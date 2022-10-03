Розвідка США заявила про зникнення з бази атомного підводного човна РФ "Білгород", - ЗМІ
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Атомний підводний човен оснащений торпедою "Посейдон". Торпеда має ядерну боєголовку, яка здатна викликати "ядерне цунамі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на італійську газету La Repubblica.
Підводний човен К-329 "Білгород" вважається прототипом нової концепції війни, задуманої путінськими адміралами останніми роками після повернення напруженості у відносинах зі США.
"Є побоювання, що її місія полягає в тому, щоб вперше випробувати суперторпеди "Посейдон", яку часто називають "зброєю Апокаліпсиса", - зазначає видання.
Як повідомляє La Repubblica, торпеда "Посейдон", оснащена ядерною боєголовкою, може викликати "радіоактивне цунамі", здатне стерти з лиця землі такі мегаполіси, як Нью-Йорк або Лос-Анджелес, і розроблена так, щоб не випромінювати теплову хвилю, на яку налаштовані датчики НАТО.
За даними видання, НАТО направило розвіддовідку союзним командуванням, оскільки побоюється, що РФ може провести випробування Посейдона в районі Карського моря. Попри попередження, мало хто вірить, що суперторпеда може бути введена в дію.
"Розробка "Посейдона" велася роками, при цьому офіційні особи НАТО скептично оцінювали її. Передбачається, що деякі випробування проводилися ще у 2015 році, але пусків із "Білгорода" ніколи не було. Мало хто вірить, що суперторпеда вже може бути введена в дію", - пише видання.
Будь ласка, зачекайте...
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Не торпедою, а ТОРПЕДАМИ!!!
Виправте, будь ласка.
"По данным НАТО, на К-329 "Белгород" находится до 6 торпед "Посейдон" с ядерными боеголовками."
скільки не підривали і ядерних і термоядерних бомб не то шо цунамі, даже великої хвилі не було
https://www.youtube.com/watch?v=5gHaya3utZk
велика бульба заповнена водяною парою, через декілька секунд та бульба починає схлопуватись і хвиля починає рухатись в іншому напрямку до епіцентра взрива
все це вже давно перевірено на практиці підводними ядерними випробуваннями
щоб виникло цунамі повинно відбутися витіснення води і на тому місці повинно залишитись тіло що витіснило воду, що після підводного ядерного взрива залишається на місці взрива?
вода яка назад повернулася і дуже швидко
По факту это продолжающиеся понты,типа " держите меня семеро".
Ядерной войны не будет,***** хочет жить судя по длине 20 ти метрового стола,а во вторых китайцы крепко его за яйца держат и не позволят...
ху*ло сейчас берет на "слабо", ответить следует максимально жестко и на понятном ему языке
все було прораховано, стратегія відточена, все пройшло, як по маслу.
це не тупін з захопленям Києва за три дні
это быть размазаными по танку детонацией боекомплекта
Там мегатонн 50 нужно для такого эффекта
И то не факт что сработает
все викидає вверх а ударна хвиля в повітрі набагато менша чім при повітряному ядерному зриві
Ви колись бачили хвилю Цунамі у відкритому морі? І не побачите - її не видно, доки вона не дійде до берега.
велика бульба заповнена водяним паром і через декілька секунд та бульба захлопується водою і хвиля починає рухатись в іншому напрямі, після схлопування бульби знову виникає хвиля від центра зрива але меншої сили яка теж схлопується....
все це вже давно змодельовано і перевірено практичними підводними ядерними зривами
- он испарился )"
Ми попереджали Світ...
Хай тепер макарон дзвонить "срущему в чемодан", чи шмульц висловить глибоке занепокоєння...
по суті ж - тільки-но продивилася інтерв'ю з Ларисою Волошиною - вона вважає, що путлер викопав якийсь старий савєтський план ядерного завоювання Європи, там 100 тактичних ядерних ударів і потім захоплення ураженої території великою армією мобілізованих.
