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Німеччина, Данія, Норвегія та Франція поставлять Україні кількадесят САУ, - Le Figaro

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сау

Берлін, Копенгаген, Осло та Париж нададуть Києву військову допомогу самохідними артилерійськими установками,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в неділю пише Le Figaro.

Зокрема, зазначає газета, українським збройним силам незабаром буде поставлено від 6 до 12 нових французьких самохідних артилерійських установок "Caеsar".

За даними газети, це будуть гармати не з арсеналу армії Франції, а раніше замовлені для датських збройних сил. Ухвалено рішення поставити їх Україні. Le Figaro нагадує, що Франція раніше вже направила в Україну близько 20 САУ "Caesar".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія, Норвегія та Німеччина профінансують виробництво САУ для України

Видання також пише, що Німеччина, Данія та Норвегія, поставлять Україні 2023 року 16 самохідних артилерійських установок.

Раніше в неділю телеканал Tagesschau з посиланням на главу Міноборони ФРН Крістін Ламбрехт повідомив, що Німеччина, Данія та Норвегія нададуть фінансові кошти для виробництва у Словаччині 16 САУ Zuzana 2 для України. За даними німецьких ЗМІ, сума цього контракту – 93 млн євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція може поставити Україні ще до 12 САУ CAESAR, - Le Monde

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
зогляду на те, яка невеличка кількість техніки у наших західних союзників і яка вона, загалом, тендітна, можна зробити висновків, що ***** дуже дуже ступило, коли напало на Україну замість того щоб напасти на всіх наших союзників разом узятих
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03.10.2022 01:04
+15
Все такие рашистские агенты и лоббисты не только в Украине а и в Европе хорошо постарались что Европа оказалась с голой жопой по факту. Все как придурки последние готовились к миру а не к войне. Только Польша каким то чудом не поддалась и не распродала и не утилизировала свою армию.
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03.10.2022 01:10
+12
Зашибись какая крупная поставка аж по 3 штуки на страну. Да еще через год. И эти страны еще нам хотели впарить *гарантии безопасности* в обмен на капитуляцию. Да они свою жопу в безопасности не удержат
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03.10.2022 01:13
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ті що на фото - будуть не скоро
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03.10.2022 01:00 Відповісти


Самохідна артилерійська система RCH 155 розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann як системний розвиток PzH 2000.

САУ є легшою, більш мобільною, за рахунок колісного шасі, та дешевшою у виробництві системою, що обслуговується лише двома особами.

Україна - 18 одиниць, орієнтовний строк початку постачання - 2025 рік.
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03.10.2022 01:07 Відповісти
Смущает и то что список стран, которые участвуют в передаче чуть ли не больше чем число самих орудий. Скоро несколько богатых европейских стран будут совместно передавать одну пушку или бронетранспортер)
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03.10.2022 01:08 Відповісти
Сплюньте. Немедленно.
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03.10.2022 01:10 Відповісти
Вони зараз потрібні, а не в 2023 році.
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03.10.2022 01:03 Відповісти
а кто тебе сказал что они уже не на фронте?
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03.10.2022 05:55 Відповісти
зогляду на те, яка невеличка кількість техніки у наших західних союзників і яка вона, загалом, тендітна, можна зробити висновків, що ***** дуже дуже ступило, коли напало на Україну замість того щоб напасти на всіх наших союзників разом узятих
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03.10.2022 01:04 Відповісти
переживаешь за путлера? что ему украинцы песты дали?
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03.10.2022 05:56 Відповісти
хвилююсь що ти - дебіл
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03.10.2022 07:40 Відповісти
зашкварился ты
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03.10.2022 17:32 Відповісти
Суть в том, что не поймёшь кому выставлять претензии за вооружение ЗСУ.
Осляне скажут: "мы тут не копенгаген ..."
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03.10.2022 01:06 Відповісти
А как насчёт зеркала?
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03.10.2022 01:24 Відповісти
Чем запутаннее для московита, тем лучше.
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03.10.2022 01:33 Відповісти
Все такие рашистские агенты и лоббисты не только в Украине а и в Европе хорошо постарались что Европа оказалась с голой жопой по факту. Все как придурки последние готовились к миру а не к войне. Только Польша каким то чудом не поддалась и не распродала и не утилизировала свою армию.
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03.10.2022 01:10 Відповісти
Поляки дольше всех воевали во Второй мировой войне! И они понимают разницу между объявить войну и начать воевать. Когда Гитлер напал на Польшу то союзники Англия и Франция через пару дней объявили войну Германии. А солдат на фронт отправили через полгода после того, как Польши не стало как государства.
Поэтому они понимают, что гарантии - это бумаги. Каждый умирает в одиночку. Кроме святых, которые шли на смерть вместе с паствой. А святых в политике нет и близко - только прагматики, барыги и менеджеры...
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03.10.2022 08:55 Відповісти
Зашибись какая крупная поставка аж по 3 штуки на страну. Да еще через год. И эти страны еще нам хотели впарить *гарантии безопасности* в обмен на капитуляцию. Да они свою жопу в безопасности не удержат
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03.10.2022 01:13 Відповісти
не гони беса - гарантии безопасности впаривает только зеленский и его тупой дерьмаковский офис
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03.10.2022 05:58 Відповісти
Осталась надежда на Корею и Японию.
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03.10.2022 01:17 Відповісти
а что все так плохо на фронте?
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03.10.2022 05:59 Відповісти
Звісно що погано, коли хоч один український Воїн гине, хоч на сотню орчні, хоч на тисячу. Бо він - Людина, а орчня - істоти з потойбіччя - дєрмодємони.
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03.10.2022 09:49 Відповісти
Ah, bravo Figaro! Bravo, bravissimo! (с)

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03.10.2022 01:19 Відповісти
В общем не о чем Пока богач рассуждал , как накормить голодного , тот умер . Немецкие политики до сих пор считаю , что референдум по отделении Восточной Германии не возможен
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03.10.2022 10:21 Відповісти
Така заява добре, але виглядає м'яко кажучи смішно.....друге цікавить, де ці їбані державни діячи, які спровокували занепад оборонки? Ці падли гірше москалів....достатьно було хоч би одну гаубицю, вже існуючу, довести до масового виробництва і цього б вже вистачило і не просили б на колінах Захід.
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03.10.2022 11:12 Відповісти
 
 