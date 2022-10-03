Минулої доби знищено ворожий гелікоптер та штурмовик, низку пунктів управління, складів з боєприпасами та місць зосередження противника, - Генштаб

За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, це - один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад двадцять одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300. Загалом, понад двісті п’ятдесят окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління, п’яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу, зокрема, уразили два командних пункти, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих об’єктів противника.

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