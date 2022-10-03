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У лікарні померла жінка, яка постраждала під час російського обстрілу зупинки у Зеленодольську

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лікарня

В лікарні від важких поранень померла жінка, яка постраждала під час обстрілу військами РФ зупинки громадського транспорту у Зеленодольську.

Про це в телеграмі повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"У четвер (29 вересня. - Ред.) окупанти вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді Криворізького району забороненими Женевською конвенцією касетними снарядами. Вдарили по зупинці транспорту. Поранення отримали 19 людей, які просто йшли на роботу. Одна людина, жінка, на жаль сьогодні померла у лікарні від відкритої черепно-мозкової травми", - написав він.

Вілкул нагадав, що в середу ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу ракетою Х-59. Сьогодні вночі – дроном-камікадзе. В обох випадках удари були завдані по цивільним об'єктам. Руйнування значні, але, на щастя, обійшлось без втрат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти ударили дроном-камікадзе по центру Кривого Рогу, - Вілкул

За його словами, в Дніпропетровській області окупанти за тиждень убили сімох людей, серед яких - діти, поранили – 50. Пошкоджено понад 400 цивільних будівель.
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Царствие небесное.
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03.10.2022 00:15 Відповісти
Царство Небесне...
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03.10.2022 00:57 Відповісти
Вічна Пам'ять всім загиблим від рук кривавого , кремлівського упиря !!

Украіна сумує 😪😪😪
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03.10.2022 01:55 Відповісти
Царство Небесне 😢
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03.10.2022 02:07 Відповісти
 
 