Дуже сподіваюсь, що американці тиснуть на оскаженілого путлера і він зассить все-таки...
https://youtu.be/tnap82L1wUQ
Волошин, - це старий етнонім (житель Валахії, або Волощини).
Так само, як, наприклад, етнонім, який став прізвищем "Литвин".
Нікому й гадки не спаде відмінювати його, як "Лариса Литвина", правда ж?
Це явний русизм.
Поднимет массы воды и пойдет волна как цунами
Теоретически только
І якщо підлодка перероблена під даний тип торпед - може бути перероблений і торпедний відсік.
но сало надо перепрятать..
Задолбали паникеры
Дуже показова історія з каЦмічними апаратами, поки українські специ до 2014 брали участь у їх будуванні та запуску, років 40 вони літали майже безаварійно (було пару, але дуже незначних), принаймі не падали, а потім почався птічкопад, то білочок лякали декілька разів в алтайській тайзі, то рибок у Атлантичному океані, то розгермітізація, коли дірки знаходили заклеєні жувальною гумкою...
Всі інші важелі вона або вже втратила, або зараз втрачає.
Данному чудо-аппарату приписаны вот какие свойства. Ядерная силовая установка, способность находиться под водой неограниченно долго и самостоятельно добираться до любых мест на удалении до 10 000 км. Ясно, что эта оценка принята произвольно для иллюстрации способности «Посейдона» дойти до любого прибрежного города в США. Дальность действия вундервафли, по существу, неограниченна. Скорость около 200 км/час (!), глубина погружения до 1 км - практически батискаф. Вооружение - ядерный заряд с мощность до 200 Мегатонн (!!!), хотя последнее вариативно. Обсудим способ применения.
Допустим, что в России в самом деле создали такую вундервафлю. В военное время она бесполезна, т.к. обмен ядерными ударами завершится раньше, чем «Посейдон» успеет удалиться от родного берега. Поэтому нужно в мирное время незамеченной доплыть до, например, Нью-Йорка и залечь поблизости на дне. Для использования в качестве инструмента сдерживания вероятный противник должен знать о том, что где-то вблизи от его жизненно важных центров Россия заложила ядерные мины мощностью в 200 Мт или 20 Мт (не важно). Либо эти мины плавают вблизи Америки в ожидании команды нанести удар.
И какова же будет реакция США при получении такой информации? Трамп на коленях приползет к Путину, вылизывая пол перед его ногами? Рискну предположить, что этого не произойдет. Они предпримут экстренные меры по обнаружению ядерных мин, которые будут немедленно уничтожаться - с роботами церемониться не станут. Гидролокаторы (сонары) просканируют дно океана вблизи крупных городов. Самолеты набросают буев с гидрофонами, чтобы отслеживать движение роботорпед и т.д. и т.п.. Но этим дело не закончится!
Возникнет острый кризис наподобие Карибского (1962). С большой вероятностью США нанесут разоружающий удар, чтобы больше не испытывать судьбу. Спасительная для СССР слабость Джона Кеннеди вряд ли повторится. Во всяком случае, они предъявят жесткий ультиматум о немедленном раскрытии всех вундерваффель, после чего счет времени пойдет на часы (между прочим, на символических часах Судного Дня осталось 2 минуты «до полуночи» - такой уровень угрозы ядерной войны фиксировался только в 1953 https://thebulletin.org/doomsday-clock/). Возникнет опаснейшая конфронтация! Вы в самом деле верите, что насквозь прогнившая от коррупции, правящая верхушка РФ, которая прячет все наворованное за границей, способна балансировать над ядерной пропастью во лжи? Они не для того 20 лет грабили нашу страну, чтобы затем подохнуть в муках. Путинские упыри хотят жить очень долго!
Здесь возникает важный технический вопрос: а как предполагается подать сигнал на подрыв вундервафли, лежащей на дне океана? По радиоканалу она его не получит, т.к. э-м волны в толщу воды не проникают. В описании подводного плавания из статьи http://nvo.ng.ru/history/2006-03-17/5_krugosvetka.html есть следующий фрагмент.
