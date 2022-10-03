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Рашисти почали мобілізацію в окупованому Мелітополі, чоловіків хапають на вулицях, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орки,окупанти,мелітополь,рашисти

Російські загарбники почали примусову мобілізацію місцевого населення на території окупованого Мелітопольського району Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Івано Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Чоловіків просто почали хапати на вулицях. У нас за вихідні є велика кількість випадків, коли просто підходять до чоловіків різного віку, різної фізичної підготовки та просять підійти до комендатури, щоб стати на облік. Потім когось затримують на декілька днів, а когось одразу відпускають. Але зараз вже почалася мобілізація на тимчасово окупованій Мелітопольщині", - зазначив очільник міста.

За словами Федорова, окупанти не зважають, що у людей українські паспорти, адже після псевдореферендумів вважають місцеве населення громадянами РФ.

Також  мер додав, що місцеві жителі намагаються евакуюватися з окупованих територій. Саме тому на блокпосту біля Василівки зранку було вже 4 тисячі людей, які хочуть потрапити на підконтрольну Україні територію, але російські військові майже не випускають їх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише 10 тис. осіб отримали паспорт РФ на захоплених територіях Запоріжжя, - мер Мелітополя Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
схаділ прагаласавал і на утілізацію
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03.10.2022 10:55
+13
Моя сестра з чоловіком, втекли з Мелітополя при першій можливості, тому що не могли жити під окупацією. А цім, що почали тепер тікати, окупація не заважала? До речі моя сестра ще в 14-му році, втекла від русні з Макіївки.
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03.10.2022 11:02
+12
В мене тітка з Кирилівки. То виїхала ціла родина на підконтрольну територію. І розповідає що дуже велика кількість мешканців за рюскі мір. Хто хотів той виїхав
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03.10.2022 10:56
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схаділ прагаласавал і на утілізацію
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03.10.2022 10:55 Відповісти
Самые адекватные в полном омбудировании сдадутся в плен ! Лучше вместе с техникой !
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03.10.2022 12:17 Відповісти
Легко сказать , лучше туда не попадать,а предателям получившим рашистскую курицу утилизироваться‼️‼️🙏🙏🙏ЗСУ 🆘 освободятМелитополь 💙💛❤️‼️
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03.10.2022 12:25 Відповісти
В мене тітка з Кирилівки. То виїхала ціла родина на підконтрольну територію. І розповідає що дуже велика кількість мешканців за рюскі мір. Хто хотів той виїхав
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03.10.2022 10:56 Відповісти
хто за сруцкій мір тих нехай і мобілізують
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03.10.2022 10:59 Відповісти
Утилизируют -могилизируют , если любят рашистов-садистов Или ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ паРаша
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03.10.2022 12:28 Відповісти
В селі Кирилівка багато україномовних.

Не вірю вашим тіткам!
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03.10.2022 11:02 Відповісти
Я не змушую вас вірити. Якщо ви знаєте то майже всі вчителі в Кирилівкі пішли працювати на окупанта в тому числі Україно мовні.
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03.10.2022 11:08 Відповісти
Імідж - нічто, жажда - всьо! Захочеш їсти, підеш.
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03.10.2022 11:15 Відповісти
А з чого ви взяли, що україномовні всі за хрюські мір? Все залежить від рівня тупості. Підтверджую, в тамтешніх селах україномовні селючки чисто вата, бо у всіх тарілки на хатах і вони двадцять років дивляться тільки російські канали. Знаю по своїх поїздках на Азовське море. Україні треба було з самого початку знищувати російську пропаганду, але Україна бездарно просирала час, голосувала за Кучм і таке інше.
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03.10.2022 11:15 Відповісти
Моя сестра з чоловіком, втекли з Мелітополя при першій можливості, тому що не могли жити під окупацією. А цім, що почали тепер тікати, окупація не заважала? До речі моя сестра ще в 14-му році, втекла від русні з Макіївки.
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03.10.2022 11:02 Відповісти
Шлите смело их нах*й, у вас даже паспортов нет
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03.10.2022 11:14 Відповісти
Мелітополь 23.04.2014.
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03.10.2022 11:36 Відповісти
тоді народ був накручений, з 2000-го кремлеботи працювали, а ми про них дізнались тільки після 2014-го.
ви просто уявіть, як вони нас тролили весь цей час.
а розгойдали Україну дебільною темою про мови, типу нам ***** не все рівно на якій говорять
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03.10.2022 11:47 Відповісти
фото вражає, якщо не брати до уваги, що Мелітополь - немале місто. І та тисяча незрозуміло кого із знаменами не є аж ніяким показником. Більшість я думаю проявляли позицію какая разніца.
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03.10.2022 12:40 Відповісти
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03.10.2022 12:45 Відповісти
Блин, на фоне свинособак, как то и гитлеровцев назвать - нацистами, всё сложнее и тяжелее...
Так вот, аквафрешознамённая власовская армия "роа", от куда брала бойцов? Лишнехромосомы, у вас спрашиваю!!!
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03.10.2022 11:37 Відповісти
це геноцид українського народу - натравити українців на українців
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03.10.2022 11:45 Відповісти
вони знають чого варти їх грьобанний референдум, і нічого вони не вважають українських громадян громадянами рф. Але вони хочуть змусити щоб українці вбивали українців, бо це "будет все, как ви любите (укри будуть убивать друг друга а ми в безопасном тилу займемся грабежами и питками)".
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03.10.2022 11:53 Відповісти
То просто сказати - евакуюватися звідти. А коли в тебе хазяйство - корови, свині? А коли господарство велике? А коли грошей обмаль? Як, куди тікати? А коли сім"я велика, + старенькі неходячі?
То важко, то страшно.

Щодо просрали рашкованську пропаганду - то просрали. Ну нічого, натішилися не Чорноволом, а старим пердунякою-комсюком Кравчуком, потім гидота Кучма, потім інші гидотники.
Самі, самі винні, що були ялові і вайлуваті. Але плата за те - людські життя НАЙКРАЩИХ,
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03.10.2022 12:15 Відповісти
Чистый харасмент - мужиков хватают!
А за какие места хватают, что предлагают?
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03.10.2022 14:32 Відповісти
 
 