У лікарні померла жінка, яка постраждала під час російського обстрілу зупинки у Зеленодольську

В лікарні від важких поранень померла жінка, яка постраждала під час обстрілу військами РФ зупинки громадського транспорту у Зеленодольську.

Про це в телеграмі повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"У четвер (29 вересня. - Ред.) окупанти вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді Криворізького району забороненими Женевською конвенцією касетними снарядами. Вдарили по зупинці транспорту. Поранення отримали 19 людей, які просто йшли на роботу. Одна людина, жінка, на жаль сьогодні померла у лікарні від відкритої черепно-мозкової травми", - написав він.

Вілкул нагадав, що в середу ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу ракетою Х-59. Сьогодні вночі – дроном-камікадзе. В обох випадках удари були завдані по цивільним об'єктам. Руйнування значні, але, на щастя, обійшлось без втрат.

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За його словами, в Дніпропетровській області окупанти за тиждень убили сімох людей, серед яких - діти, поранили – 50. Пошкоджено понад 400 цивільних будівель.