2022 23:56 Відповісти
во время встречи патрошилы и зели. Совпадение?
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03.10.2022 00:10 Відповісти
А что самое интересное и сбивали его срусские с С-300.
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03.10.2022 00:14 Відповісти
"збили 29 із них, і лише 12 дронів досягли цілей." Звідки це відомо? Якщо попали в склад мо' ціль була штаб?
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03.10.2022 00:35 Відповісти
Дуже зле що українська влада не перейняла цей підхід. Стільки різних людей писало про те що рф треба заспамити дронами камікадзе і що жодне ппо їй не допоможе, але все одно нічого зроблено не було, зате рф як тільки знайшла де купити то почала використовувати цей метод проти нас.

А ми могли б ці дрони якщо не тисячами то принаймні сотнями на день запускати. Вони не складні у виготовленні...
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03.10.2022 09:02 Відповісти
Ну в нашу "кантору" попали.
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03.10.2022 10:47 Відповісти
 
 