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Посла РФ Андрєєва викликали до МЗС Польщі через спроби Росії анексувати території України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

андрєєв

Російського посла Сергія Андрєєва було викликано до МЗС Польщі у зв’язку з проведенням на захоплених територіях України псевдореферендумів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач в ефірі TVN24.

"Сьогодні об 11-й  посол Сергій Андрєєв буде в Міністерстві закордонних справ у зв'язку, звичайно, з діями росії минулого тижня. Йдеться про псевдореферендуми, про спроби анексувати територію іншої держави, в даному випадку України",- заявив Пшидач.

Він додав, що представить Андрєєву польську позицію в цьому питанні, яка буде зосереджена на невизнанні таких рішень РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни ЄС почали викликати російських послів у зв’язку з анексією українських областей, - ЗМІ

"Ми домовилися з нашими колегами на європейському рівні, що ми всі в один і той же день представимо таку позицію всіх нас російським послам, які проживають у тих чи інших країнах", – сказав Пшидач.
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не допоможе- це все одно що пояснювати вислюку теорему піфагора
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03.10.2022 11:52 Відповісти
це не для того щоб віслюку щось пояснити, віслюк все що треба знає. Це для того щоб продемонструвати свою позицію, щоб віслюк не думав, що ніхто не помітив, що всім байдуже, що їм пробачать-забудуть, що вони тут всіх скуплять чи ще щось.
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03.10.2022 11:59 Відповісти
я вірю що всі розумні люди стоять на стороні правди і добра.. крім касабів і тих що з ними уродів.. а злочини касабів і так не забудуть.. особливо поляки і особливо катинь
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03.10.2022 12:10 Відповісти
«Українським військовим вдалося перетнути адміністративний кордон «ЛНР» та закріпитися у напрямку населеного пункту Лисичанськ», - росЗМІ з посиланням на представника «народної міліції ЛНР» Марочка.
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03.10.2022 11:53 Відповісти
Российского посла вызвали в МИД и долго били ногами.
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03.10.2022 12:51 Відповісти
Фартонуло кацапу!
Знову трусами халявними розживеться, як і 9 травня у Варшаві
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03.10.2022 13:13 Відповісти
 
 