»Согласно распоряжения по связи, пройдя большую часть пролива, каждая подлодка должна была дать радиодонесение. Для этого требовалось подвсплыть на глубину 8-10 м.»
Не ясно: вела ли лодка передачу (на близко расположенные, надводные корабли) из-под воды или выпускала буй с антенной? Во всяком случае мы видим, что для использования радиосвязи со спутником или прямо с центром вундервафля должна была бы всплыть на глубину порядка 10 м. Более того - ей придется постоянно находиться у поверхности воды, т.к. время поступления сигнала об атаке спрогнозировать нельзя! Таким образом, отлежаться на дне океана не получится, а спрятаться от самолетов «Орион» и «Посейдон» на глубине ~10 метров невозможно (этот «Посейдон» реально существует). Если же выпустить буй с антенной, лежа на дне, то в конце концов его заметят.
Впрочем, любители сказок от МО РФ найдут выход, предложив оставить буй на малой глубине. Допустим, что это сделано и аппарат лежит на дне, а буй с антенной (от него спускается провод длиной в сотни метров) болтается над ней на глубине 5 - 10 м. Как долго это может продолжаться? Путин собрался воевать с Америкой уже через неделю? Или через полгода? Если мифические «Посейдоны» применяются для сдерживания войны против России, то в таком состоянии вундервафля должна находиться неопределенно долго. И все это время она будет радио-молчать в ожидании команды об атаке? Но как центр управления проверит, что роботорпеда исправна и готова выполнить задачу, что ее не обнаружили, глубоководные течения не отнесли от места дислокации и т.д. и т.п. ? В таком деле, как ядерное сдерживание нельзя полагаться на удачу! Следовательно, аппарат должен периодически посылать радиосигналы. В конце концов его запеленгуют, чем и завершится «Одиссея Посейдона».
На этом можно было бы закончить анализ августейшего вранья о роботорпеде «Статус-6″ она же «Посейдон». Но для нее придумали другое применение. Вот, что пишет в статье для МК от 13 января 2019 некто Острецов.
»Имея такое оружие, о котором говорил Владимир Путин, в частности «Посейдон», а точнее, систему «Статус-6», Россия может стать мировым диктатором. Если бы у меня в руках была такая система, то у меня весь мир ходил бы по струнке и говорил: чего изволите? Ведь если какая-нибудь там Европа будет плохо себя вести, отправьте туда мини-подлодку с ядерным двигателем и двумя сотнями мегатонн на борту, положите ее в южной части Северного моря и «ухните» когда надо. И что будет с той Европой?»
Этот шизофренический бред коррелирует с тоном официальной пропаганды: «Держите меня семеро, я - припадочный и за себя не отвечаю!». А также с истерично-патриотическими умонастроениями секты Свидетелей Вовы, в которую обратилось большинство населения России. Ниже мы внимательно рассмотрим возможность сценария «цунами простив супостата», а пока обсудим трудности в создании такого аппарата.
Прежде всего это - навигация. В принципе подлодка-робот может ориентироваться под водой по компасу, используя сонары для предотвращения столкновений с дном, кораблями, айсбергами и т.д. Но компас реагирует лишь на повороты вокруг вертикальной оси. Он не заметит снос подводным течением, когда аппарат смещается параллельно самому себе (если перемещение не слишком велико). С той же проблемой сталкиваются подлодки. Она описана в упоминавшейся уже статье о кругосветном плавании двух советских атомоходов в 1966 http://nvo.ng.ru/history/2006-03-17/5_krugosvetka.html (они проплыли из Баренцева моря на Камчатку через Атлантику и Тихий Океан, а первое кругосветное плавание под водой совершила американская лодка «Тритон» в 1960, повторив маршрут Магеллана).
