Частину окупантів у районі Лиману знищено, частину - взято в полон, деякі загарбники змогли колонами або малими групами вийти, - Східне угруповання військ
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Оборона визволеного Лиману російськими військами була "дуже потужною". Наразі українські захисники продовжують роботу зі стабілізації.
Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Частина з них фізично знищена, частина взята в полон, а частина змогла колонами чи малими групами вийти. Зараз якась частина намагається займати оборону в Кремінній. Наші військові продовжують роботу зі стабілізації, відловлення залишків окупантів (вони є по лісах), розмінування території (багато мін різного типу, розтяжок, "лєпістків" так званих)", - розповів він.
Череватий зазначив, що оборона противника біля Лиману була "дуже потужною".
За його словами, окрім нещодавно мобілізованих, там були російські військові, зокрема, 752-й мотострілецький полк, підрозділ "Барс 13", "Російський легіон" і "Союз добровольців Донбасу".
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Перед операцією в Лимані, Зеленський відправив Єрмака подалі в Туреччину (Про те що він там робив - окрема тема ).
Але 40 хвилин телефонної розмови виявилось достатньо для врятування від полону купи російських вояк.
ЯК ЩО ПІСЛЯ ВСІЄЇ САТАНИНСЬКОЇ ЗРАДИ Зе І СМЕРТІ ДЕСЯТКА ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ ПО ЙОГО
ПРОВИНІ ДОСІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НА СВОЄМУ МІСЦІ, ТО ЦЕ САМЕ СИЛЬНЕ КОЛДОВСТВО ЯКЕ БАЧИВ СВІТ - РОБЛЮ ТАКИЙ ВИСНОВОК🤔
Дуже трудно агенту кремля грати патріота України.
СКАЖІТЬ А ЯК ЦЕ МОЖНА КОЛОНАМИ ВИХОДИТИ З ОТОЧЕННЯ, ЦЕ ЩО ПАРАД ⁉️
03.10.2022 16:41 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 2
Все случайности?как Чонгар.случайно разминировался....
Що незрозуміло!?
Мокшанцям вдалося у"бати... Але, по-суті - території вони таки здали!!!
І перестаньте д@уни розводити дємаґоґію !!!