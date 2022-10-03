Макрон готовий працювати разом із партнерами над новими санкціями проти РФ, - Єлисейський палац

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність взяти участь у підготовці нових санкцій ЄС проти РФ.

Про це Єлисейський палац повідомив у своєму комюніке в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Він підтвердив рішучість Франції (...) працювати разом зі своїми європейськими партнерами над новими санкціями", - йдеться у повідомленні президентської канцелярії за підсумками телефонної розмови Макрона із президентом України Володимиром Зеленським.

Єлисейський палац зазначає, що розмова торкнулася ситуації навколо Запорізької АЕС.

Раніше пресслужба президента України повідомила, що Володимир Зеленський подякував Макрону за рішуче засудження незаконних референдумів у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях та спроби незаконної анексії Росією на цих територіях України. Співрозмовники погодилися з необхідністю жорсткої консолідованої реакції світової спільноти на цей черговий злочин РФ, зокрема шляхом посилення санкційного тиску.

Також лідери обговорили проведення наступного тижня у Празі саміту Європейської політичної спільноти та неформального засідання Європейської Ради, які стануть можливістю спільної оцінки чергових актів російської агресії та вироблення відповідних рішень.

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