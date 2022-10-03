Німеччина, Данія, Норвегія та Франція поставлять Україні кількадесят САУ, - Le Figaro
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Берлін, Копенгаген, Осло та Париж нададуть Києву військову допомогу самохідними артилерійськими установками,
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в неділю пише Le Figaro.
Зокрема, зазначає газета, українським збройним силам незабаром буде поставлено від 6 до 12 нових французьких самохідних артилерійських установок "Caеsar".
За даними газети, це будуть гармати не з арсеналу армії Франції, а раніше замовлені для датських збройних сил. Ухвалено рішення поставити їх Україні. Le Figaro нагадує, що Франція раніше вже направила в Україну близько 20 САУ "Caesar".
Видання також пише, що Німеччина, Данія та Норвегія, поставлять Україні 2023 року 16 самохідних артилерійських установок.
Раніше в неділю телеканал Tagesschau з посиланням на главу Міноборони ФРН Крістін Ламбрехт повідомив, що Німеччина, Данія та Норвегія нададуть фінансові кошти для виробництва у Словаччині 16 САУ Zuzana 2 для України. За даними німецьких ЗМІ, сума цього контракту – 93 млн євро.
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Самохідна артилерійська система RCH 155 розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann як системний розвиток PzH 2000.
САУ є легшою, більш мобільною, за рахунок колісного шасі, та дешевшою у виробництві системою, що обслуговується лише двома особами.
Україна - 18 одиниць, орієнтовний строк початку постачання - 2025 рік.
Осляне скажут: "мы тут не копенгаген ..."
Поэтому они понимают, что гарантии - это бумаги. Каждый умирает в одиночку. Кроме святых, которые шли на смерть вместе с паствой. А святых в политике нет и близко - только прагматики, барыги и менеджеры...