«Длительное плавание протяженностью свыше 20 тыс. миль через два океана и множество морей потребовало от штурманов отряда высокого мастерства и стало довольно серьезным испытанием их профессиональных способностей. Если в Северном полушарии планеты Мировой океан довольно сносно оборудован системами, позволяющими определять место корабля с небольшими погрешностями, то в Южном полушарии световых и радиомаяков значительно меньше, так как здесь нет больших и напряженных морских коммуникаций. Поэтому нашим навигаторам приходилось уточнять курс и место атомоходов, используя старые, испытанные веками астрономические способы - по звездам, солнцу и планетам Солнечной системы, и полученные данные учитывать в пути следования.
В отличие от надводных кораблей, на которых без труда определяют снос в результате течения, субмаринам учитывать этот фактор затруднительно, так как подводные течения в глубинах океана до сих пор исследованы плохо.»
Для лодки-робота эта проблема еще более сложна. Мифическому «Посейдону» пришлось бы достаточно часто всплывать для уточнения географических координат по звездам или через систему спутниковой навигации. В последнем случае нужно передавать сигналы спутнику, тем самым раскрывая свое местоположение. Хотя допустим, что за счет якобы огромной скорости (200 км/час!) можно уточнить координаты без обнаружения себя. Или обойтись одними звездами (хотя это зависит от погоды). В таком случае не исключено, что вундервафля будет рыскать по морям и океанам, не будучи замеченной никем. На первый взгляд это снимает возражения о том, что ее запеленгуют. Однако, носиться взад-вперед вблизи потенциальных целей долго не получится - заметят. Плавать же вдали от них, допустим 500 км от берега, смысла нет, поскольку обмен ядерными ударами закончится раньше, чем «Посейдон» доплывет до цели. В чем тогда его преимущество?
На это верноподданные скажут, что 200 Мегатонн - не фунт изюма. Но с чего Острецов взял, что РФ располагает бое
На это верноподданные скажут, что 200 Мегатонн - не фунт изюма. Но с чего Острецов взял, что РФ располагает боеприпасами такой мощности? Гонка за мегатоннами закончилась тогда, когда точность наведения МБР снизилась с километров до сотен метров и появились технологии разделяющихся боеголовок. В арсенале США, например, давно нет боеприпасов с выходом больше 340 кт. Самые мощные боеголовки, которые в 60-х испытывал СССР, имели мощность 24 Мт. Эксперимент «Царь-бомба» с выходом в 58 Мт не в счет, так как реальным оружием это устройство не было http://extremal-mechanics.org/archives/716. Но на подводной лодке размеcтить такое можно. Заменой свинцовой оболочки на урановую-238 мощность должна вырасти до 100 Мт или побольше.
ОК, допустим эти разработки полувековой давности были взяты за основу. На чем основана уверенность в том, что сей боеприпас сработает надежно, если Россия не проводит ядерные испытания с начала 90-х? Новое оружие не может быть оружием, если его не испытали. Тогда почему про мультимегатонный заряд «Посейдона» Острецовы и Сивковы разглагольствуют, как про реально существующую вещь? Кто-нибудь истинно верующий скажет, что вундервафлю оснастили менее мощной, но все равно внушительной боеголовкой МБР из прошлого. Допустим, хотя неясно, как РФ смогла возродить древний боеприпас, если производство оружейного плутония прекращено 10 лет назад, а все запасы урана-235 проданы Штатам в рамках сделки Гор-Черномырдин (заключенной Ельциным, но окончательно исполненной Путиным). Наковыряли из других боеголовок? А тритий, который в 200 раз дороже плутония, вставшая с колен Россия все еще производит? Его ведь долго хранить невозможно. Допустим и это - с тритием у нас все в порядке.
Но зачем взрывать такую боеголовку под водой, если можно снова поставить ее на МБР? Чтобы нейтрализовать наиболее важный поражающий фактор - световое излучение, а заодно и мгновенную радиацию? О цунами чуть ниже, а пока еще один фрагмент из дважды вышеупомянутой статьи.
»Атомоходы продолжали движение в Южном полушарии Атлантики. 23 февраля на кораблях отметили День Советской Армии и Военно-Морского флота и через неделю подошли к самому опасному участку - проливу Дрейка, который предстояло пройти с помощью надводных кораблей на акустическом контакте.»
