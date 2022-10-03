У Куп’янську затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у співпраці з окупантами, - Нацполіція
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У деокупованому Куп’янську поліцейські виявили чергового любителя "русского мира".
Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимр Тимошко, інформує Цензор.НЕТ.
"Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 41-річний чоловік добровільно обійняв посаду директора Територіального центру соціального обслуговування населення Куп’янського району й активно співпрацював з окупантами. ЗСУ вдарили - орки побігли, а його кинули" - йдеться в повідомленні.
Слідчі Куп’янського райвідділу поліції повідомили йому про підозру у колабораційній діяльності. Попереду у нього суд і позбавлення волі.
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Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар03.10.2022 10:57 Відповісти Мені подобається 2
Огусто
показати весь коментар03.10.2022 11:01 Відповісти Мені подобається 1
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