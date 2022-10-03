Сили оборони протягом 2 жовтня на південному напрямку знищили 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць техніки. ЗСУ мають частковий успіх на півночі операційної зони, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на півдні України за 2 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: " Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня динамічна та напружена. Наші підрозділи продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні. Мають частковий успіх на півночі.

Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань.

Знищено 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць іншої авто-бронетехніки.

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На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи з мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку. На блокпостах посилено перевірку документів, виїзди з підконтрольних рашистам територій максимально ускладнені: вимагають безкінечний перелік документів, влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів та речей, вилучають гаджети та інші коштовні предмети, гроші, змушують чекати результатів перевірки від кільканадцяти годин до 7 - 10 діб і часто просто розвертають автівку в зворотному напрямку.

В Чорному морі функціонування зернових коридорів відбувається за планом. Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 8 бойових кораблів, які як і раніше маневрують, укриваючись за Кримським півостровом. Напоготові 3 надводних і 2 підводних ракетоносії, на борту яких 32 крилаті ракети "Калібр".

Посилення шторму в морі підвищує мінну небезпеку.

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Ворог продовжує погрози і шантаж техногенними катастрофами шляхом нанесення ракетних ударів, імовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні. Не наражайте себе на небезпеку, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтесь порядку дій і правил.

В місцях обстрілів та ударів не наближайтесь до підозрілих предметів, повідомте про них компетентні органи, довірте роботу професіоналам.

Не сповіщайте навіть позитивні, на ваш погляд, новини про дії наших підрозділів. Передчасний виток інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція".

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