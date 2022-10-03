РФ посилила корабельне угруповання в Чорному морі двома підводними човнами, - Братчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Чорному морі російські загарбники збільшили кількість ракетоносіїв до п’яти, угруповання кораблів поповнилось двома підводними човнами.
Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 8 бойових кораблів, які маневрують, укриваючись за Кримським півостровом. Напоготові ворог тримає 3 надводні кораблі та 2 підводні човни, на борту яких 32 крилаті ракети "Калібр", - сказав Братчук.
Також, через шторм у Чорному морі, підвищилася мінна небезпека: їх може зірвати з якоря.
Топ коментарі
+6 Tierre
показати весь коментар03.10.2022 10:39
+6 Colt
показати весь коментар03.10.2022 11:19
+2 Олег Кущ e096799b
показати весь коментар03.10.2022 11:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Бычки привыкли хорошо кушать.