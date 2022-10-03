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РФ посилила корабельне угруповання в Чорному морі двома підводними човнами, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флот,море,чорне

У Чорному морі російські загарбники збільшили кількість ракетоносіїв до п’яти, угруповання кораблів поповнилось двома підводними човнами.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 8 бойових кораблів, які маневрують, укриваючись за Кримським півостровом. Напоготові ворог тримає 3 надводні кораблі та 2 підводні човни, на борту яких 32 крилаті ракети "Калібр", - сказав Братчук.

Також, через шторм у Чорному морі, підвищилася мінна небезпека: їх може зірвати з якоря. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях дев’ять кораблів, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
Яким чином підсилила? Хіба Турція не перекрила Боспор для тих російських військових кораблів, що базуються не у Чорному морі?
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03.10.2022 10:39
+6
Подводным лодкам - удачной встречи с минами и успешной детонации.
Бычки привыкли хорошо кушать.
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03.10.2022 11:19
+2
Хто там звиздел, шо нам противолодочный корвет не нужен
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03.10.2022 11:18
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Яким чином підсилила? Хіба Турція не перекрила Боспор для тих російських військових кораблів, що базуються не у Чорному морі?
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03.10.2022 10:39 Відповісти
Теж цікаво
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03.10.2022 10:40 Відповісти
та просто підвезли ракети на пусті шкаралупи, Босфор - зась, номер не пройде
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03.10.2022 10:45 Відповісти
Вийшли в море з портів.
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03.10.2022 10:45 Відповісти
вчера колона еще шла бесконечная в Крым с танками. русские готовят наступление на юге Украины.
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03.10.2022 10:42 Відповісти
опять лендлиз русня подгонит нам,это хорошо)))
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03.10.2022 10:45 Відповісти
Могли через волго-донский канал та Азовське море, але якщо через Босфор, то Ердоган - му...
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03.10.2022 10:44 Відповісти
Піzда південному потоку, схоже ***** хоче повністю відрізати Європу від газу та переконати їх заставити Україну капітулювати щоб забезпечити безпеку ГТС України та безперервне постачання газу до змерзлих європейських хатин.
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03.10.2022 10:50 Відповісти
Європа на сьогодні одержує з Росії лише 9% газу.
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03.10.2022 11:24 Відповісти
Хто там звиздел, шо нам противолодочный корвет не нужен
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03.10.2022 11:18 Відповісти
є рішення набагато дешевші і ефективніші.
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03.10.2022 13:06 Відповісти
Подводным лодкам - удачной встречи с минами и успешной детонации.
Бычки привыкли хорошо кушать.
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03.10.2022 11:19 Відповісти
Та да, щось давно нічого не топили, морська фауна зголодніла )) Ховаються гниди, близько не підходять.
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03.10.2022 15:18 Відповісти
 
 