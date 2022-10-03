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Повітряна тривога оголошена по всій Україні, окрім Криму. Телеграм-канали повідомляють про вибух у Дніпрі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі повітряна тривога оголошена по всій Україні, окрім Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Тим часом, у місцевих телеграм-каналах повідомляють про вибух у Дніпрі.
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