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Миколаївська область (1824) Одеська область (2491) Херсонщина (4251) ЗСУ (5706)

Сили оборони протягом 2 жовтня на південному напрямку знищили 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць техніки. ЗСУ мають частковий успіх на півночі операційної зони, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

техніка,російська

Оперативне командування "Південь"  оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на півдні України за 2 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: " Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня динамічна та напружена. Наші підрозділи продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні. Мають частковий успіх на півночі.

Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

 Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань.

Знищено 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Також читайте: Зеленський підтвердив визволення Архангельського та Миролюбівки на Херсонщині

На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи з мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку. На блокпостах посилено перевірку документів, виїзди з підконтрольних рашистам територій максимально ускладнені: вимагають безкінечний перелік документів, влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів та речей, вилучають гаджети та інші коштовні предмети, гроші, змушують чекати результатів перевірки від кільканадцяти годин до 7 - 10 діб і часто просто розвертають автівку в зворотному напрямку.

В Чорному морі функціонування зернових коридорів відбувається за планом. Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 8 бойових кораблів, які як і раніше маневрують, укриваючись за Кримським півостровом. Напоготові 3 надводних і 2 підводних ракетоносії, на борту яких 32 крилаті ракети "Калібр".

Посилення шторму в морі підвищує мінну небезпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збито 5 із 7 дронів-камікадзе "Shahed-136", якими окупанти атакували Миколаївщину, - Повітряні сили

Ворог продовжує погрози і шантаж техногенними катастрофами шляхом нанесення ракетних ударів, імовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні. Не наражайте себе на небезпеку, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтесь порядку дій і правил.

В місцях обстрілів та ударів не наближайтесь до підозрілих предметів, повідомте про них компетентні органи, довірте роботу професіоналам.

Не сповіщайте навіть позитивні, на ваш погляд, новини про дії наших підрозділів. Передчасний виток інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На світанку окупанти двома ракетами атакували Одещину, пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури та електропідстанцію, - Братчук

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Kavkaz Center

@newkc14
·

9 ч

В Иране с утра слухи что верховнй шиитский главарь Хаменеи отдал концы. Ранее сообщалось, что он в коме
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03.10.2022 03:00
+12
Рашисты сейчас убегают из Кременной подгоняя друг друга криками Гойда! Гойдаааа!.(с)
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03.10.2022 02:00
+12


Наступаємо Битва за Херсон.
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03.10.2022 02:42
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Рашисты сейчас убегают из Кременной подгоняя друг друга криками Гойда! Гойдаааа!.(с)
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03.10.2022 02:00 Відповісти
Взагалі дой довбень щось там наплутав, бо ота гойда зустрічається тілько що у романі некого Сорокіна "день опричника" де ті самі опричники як та жаба гадюку друг-друга, та викрикували Гойда

Ось наче уривок недайбог таке читати повністю:
...

Сплетаемся в объятьях братских. Крепкие руки крепкие тела обхватывают. Целуем друг друга в уста. Молча целуем, по-мужски, без бабских нежностей. Целованием друг друга распаляем и приветствуем. Банщики между нами суетятся с горшками глиняными, мазью гатайской полными. Зачерпываем мази густой, ароматной, мажем себе уды. Снуют бессловесные банщики аки тени, ибо не светится у них ничего.

- Гойда! - восклицает Батя.

