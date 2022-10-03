УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15852 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 593 6
армія РФ (13481) війна (56444) Генштаб ЗС (4510) літак (1986) Запорізька область (2563) втрати (3820) вертоліт (709)

Минулої доби знищено ворожий гелікоптер та штурмовик, низку пунктів управління, складів з боєприпасами та місць зосередження противника, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,втрати

За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, це - один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад двадцять одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300. Загалом, понад двісті п’ятдесят окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління, п’яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу, зокрема, уразили два командних пункти, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих об’єктів противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свині доїдають рештки російського окупанта у визволеному Лимані. ВIДЕО 18+

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
03.10.2022 07:15 Відповісти
Які молодці наші воїни! Гоніть їх хлопці на хрін від мого рідного Запоріжжя.
показати весь коментар
03.10.2022 07:30 Відповісти
Гоніть тварюк з України!
показати весь коментар
03.10.2022 09:52 Відповісти
Не зупиняйтеся на цьому!
показати весь коментар
03.10.2022 07:33 Відповісти
Наши славные ВСУ превращают дикое лапотное быдло в хороших людей. Потому что хороший каЦап - это дохлый кацап.
Слава Украине !
Слава нашим героическим ВСУ !
показати весь коментар
03.10.2022 08:09 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2022 08:38 Відповісти
 
 