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Макрон готовий працювати разом із партнерами над новими санкціями проти РФ, - Єлисейський палац

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон,зеленський

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність взяти участь у підготовці нових санкцій ЄС проти РФ.

Про це Єлисейський палац повідомив у своєму комюніке в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Він підтвердив рішучість Франції (...) працювати разом зі своїми європейськими партнерами над новими санкціями", - йдеться у повідомленні президентської канцелярії за підсумками телефонної розмови Макрона із президентом України Володимиром Зеленським.

Єлисейський палац зазначає, що розмова торкнулася ситуації навколо Запорізької АЕС.

Раніше пресслужба президента України повідомила, що Володимир Зеленський подякував Макрону за рішуче засудження незаконних референдумів у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях та спроби незаконної анексії Росією на цих територіях України. Співрозмовники погодилися з необхідністю жорсткої консолідованої реакції світової спільноти на цей черговий злочин РФ, зокрема шляхом посилення санкційного тиску.

Також лідери обговорили проведення наступного тижня у Празі саміту Європейської політичної спільноти та неформального засідання Європейської Ради, які стануть можливістю спільної оцінки чергових актів російської агресії та вироблення відповідних рішень.

Також читайте: Анексія Росією українських регіонів - серйозне порушення міжнародного права, - Макрон

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Джонсон очолить групу дружби з Україною британських консерваторів
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03.10.2022 07:54
+2
Ну Слава Богу, Макроша больше не будет звонить хутину и слушать его *******.
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03.10.2022 07:42
+2
Добре що «Містралі» не продали кацапам
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03.10.2022 07:46
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Ну Слава Богу, Макроша больше не будет звонить хутину и слушать его *******.
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03.10.2022 07:42 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/803999.html
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03.10.2022 07:50 Відповісти
Це ж було 28 лютого.
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03.10.2022 08:07 Відповісти
Зелені, щоб надати геройського вигляду Боневтіку розганяли через своїх ботів заяви що нібито Макрон, Драгі й Штольц заставляли Боневтіка піти на поступки *****, а херой відповідно їх послав. Але є заява канцелярії Макрона що він телефонував і обговорював питання з Путіним тільки на прохання Боневтіка. Зразу після цієї заяви та публікації розмови Макрона з Путіним, зелена ботва перестала наїжджати на Макрона, бояться публікації розмов Макрона і з Боневтіком. І тепер Макрон для зелі найкращий друг і товариш і зразу пропали всі звинувачення від зелених що Макрон схиляв Боневтіка до поступок.
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03.10.2022 08:29 Відповісти
Вы будете смеяться, но вчера или позавчера Макроша таки звонил ху#лу, но тот не стал с ним разговаривать. Макроша сильно разозлился и решил напрямую поставить в Украину 12 САУ "Цезарь". Ранее Дания сама хотела выкупить это вооружение для Украины, но Макрон, таким образом решил отомстить ху#лу за сорванный разговор "по-душам".
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03.10.2022 08:05 Відповісти
От і добре.
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03.10.2022 08:09 Відповісти
а температуру по палате кто будет мерять?
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03.10.2022 13:22 Відповісти
Кому-то уже звонил по этому вопросу?
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03.10.2022 07:45 Відповісти
Добре що «Містралі» не продали кацапам
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03.10.2022 07:46 Відповісти
Джонсон очолить групу дружби з Україною британських консерваторів
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03.10.2022 07:54 Відповісти
санкції достатньо три -1 закриття кордонів з кацапстаном ,2 повне припинення торгівлі , 3 депортація всіх кацапів додому! а у вас 8 пакетів і всі діряві .
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03.10.2022 08:11 Відповісти
Макрону потрібно думати "Як поділити ерефію на незалежні держави"
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03.10.2022 08:36 Відповісти
Краще - на залежні: європеська частина колишньої рф - князівства, залежні від України, Польщі і Балтів; північний кавказ - республіки, залежні від Азербайджану; середня азія - улуси, залежні від Казхстану; все, що далі на Схід - трудові табори, що адмініструються Китаєм...
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03.10.2022 09:00 Відповісти
Рішучі жабоїди😆 самі себе налякали
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03.10.2022 09:35 Відповісти
 
 