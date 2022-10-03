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Новини Політика України
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громадянство (912) паспорт (876) поліграф (72) Львов Богдан (29)

Заступник голови Верховного суду Львов заявляє, що поліграф підтвердив відсутність у нього російського громадянства і паспорта. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

львов,богдан

Голова Касаційного господарського суду, заступник голови Верховного суду Богдан Львов пройшов поліграф. Результати дослідження підтверджують його заяви про те, що він не має російського громадянства на паспорта Росії.

Про це Львов написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні друзі!Наводжу остаточні докази того, що розпочата проти мене кампанія про начебто наявність російського громадянства - брехлива та замовна. Я пройшов поліграф. Для мене особисто в цьому потреби не було. Я громадянин виключно України. Але для багатьох людей, довіра яких мені не байдужа, це має стати остаточним аргументом того, що я казав правду!", - зазначає суддя.

"Результат перевірки: мої заяви про те, що я не є громадянином росії і ніколи не мав паспорта громадянина росії - ПРАВДИВІ", - запевняє він.

"Це дослідження я пройшов у ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ ПОЛІГРАФОЛОГІВ за участі двох експертів, один з яких є виконавчим директором цієї асоціації. Після того я ще раз пройшов поліграф у державному компетентному відомстві. Результат той самий: я непричетний до отримання російського громадянства та паспорта РФ. Ці два поліграфа (дослідження) пройдено за різними методиками тестування, які завжди розрізняють правду від брехні", - зауважує Львов.

"Також, я вчинив необхідні дії з медичної точки зору щодо здачі аналізів, щоб потім ніхто, в тому числі і я сам, не змогли поставити під сумнів висновок експерта-поліграфолога. До цього посту в додатках я викладаю висновок щодо результатів свого дослідження на поліграфі та з сьогоднішнього дня припиняю публічні суперечки і дискусії з цього приводу. Повертаюсь до виконання своїх обов‘язків для блага України! Чекаю на викриття замовників цієї брудної кампанії, метою якої був підрив не просто довіри до мене, а довіри до всього Верховного Суду!", - резюмує він.

Заступник голови Верховного суду Львов заявляє, що поліграф підтвердив відсутність у нього російського громадянства і паспорта 01
Заступник голови Верховного суду Львов заявляє, що поліграф підтвердив відсутність у нього російського громадянства і паспорта 02
Заступник голови Верховного суду Львов заявляє, що поліграф підтвердив відсутність у нього російського громадянства і паспорта 03
Заступник голови Верховного суду Львов заявляє, що поліграф підтвердив відсутність у нього російського громадянства і паспорта 04

Заступник голови Верховного суду Львов заявляє, що поліграф підтвердив відсутність у нього російського громадянства і паспорта 05

Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+43
А какие банковские карточки принимает этот полиграф?
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03.10.2022 09:30
+41
Один кандидат у президенти теж свого часу здав аналіз сечі у клініці свого друга.
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03.10.2022 09:40
+35
С каких пор полиграф более весомое доказательство ,чем наличие в базах МВД РФ?
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03.10.2022 09:33
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Таким бы хлебалом медку хапануть.
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03.10.2022 10:44 Відповісти
Поліграф Поліграфич не спіздить.

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03.10.2022 10:55 Відповісти
Зачекайте!

Експерт повинен був дати заключення: "Поліграф не зафіксував зміну стану тестуємого ......"

Але, аж ні як - "він каже правду"!
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03.10.2022 11:00 Відповісти
Не вірю! (Станіславский)
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03.10.2022 11:03 Відповісти
Вороги не здаються.На время воєнного часу треба СБУ задіяти.Ніякої преємственності.Шконка до до закінчення війни.
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03.10.2022 11:04 Відповісти
Полиграф, малчать! Раз-два!
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03.10.2022 11:04 Відповісти
Тепер вже точно немає сумнівів, що цей покидьок має російське громадянство.
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03.10.2022 11:11 Відповісти
"честный" судья, а страничку для коментариев закрыл, слушать критику мы не хотим. собрал жополизов одних, жирный ублюдок
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03.10.2022 11:13 Відповісти
кидайте жалобы на его пост как "неправдивая информация"
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03.10.2022 11:16 Відповісти
Все одно , що злодій дає суду докази того, що він нічого ніколи не крав
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03.10.2022 11:30 Відповісти
Нет гражданина россии, есть гражданин российской федерации. Так на паспорте и написано
https://ru.wikipedia.org/wiki/Паспорт_гражданина_Российской_Федерации#/media/Файл:Russian_passport.jpg

Поэтому львов и не соврал полиграфу, ответив "нет" на вопрос, является ли он гражданином россии
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03.10.2022 12:57 Відповісти
Умные полиграф проходят а дурныки верят в его данные
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03.10.2022 14:28 Відповісти
Припомінаємо,як бігли проходити ПП Василевська-Смаглюк ,арахамія с сотоварищами(((((
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03.10.2022 17:33 Відповісти
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