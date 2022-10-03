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За добу росіяни вбили одного та поранили 8 мирних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
2 жовтня росіяни вбили одного мирного жителя Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 2 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 8 людей отримали поранення. Крім того, у Краматорську медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Харківщині", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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