За добу росіяни вбили одного та поранили 8 мирних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА

2 жовтня росіяни вбили одного мирного жителя Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 2 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 8 людей отримали поранення. Крім того, у Краматорську медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.