Как видно, несмотря на наличие экипажа субмарина испытывает большие трудности плавания под водой в местах со сложным рельефом берега или дна, быстрыми течениями и т.д. Подлодка-робот, которая автономно патрулирует в океане или прижимается к побережью, является крайне сложной технической задачей. В США ничего подобного нет, хотя DARPA изучает возможность создания автоматической подлодки-охотника. Просто у них нет «эффективных менеджеров», поэтому Россия впереди планеты всей ))
В заключение обсудим бредовую фантазию, которая согревает сердца ура-патриотов в ситуации, когда реальные военные возможности РФ ничтожны (по сравнению с США и Китаем). Хотя они вполне адекватны путинизму, будучи его закономерным результатом. Одновременно эта ахинея придает смысл сказкам о вундервафле «Статус-6″, которая во всех остальных отношениях бесполезна. Но есть ли в этом хоть какой-то смысл?
Цитата из статьи http://fiz.1september.ru/articlef.php?ID=200501107, где популярно изложена физика цунами. «Часть дна вздымается вверх, а часть опускается. Это смещение может достигать нескольких метров и более, при этом горизонтальные размеры очага порой превышают 1000 км. Именно это внезапное смещение дна, образуемое при возникновении тектонического разлома земной коры, и формирует гигантские волны цунами в океане.«
На анимации видно, как высота цунами возрастает при выходе на мелководье. При этом возникает горизонтальное течение воды на сушу. На большой глубине (в несколько км) высота волны обычно не превышает 1 метр, но фазовая скорость весьма велика (до 800 км/час), а ее длина достигает десятков километров (по направлению движения). Важно отметить, что цунами - это распространяющиеся в океане вертикальные колебания всего слоя воды от дна до поверхности, высота которого измеряется в сотнях метров или километрах. Отсюда сразу следует, что в мелководной гавани цунами невозможно. Можно лишь устроить большой фонтан, как на видео в начале статьи. Выглядит очень эффектно при мощности всего в 3 килотонны, но большой волны не возникает. Поднялся столб воды … и упал обратно. Это - ключевой момент в дальнейших рассуждениях. Но сначала вернемся к Острецову, который учился и работал в МФТИ. Спеси он там набрался, это видно, но с физикой, как выясняется, у доктора технических наук проблемы.
Бравый ура-параноик заявляет, что взрыв в 200 Мт способен породить цунами высотой 300 - 400 м, которое проникнет на 1.5 тысячи км вглубь США или Европы. Такое суперцунами может вызвать только астероид вроде того, который уничтожил динозавров 65 млн лет назад. Здесь счет энергии идет уже на триллионы тонн в эквиваленте ТНТ! В http://fiz.1september.ru/articlef.php?ID=200501107 дана оценка энергии средней волны цунами, которая имеет порядок 25 килотонн ( Дж). Чуть больше бомбы Fat Man, сброшенной на Нагасаки. Очевидно, именно на таких оценках основаны фантазии о том, что взрыв порядка 100 Мт смоет пол-Америки в океан.
Но в той же статье указано, что цунами 2004 года с эпицентром в Индийском океане, которое принесло страшные бедствия в Индонезии, имело в 390 раз большую энергию. Это почти эквивалентно 10 Мегатонн. Сильнейшее за последние годы цунами проникло в глубину суши до 10 км, имея высоту не больше 10 метров. Если бы еще в 20 раз большую энергию удалось трансформировать в цунами (200 Мт), то высота бы возросла всего в раза (что увеличит в 20 раз потенциальную энергию воды в волне). Соответственно, площадь затопления вырастет грубо в раз, т.е., вода затопит 20 - 30 км суши. В реальности такое цунами вело бы себе несколько иначе - высота поменьше, а скорость горизонтального течения побольше, но картина принципиально бы не отличалась. Может быть удалось бы затопить город Нью-Йорк. Для его жителей это гораздо лучше, чем умирать от световых ожогов и радиации при воздушном взрыве даже в 1 Мегатонну. Но ура-патриотам почему-то нравится цунами ))
Радиоактивная волна - еще одна чушь от Острецова. Вода превосходно останавливает нейтроны и плохо поддается наведенной радиации. Поэтому относительный объем радиоактивной воды был бы ничтожным. Еще раз: лучший способ максимально устранить последствия радиации (а заодно и светового излучения) - взорвать бомбу на глубине. Но мне придется еще больше огорчить мечтателей о рукотворном затоплении Америки. Не только суперцунами, но даже умеренное цунами (термо)ядерным взрывом вызвать невозможно.
