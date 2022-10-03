Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60 430 осіб, 265 літаків, 228 гелікоптерів, 2380 танків, 1405 артсистем, 4991 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 60 430 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 60430 (+320) осіб ліквідовано,
танків - 2380 (+3) од,
бойових броньованих машин - 4991 (+16) од,
артилерійських систем - 1405 (+0) од,
РСЗВ - 338 (+1) од,
засоби ППО -176 (+0) од,
літаків - 265 (+1) од,
гелікоптерів - 228 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1026 (+11),
крилаті ракети - 246 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3811 (+15) од,
спеціальна техніка -131 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Ну а в бригадах вчора-позавчора точно вже було не до підрахунку дохлих кацапів:
* фільтруючи заходи проводь - бо скажені голодні кацапи нікому не потрібні в тилу;
* трофеї збирай - бо тільки відвернися, потім в селян Полтавщини по 12 танків вилучати будеш;
* логістику за десятки додаткових кілометрів налаштовуй - бо хлопці ж не на прогулянці, а *башать;
* полонених збирай та контролюй - обмінний фонд це важливо;
* що роблять кацапи з'ясовуй - бо і в окупантів може знайтись чим нас здивувати;
* і ще 1000 та 1 річ, про які я навіть не здогадуюсь, роби...