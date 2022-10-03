Інформація про завезення окупантами хімічної зброї на Херсонщину не підтвердилася, - ОК "Південь"

Інформація про завезення на Херсонщину партії хімічної зброї не підтвердилася.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи питання щодо наявності хімічної зброї на Херсонщині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі вони (росіяни. - Ред.) самі ж викрили цю ситуацію і продемонстрували, що це була спроба зробити феєричне пропагандистське відео про те, як вони нищать ЗСУ на півдні – одним пострілом з великим димом", - повідомила Гуменюк.

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Раніше в оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що 24 вересня на Херсонщині війська рФ скинули на позиції ЗСУ контейнери з отруйною речовиною, імовірно це була хлорпікринова граната К-51. Пізніше з’явилися повідомлення про прибуття партії хімічних отруйних речовин (хлорпікрину) у Херсон. Частина - у транспортних контейнерах, решта - у вигляді споряджених боєприпасів.