Предположим, что нужно подтолкнуть автомобиль с заглохшим мотором. Это можно сделать, как обычно, толкая его руками. А можно выстрелить из ружья в заднюю часть машины, рассчитывая сэкономить свои силы. Работа пули будет вполне сравнима с той, которую совершит человек, сдвинув автомобиль на пару метров. Но от выстрела он не сдвинется, только дырка появится. В этом примере прячется суть того, почему с помощью ядерного взрыва невозможно получить цунами. Энергия выделяется в слишком малом объеме! Получится большой фонтан и вместе с ним поверхностные волны, но отнюдь не цунами. Хотя может не быть и фонтана, если взрыв достаточно глубок и недостаточно силен. Теперь рассмотрим упрощенную модель процесса, которая верно отражает его суть.
На рисунках 1, 2, 3 слева схематически показан механизм образования цунами. Сначала поднимается фрагмент дна, выталкивая вверх большой объем воды - он выделен пунктиром (рис. 1). Под действием гравитации эта вода устремляется вниз, но вернуться на «свое место» она уже не может, т.к. прежний объем частично занял фрагмент дна («плита»). Поэтому опускающаяся масса воды распространяется и в горизонтальном направлении, выталкивая вверх соседние слои (рис. 2). Опускаясь вниз они выталкивают вверх другие слои (рис. 3) и т.д. - во все стороны побежала волна цунами.
Теперь предположим, что объем воды поднялся вверх под действием ядерного взрыва (выделен красным). Под ним образовался газовый пузырь, который, остывая, схлопнется или вырвется наружу, в зависимости от глубины и силы взрыва. В любом случае объем, занятый пузырем, быстро освободится и опускающаяся масса воды снова его заполнит. Здесь есть свободное пространство, которое поднятая взрывом вода может заполнить, вот в чем отличие от случая поднявшейся плиты! Как только вода вернется на «свое место», процесс прекратится. Никаких колебаний, которые захватили бы весь слой от дна до поверхности, при этом не возникнет.
Вот так «на пальцах» легко объяснить, почему (термо)ядерный взрыв не может породить цунами. На это члены секты Свидетелей Вовы возразят, что взрывы вулканов таки могут порождать цунами. Могут, но при вулканическом взрыве основная энергия выделяется не в форме излучения в мягком рентгеновском диапазоне, а в форме кинетической энергии вещества, вылетающего из жерла (кальдеры). То есть мы и здесь имеем «подъем части дна», выталкивающей воду вверх. Разумеется, это предполагает наличие достаточно большой кальдеры. Так что вулканический механизм цунами принципиально не отличается от показанного на рис. 1, 2, 3 слева. Справа - результат ядерного взрыва.
Теперь рассмотрим процесс поточнее. Пусть на глубине в 1 км взорвалась бомба с выходом в 10 Мт. Каким будет радиус газового пузыря? Будем считать его шаром радиуса , заполненным водяным паром. Тогда давление в пузыре определяется из уравнения , где Дж - энергия взрыва. Приравнивая гидростатическому давлению на стенку пузыря в его нижней точке на глубине получим уравнение , где - плотность воды. Отсюда получаем метров и атм. В верхней точке пузыря на глубине м гидростатическое давление составит атм. Отсюда следует, что пузырь не будет иметь сферической формы, а будет быстрей расширяться вверх, одновременно поднимаясь в целом. По-видимому, он успеет добраться до поверхности и «лопнуть» до того, как вытесненная из объема пузыря вода обрушится в образовавшуюся полость. Хотя это не важно, т.к. если пузырь не успеет выпустить содержимое в атмосферу, то остывающий пар снизит давление и полость схлопнется. В любом случае произойдет то, о чем было сказано выше. Полость от пузыря заполнится водой и процесс затихнет, хотя над поверхностью еще какое-то время будет клубиться пар. Если мы увеличим силу взрыва до 100 Мт, то результат изменится не так уж сильно: для глубины эпицентра км имеем метров и атм.
