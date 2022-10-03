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Повітряна тривога оголошена по всій Україні, окрім Криму. Телеграм-канали повідомляють про вибух у Дніпрі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

Наразі повітряна тривога оголошена по всій Україні, окрім Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тим часом, у місцевих телеграм-каналах повідомляють про вибух у Дніпрі.

Також читайте: У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Це не тішить. Тішити буде коли по всій Україні не має тривоги, окрім окупованих територій. І так цілодобово до повного звільнення від орків.
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03.10.2022 07:50
+8
А то хто тут повітря лаптями ганяє
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03.10.2022 08:25
+5
на твоем)
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03.10.2022 08:03
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Це не тішить. Тішити буде коли по всій Україні не має тривоги, окрім окупованих територій. І так цілодобово до повного звільнення від орків.
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03.10.2022 07:50 Відповісти
Прилет в пригороде Днепра, пока не ясно где..
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03.10.2022 07:53 Відповісти
Я слежу за телеграмм-каналом родного города, так что да, чутно
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03.10.2022 08:40 Відповісти
Так, десь бахнуло. Але, поки, незрозуміло де.
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03.10.2022 07:57 Відповісти
С какой стороны?
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03.10.2022 07:57 Відповісти
Народ, кто с Днепра, скажите на каком берегу бахнуло?
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03.10.2022 08:01 Відповісти
на твоем)
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03.10.2022 08:03 Відповісти
ruski , gde tvoi bereg ? Smatrju ti ih paputal....
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03.10.2022 08:15 Відповісти
С чего ты, родненький взял, что я русский?
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03.10.2022 08:20 Відповісти
А то хто тут повітря лаптями ганяє
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03.10.2022 08:25 Відповісти
Підлога Дніпра бачили дим. Смороду знають, де бахнуло.
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03.10.2022 08:57 Відповісти
Рашло, ти спалився.
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21.12.2022 12:42 Відповісти
Звичайно
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29.12.2022 07:51 Відповісти
Рашло, а що ото "Підлога Дніпра бачили дим. Смороду знають, де бахнуло." означає ???
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29.12.2022 12:46 Відповісти
Це знають лише ті, хто на цензорі вже давно, а не такі заброди як ти
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30.12.2022 01:20 Відповісти
Прилет по Днепровскому р-ну, значит правый берег..
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03.10.2022 08:31 Відповісти
карту купи, лапоть! днепровский район на обоих берегах.
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03.10.2022 11:33 Відповісти
 
 