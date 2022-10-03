УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11143 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Україна-НАТО
5 442 17
Зеленський (17431) НАТО (5131)

Це потужна заява, - Зеленський про підтримку 9 країн вступу України до НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

нато

Зеленський назвав потужною заяву дев’яти країн НАТО щодо підтримки вступу України до Альянсу Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Президент України Володимир Зеленський назвав "потужною" спільну заяву дев'яти країн НАТО, які підтримали вступ до Альянсу України.

"Потужну спільну заяву маємо сьогодні від лідерів дев'яти держав НАТО: Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини", - зазначив він.

"Вони засудили російські ескалаційні кроки та, що дуже важливо, підтримали наше прагнення стати повноправним членом НАТО. У цьому напрямі і рухаємось. Впевнений, і цей наш проект ми реалізуємо", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував країнам, які підтримали вступ України до НАТО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Зтули пельку , бо не про Петра мова 😠,
скільки можна діставати Порошенка , який сьогодні не є президентом ?

Що Беня не може спати спокійно ?
показати весь коментар
03.10.2022 01:44
+8
Дурень думкою багатіє. Де реформи?
показати весь коментар
03.10.2022 01:31
+6
Туреччина буде ЗА без усіляких додаткових умов, ось побачите!
Будуть вагатися кілька країн типу Італії, Греції, але штати їм дадуть якісь ніштяки й вони погодяться. Угорщина залишиться останньою, але отримає ультиматум, що ти або разом з НАТО або НАТО без вас...
показати весь коментар
03.10.2022 03:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А потрібно 30
показати весь коментар
03.10.2022 01:28 Відповісти
+ треба згода Зеленського вигнати кацапську агентуру з ОП
показати весь коментар
03.10.2022 01:35 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Де реформи?
показати весь коментар
03.10.2022 01:31 Відповісти
Тобі 144 петрових не вистачило?
показати весь коментар
03.10.2022 01:37 Відповісти
Зтули пельку , бо не про Петра мова 😠,
скільки можна діставати Порошенка , який сьогодні не є президентом ?

Що Беня не може спати спокійно ?
показати весь коментар
03.10.2022 01:44 Відповісти
Дійсно - скільки можна? Вже не президент, вже здане Дебальцеве, Гіркин вже спокійно займається іншим, а не тероризмом ( вийшов з Слов'янська ще в 2014-му році, Донецьк захопив, біля Ізвариного повоював ), Іловайська трагедія вже сталася ( одночасно з нею сталася і частина офшорів, через які Україна втратила частину належних коштів ), Ліпецька фабрика пропрацювала лише до квітня 2017 року, і російський бюджет вже не отримує з неї податки ( хєр їм ), вже й ДАП підірвано давно, вже й благодійництвом щодо армії займається!
Досить вже. Уже діє інша установка щодо Порошенка, тож не заважайте популяризувати.
показати весь коментар
03.10.2022 08:54 Відповісти
Гуслік, корком від шампанського заткни пукан
показати весь коментар
03.10.2022 09:15 Відповісти
Очікую всі 30, щоб вибити зуби подальшим ворожим посяганням на Україну

але Угорщина...як мінімум напаскудить!

й Туреччина в торзі за згоду займе для себе вигідну позицію й залишиться у явному виграші
показати весь коментар
03.10.2022 01:44 Відповісти
эти двое еще прием швеции и финляндии не ратифицировали
показати весь коментар
03.10.2022 01:53 Відповісти
Туреччина буде ЗА без усіляких додаткових умов, ось побачите!
Будуть вагатися кілька країн типу Італії, Греції, але штати їм дадуть якісь ніштяки й вони погодяться. Угорщина залишиться останньою, але отримає ультиматум, що ти або разом з НАТО або НАТО без вас...
показати весь коментар
03.10.2022 03:06 Відповісти
Якщо члени НАТО приходять до одноголосного рішення, кандидата офіційно запрошують розпочати переговори про вступ. Це перший крок на шляху до офіційного членства

Далі процедури.Це права.оборона,економіка і.д.

З правами що?корупціонерів багато посадили,з судами що?
САП працює?Генпрокуратура працює?Коломойського зразу припомнять,чи мало США за нього казали.Оце все під ті процедури попадає.Оце таке воно НАТО
показати весь коментар
03.10.2022 03:32 Відповісти
Прокуратура працює - ген-ген ...
показати весь коментар
03.10.2022 05:45 Відповісти
Да-да, с Дерьмаком и Татаровым нас прям ждут с распростёртыми обьятиями в НАТО. А потом будет опять волать, шо ,,НАТО нас нэ хочэ"
показати весь коментар
03.10.2022 06:12 Відповісти
Малоймовірно що нас приймуть в НАТО в найближчі 10 років, та й не хоче зелень в НАТО гра на публіку.
показати весь коментар
03.10.2022 06:34 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2022 08:40 Відповісти
Потрібно, щоб підтримали Президент США і Прем'єр Британії
показати весь коментар
03.10.2022 13:22 Відповісти
 
 