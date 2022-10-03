Це потужна заява, - Зеленський про підтримку 9 країн вступу України до НАТО
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Зеленський назвав потужною заяву дев’яти країн НАТО щодо підтримки вступу України до Альянсу Київ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
Президент України Володимир Зеленський назвав "потужною" спільну заяву дев'яти країн НАТО, які підтримали вступ до Альянсу України.
"Потужну спільну заяву маємо сьогодні від лідерів дев'яти держав НАТО: Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини", - зазначив він.
"Вони засудили російські ескалаційні кроки та, що дуже важливо, підтримали наше прагнення стати повноправним членом НАТО. У цьому напрямі і рухаємось. Впевнений, і цей наш проект ми реалізуємо", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
скільки можна діставати Порошенка , який сьогодні не є президентом ?
Що Беня не може спати спокійно ?
Досить вже. Уже діє інша установка щодо Порошенка, тож не заважайте популяризувати.
але Угорщина...як мінімум напаскудить!
й Туреччина в торзі за згоду займе для себе вигідну позицію й залишиться у явному виграші
Будуть вагатися кілька країн типу Італії, Греції, але штати їм дадуть якісь ніштяки й вони погодяться. Угорщина залишиться останньою, але отримає ультиматум, що ти або разом з НАТО або НАТО без вас...
Далі процедури.Це права.оборона,економіка і.д.
З правами що?корупціонерів багато посадили,з судами що?
САП працює?Генпрокуратура працює?Коломойського зразу припомнять,чи мало США за нього казали.Оце все під ті процедури попадає.Оце таке воно НАТО