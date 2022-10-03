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Затримано податківицю з Куп’янська, яка під час окупації перейшла на бік ворога, - прокуратура
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Працівниця податкової служби погодилася на співпрацю з представниками РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.
У березні жінка почала працювати в незаконно створеному органі окупаційної влади - "Налоговая служба Харьковской области". Серед її обов’язків було прийняття податкової звітності, забезпечення видачі патентів, надання дозволів на ведення підприємницької діяльності із одночасним стягненням встановленої плати, що призвело до надходження коштів у фінансові фонди окупаційної влади.
Після деокупації Куп‘янська жінка втекла до Чугуєва, де 30 вересня її затримали правоохоронці. Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Топ коментарі
+9 частный сектор
показати весь коментар03.10.2022 11:39
+7 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар03.10.2022 11:55
+7 Kare Resa
показати весь коментар03.10.2022 12:37
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Будь ласка, зачекайте...
В Куп'янську завжди було кубло любителів "русскаво мира" - комуняки, кучмісти, ригі, потім - опзж...
Якщо всіх цих любителів не позбавати права обирати і бути обраним, як мінімум на 10 років, то на перших же виборах після Перемоги в Куп'янську, Ізюмі, Вовчанську, Лимані, Святогірську та інших містах, политих кров'ю наших воїнів, переможе ОПЗР - Опозиційна Платформа за Розпил (допомоги, що буде надавати Захід на відновлення України).
На жаль, не бачу жодних рухів влади у напрямку післявоєнного очищення України від любителів "русскаво мира"...
Податківець, таможня, прокурори, судді, поліціянти, державні службовці - всякі столонаначальники в прісутсвєнних мєстах" - "універсальні фахівці: їм не потрібна Україна, їм потрібно мати місце, на якому можна збагачуватися.
Якщо б влада була справді українською, то вони б провели/проводили загально український ПЕРЕПИС запроданців. І тоді б стало очевидним, що першими переходили на сторону ворога...