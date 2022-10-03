Посла РФ Андрєєва викликали до МЗС Польщі через спроби Росії анексувати території України
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Російського посла Сергія Андрєєва було викликано до МЗС Польщі у зв’язку з проведенням на захоплених територіях України псевдореферендумів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач в ефірі TVN24.
"Сьогодні об 11-й посол Сергій Андрєєв буде в Міністерстві закордонних справ у зв'язку, звичайно, з діями росії минулого тижня. Йдеться про псевдореферендуми, про спроби анексувати територію іншої держави, в даному випадку України",- заявив Пшидач.
Він додав, що представить Андрєєву польську позицію в цьому питанні, яка буде зосереджена на невизнанні таких рішень РФ.
"Ми домовилися з нашими колегами на європейському рівні, що ми всі в один і той же день представимо таку позицію всіх нас російським послам, які проживають у тих чи інших країнах", – сказав Пшидач.
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