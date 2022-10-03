Єрмак у Туреччині обговорив гарантії безпеки для України з радником Ердогана Калином та радником Байдена Салліваном
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У межах візиту до Туреччини керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із головним радником президента Турецької Республіки Ібрагімом Калином та з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном у тристоронньому форматі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, співрозмовники обговорили перебіг ситуації на фронті та координацію заходів з реагування на останні агресивні дії РФ.
Керівник Офісу Президента акцентував на необхідності отримання Україною надійних міжнародних гарантій безпеки до набуття нашою державою членства в НАТО.
"Єрмак нагадав, що Міжнародна робоча група з питань безпекових гарантій для України, яку він очолює разом із колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, підготувала рекомендації щодо Київського безпекового договору, укладення якого має забезпечити для української сторони дієві гарантії безпеки на цей перехідний період.
Керівник Офісу Глави держави окремо наголосив на важливості жорсткої реакції на проведення Росією так званих референдумів на тимчасово окупованих українських територіях та ухвалення незаконного рішення про їх анексію.
"Ці референдуми є нікчемними, вони не змінюють реальність. Територіальну цілісність України буде відновлено. Це - принципова позиція президента Володимира Зеленського, усього військово-політичного керівництва України та українського народу", - зазначив очільник Офісу Президента.
Співрозмовники обговорили продовження безпекової допомоги українській армії, актуальні першочергові потреби сил оборони України й важливість оперативного отримання такої підтримки та її нарощування.
Також під час візиту Андрій Єрмак провів окремі зустрічі з Ібрагімом Калином та Джейком Салліваном у двосторонніх форматах.
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" Єрмак у Туреччині обговорив гарантії безпеки для України зi зрадником Ердогана "
Для них - просто бізнес. Тепер уже, реально, на крові українського народу.
"Минулого четверга міністр оборони Олексій Резніков був вимушений відбиватись від звинувачень у тому, що створює збройну монополію під друга керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Причиною стала низка матеріалів у ЗМІ, які написали про таємного куратора, а також черговий лист конгресвумен Вікторії Спартц до президента США Джо Байдена. "
Источник: https://censor.net/ru/r3357817
вирусчервяк
Не довіря Кулебі чи Шмигалю.
Чого б це?
для Залужного это стало очередной неожиданностью, т.к. сейчас выпущенные рашисты создают укрепрайон вокруг Кременной, а ВСУ уже намеревались "проскочить" мимо Кременной и сходу овладеть Лисичанском и Северодонецком, где мало российских сил
Ермак палится по-полной, что как бы намекает нам на то, что в кремле ему уже создали замену- Байден в ярости от Зеленского и всё говорит о том, что Земазл вскоре пожертвует своим верным оруженосцем, попутно навесив на Ермака несколько дохлых собак для успокоения негодующих граждан
бо це схоже на спробу росії своїми агентами впливу та засланими козачкамии засейвити захоплені території.
В 17-18 веках в городе Гадяч Гадяцкого полка жили семьи козаков с фамилией Калин.