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У Куп’янську затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у співпраці з окупантами, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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У деокупованому Куп’янську поліцейські виявили чергового любителя "русского мира".

Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимр Тимошко, інформує Цензор.НЕТ.

"Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 41-річний чоловік добровільно обійняв посаду директора Територіального центру соціального обслуговування населення Куп’янського району й активно співпрацював з окупантами. ЗСУ вдарили - орки побігли, а його кинули" - йдеться в повідомленні. 

Слідчі Куп’янського райвідділу поліції повідомили йому про підозру у колабораційній діяльності. Попереду у нього суд і позбавлення волі.

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Автор: Марина Макєєва
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03.10.2022 10:57 Відповісти
Коли звільнять рідний край, поїду до матері і буде дуже цікаво, як будуть страчувати колаборантів та маргіналів. А їх там мама не горюй.
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03.10.2022 11:01 Відповісти
 
 