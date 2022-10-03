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армія РФ (13481) війна (56444) Генштаб ЗС (4510) втрати (3820)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60 430 осіб, 265 літаків, 228 гелікоптерів, 2380 танків, 1405 артсистем, 4991 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 60 430 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 60430 (+320) осіб ліквідовано,

танків - 2380 (+3) од,

бойових броньованих машин - 4991 (+16) од,

артилерійських систем - 1405 (+0) од,

РСЗВ - 338 (+1) од,

засоби ППО -176 (+0) од,

літаків - 265 (+1) од,

гелікоптерів - 228 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1026 (+11),

крилаті ракети - 246 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3811 (+15) од,

спеціальна техніка -131 (+0).

Також читайте: Минулої доби знищено ворожий гелікоптер та штурмовик, низку пунктів управління, складів з боєприпасами та місць зосередження противника, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60 430 осіб, 265 літаків, 228 гелікоптерів, 2380 танків, 1405 артсистем, 4991 броньована машина 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Ще не має з Запоріжжя, там накрили склади,та ще на дорозі смерті з Лиману не усіх підрахували. Але і без них кількість втрат орків достатньо суттєва.
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03.10.2022 09:24
+16
ще трохи, та можемо мати черговий ювілей - 300 літачків..., я навіть не мріяла про таке..., але ЗСУ вміє здійснювати найсміливіші мрії..., слава ЗСУ
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03.10.2022 09:29
+11
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03.10.2022 09:23
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03.10.2022 09:23 Відповісти
Ще не має з Запоріжжя, там накрили склади,та ще на дорозі смерті з Лиману не усіх підрахували. Але і без них кількість втрат орків достатньо суттєва.
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03.10.2022 09:24 Відповісти
Танків +3... Це дані за добу лише по с.Торське?
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03.10.2022 09:28 Відповісти
Парадно ))
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03.10.2022 09:28 Відповісти
ще трохи, та можемо мати черговий ювілей - 300 літачків..., я навіть не мріяла про таке..., але ЗСУ вміє здійснювати найсміливіші мрії..., слава ЗСУ
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03.10.2022 09:29 Відповісти
З Лиманом затримка, бо не знають в яку графу занести вбитих "заградатрядамі"
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03.10.2022 09:29 Відповісти
Втрати - вони, у будь-якому разі, - втрати.
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03.10.2022 09:36 Відповісти
з Лиманом затримка з підрахунком поросят-утілізаторів русні
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03.10.2022 09:41 Відповісти
Там декілька днів поспіль було по 550 орків. Думаю,що втрати в Лимані мають відлік з цих цифр. Бої ішли не один день
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03.10.2022 09:48 Відповісти
ГШ не займається підрахунком кожного вбитого кацапа. ГШ збирає та агрегує дані, які йому надають відповідні командування напрямів оборони, а ті, в свою чергу, надають агреговані дані з бригад.

Ну а в бригадах вчора-позавчора точно вже було не до підрахунку дохлих кацапів:
* фільтруючи заходи проводь - бо скажені голодні кацапи нікому не потрібні в тилу;
* трофеї збирай - бо тільки відвернися, потім в селян Полтавщини по 12 танків вилучати будеш;
* логістику за десятки додаткових кілометрів налаштовуй - бо хлопці ж не на прогулянці, а *башать;
* полонених збирай та контролюй - обмінний фонд це важливо;
* що роблять кацапи з'ясовуй - бо і в окупантів може знайтись чим нас здивувати;
* і ще 1000 та 1 річ, про які я навіть не здогадуюсь, роби...
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03.10.2022 11:06 Відповісти
 
 