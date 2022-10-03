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В окупованому Маріуполі через підрив на російських боєприпасах загинув 21 енергетик, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

За період окупації через непроведення розмінування загинуло через підрив на російських снарядах, мінах та бомбах 21 енергетик. З них не менш половини – маріупольці.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"За період окупації через не проведення розмінування загинуло через підрив на російських снарядах, мінах та бомбах 21 енергетик. З них не менше половини – маріупольці. Російська зброя та реальне ставлення до українців продовжує вбивати в Маріуполі", йдеться у повідомленні.

Як також повідомив Андрющенко, на закритій нараді "в окупаційній адміністрації цивільні окупанти відзвітували, що встигають закінчити до настання холодів не більше 30 відсотків запланованих ремонтів багатоквартирних будинків. До будинків приватного сектору цього року приступати не планують".

Радник мера додав, що головними напрямами "боротьби з морозами" обрано гуртожитки та "евакуацію" в Росію".

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Автор: Марина Макєєва
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Сьогодні зранку дивилася карту війни. Маріуполь ще далеко,як і Сєверодонецьк. Чому ці міста.....тому,що трималися довго. Скільки часу потрібно буде на їх деокупацію.... Тримайтесь і бережіть себе
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03.10.2022 09:42 Відповісти
 
 