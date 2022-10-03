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Єрмак у Туреччині обговорив гарантії безпеки для України з радником Ердогана Калином та радником Байдена Салліваном

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єрмак

У межах візиту до Туреччини керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із головним радником президента Турецької Республіки Ібрагімом Калином та з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном у тристоронньому форматі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, співрозмовники обговорили перебіг ситуації на фронті та координацію заходів з реагування на останні агресивні дії РФ.

Керівник Офісу Президента акцентував на необхідності отримання Україною надійних міжнародних гарантій безпеки до набуття нашою державою членства в НАТО.

"Єрмак нагадав, що Міжнародна робоча група з питань безпекових гарантій для України, яку він очолює разом із колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, підготувала рекомендації щодо Київського безпекового договору, укладення якого має забезпечити для української сторони дієві гарантії безпеки на цей перехідний період.

Керівник Офісу Глави держави окремо наголосив на важливості жорсткої реакції на проведення Росією так званих референдумів на тимчасово окупованих українських територіях та ухвалення незаконного рішення про їх анексію.

"Ці референдуми є нікчемними, вони не змінюють реальність. Територіальну цілісність України буде відновлено. Це - принципова позиція президента Володимира Зеленського, усього військово-політичного керівництва України та українського народу", - зазначив очільник Офісу Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак у Туреччині обговорив із керівниками компанії Baykar виробництво БПЛА в Україні

Співрозмовники обговорили продовження безпекової допомоги українській армії, актуальні першочергові потреби сил оборони України й важливість оперативного отримання такої підтримки та її нарощування.

Також під час візиту Андрій Єрмак провів окремі зустрічі з Ібрагімом Калином та Джейком Салліваном у двосторонніх форматах.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
Дивно завгосп обговорює гарантії безпеки.
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03.10.2022 06:49
+32
Одне питання- Навіщо нам міністр закордонних справ?
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03.10.2022 06:56
+29
Хто надав цьому Єрмаку такі необмежені повноваження ?
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03.10.2022 06:52
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Дивно завгосп обговорює гарантії безпеки.
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03.10.2022 06:49 Відповісти
прочитал заголовок как :
" Єрмак у Туреччині обговорив гарантії безпеки для України зi зрадником Ердогана "
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03.10.2022 07:14 Відповісти
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03.10.2022 07:32 Відповісти
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03.10.2022 07:47 Відповісти
Весьма сомнительные персонажи все эти "радники"
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03.10.2022 06:50 Відповісти
Орки горять і їх агенти паляться. Трамп і Кісінжер вже згоріли, селіван і єрмак палають.
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03.10.2022 06:58 Відповісти
Трамп все еще в строю. Он, вместе со своим смердящим выводком, пытается расколоть общество в США и лишить Украину поддержки. Почитайте посты этого ублюдочного семейства в Твиттере.
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03.10.2022 07:09 Відповісти
Читала, це капець. І у нас є люди, які підтримують це ******** чмо. (Дивилася його висловлювання, де він вчив як треба чинити з жінками. Якщо жінка подобається треба відразу хапати її за переднє місце, (ну ви зрозуміли за що, і це не груди) у ***док рудоголовий.
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03.10.2022 07:37 Відповісти
Формат этого "разговора" как минимум странный, это 100%
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03.10.2022 08:58 Відповісти
Театр абсурду🤦
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03.10.2022 06:51 Відповісти
Не для дерьмака та ВАЗелінського.
Для них - просто бізнес. Тепер уже, реально, на крові українського народу.

