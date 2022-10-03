Це потужна заява, - Зеленський про підтримку 9 країн вступу України до НАТО

Зеленський назвав потужною заяву дев’яти країн НАТО щодо підтримки вступу України до Альянсу Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Президент України Володимир Зеленський назвав "потужною" спільну заяву дев'яти країн НАТО, які підтримали вступ до Альянсу України.

"Потужну спільну заяву маємо сьогодні від лідерів дев'яти держав НАТО: Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини", - зазначив він.

"Вони засудили російські ескалаційні кроки та, що дуже важливо, підтримали наше прагнення стати повноправним членом НАТО. У цьому напрямі і рухаємось. Впевнений, і цей наш проект ми реалізуємо", - наголосив Зеленський.

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