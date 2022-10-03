Рашисти почали мобілізацію в окупованому Мелітополі, чоловіків хапають на вулицях, - Федоров

Російські загарбники почали примусову мобілізацію місцевого населення на території окупованого Мелітопольського району Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Івано Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Чоловіків просто почали хапати на вулицях. У нас за вихідні є велика кількість випадків, коли просто підходять до чоловіків різного віку, різної фізичної підготовки та просять підійти до комендатури, щоб стати на облік. Потім когось затримують на декілька днів, а когось одразу відпускають. Але зараз вже почалася мобілізація на тимчасово окупованій Мелітопольщині", - зазначив очільник міста.

За словами Федорова, окупанти не зважають, що у людей українські паспорти, адже після псевдореферендумів вважають місцеве населення громадянами РФ.

Також мер додав, що місцеві жителі намагаються евакуюватися з окупованих територій. Саме тому на блокпосту біля Василівки зранку було вже 4 тисячі людей, які хочуть потрапити на підконтрольну Україні територію, але російські військові майже не випускають їх.

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