"Минулого четверга міністр оборони Олексій Резніков був вимушений відбиватись від звинувачень у тому, що створює збройну монополію під друга керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Причиною стала низка матеріалів у ЗМІ, які написали про таємного куратора, а також черговий лист конгресвумен Вікторії Спартц до президента США Джо Байдена. "
Источник: https://censor.net/ru/r3357817
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03.10.2022 10:46 Відповісти
Хто надав цьому Єрмаку такі необмежені повноваження ?
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03.10.2022 06:52 Відповісти
кто кто зеленый вирус червяк
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03.10.2022 07:11 Відповісти
Так. Оманський договорняк виконує справно...
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03.10.2022 09:00 Відповісти
Зеля вже не спроможний щось робити, тільки писульки читати. А завгосп і селіван якась невідповідна зустріч, якщо вони не агенти орків.
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03.10.2022 06:54 Відповісти
Одне питання- Навіщо нам міністр закордонних справ?
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03.10.2022 06:56 Відповісти
Друге питання - навіщо президент?
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03.10.2022 07:00 Відповісти
Трете - може нам обирати не президента, а керівника його офісу, який буде призначати президента?
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03.10.2022 07:25 Відповісти
а как обстоит дело с выходом на Херсон в течение дня, сдачей азовцев... вова, мы помним и обязательно напомним и завгоспу и тебе...
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03.10.2022 07:08 Відповісти
Перемога над росією має закінчитися реальною посадкою ініціатора розмінування Чонгара Ермака на 15 років увязнення.
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03.10.2022 07:12 Відповісти
Він що, головнокомандувач? Тільки слідом за Ослом.
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03.10.2022 07:40 Відповісти
головнокомандувач ЗСУ - Залужний
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03.10.2022 07:46 Відповісти
Верховний головнокомандувач, який дає команди Головнокомандувачу, найвеличніВливий Бубочка Боневтік.
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03.10.2022 10:48 Відповісти
Ми як нація їм не потрібна' Це - принципова позиція президента Володимира Зеленського, усього військово-політичного керівництва України та українського народу"
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03.10.2022 07:18 Відповісти
Яки опять ,,гарантии"?? Який опять Дерьмак?? Хто цэ такий? ФСБшна консерва Дерьмак должна тухнуть за решёткой, а не рассекать по турциям и гадить Украине!
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03.10.2022 07:26 Відповісти
Все не втрачає надії поскоріше склепати мирний договір з пуйлостаном, щоб бабосіки на відновлення країни в карман покласти
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03.10.2022 09:44 Відповісти
Ох будет день когда Ермаку дадут ***** на банковой и поможут попу зеленкой
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03.10.2022 07:36 Відповісти
Бонапарт Боневтік не може виїхати, бо скажуть що втік а він не втік - ось і шле свого завгоспа.
Не довіря Кулебі чи Шмигалю.
Чого б це?
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03.10.2022 07:38 Відповісти
В следующий раз я поеду обговаривать. К тому же я не завхоз.
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03.10.2022 07:51 Відповісти
Невірний заголовок новини: "Ворог України і агент кремля дь'Єрьмак у Туреччині обговорив гарантії безпеки для України".
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03.10.2022 08:10 Відповісти
кулєба якогось хйа поїхав на 9днів в африку, а зрадник дєрьмак обговорює гарантії. це якось дуже по зебільному.
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03.10.2022 08:13 Відповісти
так какую страну в переговорном процессе єто чмо представляет вот в чем вопрос
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03.10.2022 08:24 Відповісти
Нехай розкаже хто Чонгар розмінував і які обіцянки в Омані дали Патрушеву.
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03.10.2022 08:26 Відповісти
Кремлівський агент "козирь" в офісі президента вирішує долю Украіни?
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03.10.2022 08:46 Відповісти
напівзогнили кістяк дєрьмака вже кілька місяців як мав гойдатися на шибениці? а воно нашим коштом, ****, кудись їде і щось оговорює...
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03.10.2022 08:48 Відповісти
Нікчемними є повноваження дерьмака і всі документи що він підписує.
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03.10.2022 08:52 Відповісти
Зрадника дерьмака необхідно судити а не сподіватися на якись домовленості
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03.10.2022 09:04 Відповісти
Доки ще Україна буде так страмитися....яке НАТО....агент кремлівської мафії виконує обов "язки президента України ....
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03.10.2022 09:25 Відповісти
а ещё Ермак сопровождал Елену Зеленскую во время спуска на воду фрегата "Гетьман Мазепа" для ВМСУ и выкроил полчасика для разговора с самим Зеленским, после которого тот дал команду согласиться с предложением российских партнёров (Абрамович) и выпустить 4360 российских военных из Лимана в обмен на обещание кремля поменять в середине октября "всех на всех"
для Залужного это стало очередной неожиданностью, т.к. сейчас выпущенные рашисты создают укрепрайон вокруг Кременной, а ВСУ уже намеревались "проскочить" мимо Кременной и сходу овладеть Лисичанском и Северодонецком, где мало российских сил
Ермак палится по-полной, что как бы намекает нам на то, что в кремле ему уже создали замену- Байден в ярости от Зеленского и всё говорит о том, что Земазл вскоре пожертвует своим верным оруженосцем, попутно навесив на Ермака несколько дохлых собак для успокоения негодующих граждан
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03.10.2022 09:27 Відповісти
Що ця фєсєбєшна тварина-завхоз робить на перемовинах? Хто дав йому повноваження? Може йому краще поїхати до Африки, а Кулебу відправить на перемовини! Віслюк дограється з цією паскудою!
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03.10.2022 09:56 Відповісти
Як же достав цей Дєрьмак, походу готується після Вована бути прєзіком. Всі розвідки світу кажуть що він консерва, сраний ларьочник а Саничу до спини.
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03.10.2022 10:09 Відповісти
Значить, бубочка веде мову про щось, що Кулеба і інші офіційні особи не мають знати. От цей боневтік оманський і посилає дєрьмака.
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03.10.2022 11:12 Відповісти
коли чую що єрмак щось мутить з турками то це мене лякає більше аніж усі залишки другої армії в світі.

бо це схоже на спробу росії своїми агентами впливу та засланими козачкамии засейвити захоплені території.
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03.10.2022 12:55 Відповісти
Советник Ибрагим Калин скорее всего имеет украинские корни.
В 17-18 веках в городе Гадяч Гадяцкого полка жили семьи козаков с фамилией Калин.
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03.10.2022 13:12 Відповісти
на фото два радники і один зрадник
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03.10.2022 15:03 Відповісти
 
 