Другое рассуждение, доказывающее невозможность ядерного цунами, связано с распределением импульса материи после взрыва. При малом радиусе плазменного пузыря (несколько метров) обозначим плотность радиальной проекции импульса частиц плазмы, рассчитанную на единицу телесного угла с вершиной в эпицентре (термо)ядерного взрыва. Здесь мы считаем только численные значения проекций, а не векторы! Тогда сумма положительных проекций импульсов на вертикальное направление (только они передаются воде при инициации волны):
Здесь - широта и долгота на сфере. Сумма проекций импульсов на горизонтальную плоскость:
Поскольку , количество импульса материи после взрыва, которое «растекается» вдоль поверхности Земли, в раз превышает количество импульса, направленного вверх. Последнее будет затрачено на подъем воды и, согласно предположению, запустит механизм цунами. В раз больше импульса будет потрачено на горизонтальное раздвигание воды от эпицентра. Но раздвигаться по горизонтали некуда, т.к. вода несжимаема. Следовательно, в воде возникнут не только вертикальные колебания, обусловленные гравитацией, но и горизонтальная волна давления (т.е. ударная волна), порождаемая силами упругости. При этом энергия этой ударной или, другими словами, акустической волны будет превышать энергию вертикальных колебаний воды в раз! Но ничего подобного с цунами в океане происходить не может, т.к. ее энергия в основном обусловлена гравитацией. Данное противоречие доказывает, что (термо)ядерный взрыв не способен инициировать цунами. Ударная волна в воде, несмотря на грозное название и большую скорость (около 1.5 км/сек), угрозы для побережья не представляет.
Итак, никакой «Посейдон», даже если бы он действительно существовал, цунами породить не сможет. Устроить грандиозный фонтан можно. Но он не вызовет цунами, как доказано выше. Поверхностные волны, как бы они не были высоки (максимум десятки метров), быстро затухают без постоянной подпиткой энергией, не могут проникать далеко на сушу и никакой опасности на ней не представляют. Разве лишь на пляжах и причалах кораблей ))
В заключение еще раз вернемся к великолепному видео в начале статьи. Что за светлое кольцо очень быстро разбегается по воде в самом начале взрыва? Уж не мини-цунами ли это, которое при увеличении мощности взрыва (там всего 3 кт) может превратиться в полноценное цунами? Огорчу тех, в ком затеплилась надежда. Это - акустическая она же ударная волна, которая со скоростью звука распространяется в воде (около 1.5 км/сек). Вода хотя и несжимаемая жидкость, но не совсем. Поэтому в ней могут возникать акустические волны - колебания давления, что мы и н
В общем, не верьте в путинские милитари-сказки. За 20 лет он превратил страну в клепто-феодальную помойку, загнав ученых под плинтус и сделав их рабами «эффективных менеджеров» - по сути лакированных мошенников и казнокрадов. При этом расплодил лжеученых прохиндеев (ректор МЭИ Рогалев - типичный экземпляр). Академия наук фактически упразднена в 2013, какое может быть вундерваффе? Только такое, как в воспаленном воображении фюрера в апреле 1945-го.
д.ф.-м.н. Зотьев Д.Б.
http://extremal-mechanics.org/archives/25731
- То же, что и с "Курском".
Але якщо москальня ніразу не випробовувала подібну зброю, то маю великий сумнів в її ефективності. Чи навіть у можливості здійснення.