- Гойда-гойда! - восклицаем мы.
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03.10.2022 02:38 Відповісти
Гайда...
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03.10.2022 02:46 Відповісти
- Гой?
- Да!
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03.10.2022 03:01 Відповісти
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03.10.2022 03:14 Відповісти
Путин решает какие территории входят в состав рассии, а ЗСУ - какие выходят.
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03.10.2022 06:28 Відповісти
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03.10.2022 09:48 Відповісти
Гайда , гайда
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03.10.2022 02:07 Відповісти
Ситуация по сути такова, реальные неофашисты, во главе с неофюрером, разрушили пол Украины в поисках каких то мифических националистов, загнав при этом и свою страну в глубокий кризис, теперь бегут с Украины роняя кал, объявляя мобилизацию и грозя всем ржавой ядерной дубинкой.(с)
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03.10.2022 02:17 Відповісти
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03.10.2022 02:35 Відповісти
Добрі новини - Вечір Соловйова та передача Москва Кремль Путін були запущені майже в режимі Лєбєдіного - програма тижневої давнини
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03.10.2022 04:31 Відповісти
А повинні були підводити підсумки «лікаванія після « референдумів»
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03.10.2022 05:14 Відповісти
нет там все свежее зачем врать?
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03.10.2022 06:30 Відповісти
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03.10.2022 05:53 Відповісти


Наступаємо Битва за Херсон.
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03.10.2022 02:42 Відповісти
Бережи Боже наших воїнів!
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03.10.2022 09:10 Відповісти
Херсонском фронте за сутки ВСУ прорвали оборону оккупантов более чем на 30 км. Каховка и Херсон совсем рядом.
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03.10.2022 02:57 Відповісти
Kavkaz Center

@newkc14
·

9 ч

В Иране с утра слухи что верховнй шиитский главарь Хаменеи отдал концы. Ранее сообщалось, что он в коме
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03.10.2022 03:00 Відповісти
перший і, мабуть, останній союзник путлера поїхав на концерт до Кобзона. )
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03.10.2022 03:12 Відповісти
"Што случилось? Почему все это происходит? "
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03.10.2022 04:05 Відповісти
Почему, есть ещё стриженный корейский *** и лука мудищев
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03.10.2022 06:34 Відповісти
Пыня - на очереди... Благая весть, однако.
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03.10.2022 04:21 Відповісти
Тепер нехай ту чалму путлеру прийшлють.....
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03.10.2022 04:41 Відповісти
Є підтверджені плітки, що путін за Хаменеєм скоро теж віддасть кінці, треба витримати місяців 3-4
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03.10.2022 04:46 Відповісти
Та там всё будет быстрее. Ещё один-два ,,Лиманских котла" и ***** свои же угостят чем-нибудь не совместимым с жизнью
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03.10.2022 05:58 Відповісти
в рашке слишком много терпил и с его руки до хрена ублюдков кормится
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03.10.2022 06:33 Відповісти
если это правда то рашке и позже китаю пистец
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03.10.2022 06:31 Відповісти
Слава воїнам-визволителям!
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03.10.2022 03:04 Відповісти
підводний човен Белгород вийшов з бухти ..з ракетою
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03.10.2022 03:06 Відповісти
La Repubblica: Разведка НАТО предупредила союзников о возможном пуске Россией ядерной торпеды «Посейдон» с подлодки «Белгород»
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03.10.2022 03:24 Відповісти
А что торпедировать то собрались?
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03.10.2022 03:42 Відповісти
Може I нIчого.. може дIд блефуе..
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03.10.2022 04:23 Відповісти
и куда будут торпедировать? Мурманск уже начал эвакуироваться?
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03.10.2022 04:00 Відповісти
песдежь кацапский зачем эту туфту вбрасывать
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03.10.2022 06:34 Відповісти
Кацапские вертолётчики камикадзе наших дней, каждый день их сбивают
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03.10.2022 03:41 Відповісти
А куда им деваться? Стали больше летать чтобы отслеживать перемещения ЗСУ, вот их и ловят с ПЗРК. Не заметишь перемещения войск получишь прорыв, как тот что сейчас идет на Херсонщине.
Слава Украине!
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03.10.2022 03:52 Відповісти
Героям Слава!
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03.10.2022 12:12 Відповісти
фу гидота
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03.10.2022 04:18 Відповісти
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03.10.2022 04:45 Відповісти
Виходить що Ізюмсько Лиманський напрямок для кацапів то взагалі дрібниці.
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03.10.2022 08:12 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.10.2022 10:39 Відповісти
 
 