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Затримано податківицю з Куп’янська, яка під час окупації перейшла на бік ворога, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Працівниця податкової служби погодилася на співпрацю з представниками РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

У березні жінка почала працювати в незаконно створеному органі окупаційної влади - "Налоговая служба Харьковской области". Серед її обов’язків було прийняття податкової звітності, забезпечення видачі патентів, надання дозволів на ведення підприємницької діяльності із одночасним стягненням встановленої плати, що призвело до надходження коштів у фінансові фонди окупаційної влади.

Після деокупації Куп‘янська жінка втекла до Чугуєва, де 30 вересня її затримали правоохоронці. Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: У Куп’янську затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у співпраці з окупантами, - Нацполіція

Затримано податківицю з Куп’янська, яка під час окупації перейшла на бік ворога, - прокуратура 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
депутати мєнти податківці прокурори одні блюстітєлі закону
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03.10.2022 11:39
+7
а штепу вже посадили?? так отож..
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03.10.2022 11:55
+7
Государство можно считать государством, когда оно способно себя защитить. Когда эту тетку, которая к тому же была на государственной службе, принимала торжественно присягу служить украинскому народу, посадят на лет 12-15.
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03.10.2022 12:37
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Чергова "тьотка".
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03.10.2022 11:27 Відповісти
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03.10.2022 11:36 Відповісти
Вниз головой. Часа четыре провисит.
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03.10.2022 11:39 Відповісти
депутати мєнти податківці прокурори одні блюстітєлі закону
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03.10.2022 11:39 Відповісти
Найбільший відсоток зрадників, готових служити будь-кому і будь-коли. Працювати не хочуть, лише обслуговувати за "толіку малую" всіз, хто даж можливість красти і грабувати.
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03.10.2022 12:31 Відповісти
"Спешка нужна при ловле блох..."Податкове уйобище повірило кацапським пропагандонам,що кацапи тут назавжди.І чи їй їди не вистачало,чи,вірніш всього, мозку, пішло робити кар*єру.Невже не вистачило здорового глузду,що Харьків все одно звільнять...
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03.10.2022 11:39 Відповісти
ПродАжна шльондра сяде надовго 😠
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03.10.2022 11:42 Відповісти
А потім ця курва вийде і ходитиме на вибори...
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03.10.2022 13:32 Відповісти
Вона то сяде. Але це - системна проблема.
В Куп'янську завжди було кубло любителів "русскаво мира" - комуняки, кучмісти, ригі, потім - опзж...
Якщо всіх цих любителів не позбавати права обирати і бути обраним, як мінімум на 10 років, то на перших же виборах після Перемоги в Куп'янську, Ізюмі, Вовчанську, Лимані, Святогірську та інших містах, политих кров'ю наших воїнів, переможе ОПЗР - Опозиційна Платформа за Розпил (допомоги, що буде надавати Захід на відновлення України).
На жаль, не бачу жодних рухів влади у напрямку післявоєнного очищення України від любителів "русскаво мира"...
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03.10.2022 11:55 Відповісти
Яких 10 років? Довічно.
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03.10.2022 13:34 Відповісти
а штепу вже посадили?? так отож..
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03.10.2022 11:55 Відповісти
Затримано податківицю з Куп'янська, яка під час окупації перейшла на бік ворога !?

Податківець, таможня, прокурори, судді, поліціянти, державні службовці - всякі столонаначальники в прісутсвєнних мєстах" - "універсальні фахівці: їм не потрібна Україна, їм потрібно мати місце, на якому можна збагачуватися.
Якщо б влада була справді українською, то вони б провели/проводили загально український ПЕРЕПИС запроданців. І тоді б стало очевидним, що першими переходили на сторону ворога...
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03.10.2022 11:56 Відповісти
Якесь почуття зловтіхи. 😁 Хочу його приглушити - і не виходить. 🎉 Я втратив людяність? 🤔
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03.10.2022 12:34 Відповісти
Государство можно считать государством, когда оно способно себя защитить. Когда эту тетку, которая к тому же была на государственной службе, принимала торжественно присягу служить украинскому народу, посадят на лет 12-15.
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03.10.2022 12:37 Відповісти
 
 