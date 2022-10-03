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Троє мобілізованих росіян померли у навчальному центрі Міноборони РФ. Один з них наклав на себе руки, - росЗМІ (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,мобілізація

46-річного мешканця м. Курган було знайдено в їдальні навчального центру, куди його направили після мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

"Тіло 46-річного мешканця Кургану, мобілізованого 26 вересня, знайшли 1 жовтня у їдальні навчального танкового центру військової частини у Свердловському селищі Порошине. На шиї у чоловіка виявили порізи. За попередніми даними, він наклав на себе руки", - йдеться в повідомленні.

Водночас EAnews зазначає, що у Єланському гарнізоні навчального центру Міністерства оборони у селищі Порошине Свердловської області померли троє мобілізованих.

За даними джерела видання, один мобілізований помер від серцевого нападу, другий скоїв самогубство, а смерть третього була пов'язана з алкоголем.

Депутат Держдуми РФ від Свердловської області Максим Іванов заявив: "Один мобілізований помер від нападу, а інший скоїв самогубство. Третього списали та відправили додому, де він одразу помер від цирозу печінки".

Видання зазначає, що в селищі Порошине, де знаходиться навчальний центр Міністерства оборони Єлань, запровадили сухий закон. Це зумовлено тим, що мобілізовані постійно зловживали алкоголем. За словами джерел, у селищі повністю припинили продаж спиртного. Приводом стала масова бійка, яку влаштували мобілізовані п'яні. Приїжджала поліція, швидка допомога, розбирався навіть заступник командувача округом.

Пізніше омбудсмен РФ Тетяна Мерзлякова пояснила, що один мобілізований помер через напад епілепсії на тлі алкогольного отруєння.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+30
Фрэнсис Фукуяма: «В ближайшие дни в России произойдет большой коллапс».
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03.10.2022 12:21
+27
мінус орк!
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03.10.2022 12:19
+24
Схоже самий розумний, здриснув щоб свині в Україні не гризли
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03.10.2022 12:25
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мінус орк!
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03.10.2022 12:19 Відповісти
Схоже самий розумний, здриснув щоб свині в Україні не гризли
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03.10.2022 12:25 Відповісти
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03.10.2022 12:51 Відповісти
Ай, молодець!
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03.10.2022 13:01 Відповісти
невдячна істота, - предків жигулей лишил.
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03.10.2022 22:00 Відповісти
"спецопєрація" йде за розкладом.... 😕
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03.10.2022 12:20 Відповісти
Може порізали призовника ?
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03.10.2022 12:21 Відповісти
Та таки да. 65 лет и картошку чистить не умел, старый пердун... Все про политику путлера мозг выносил...
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03.10.2022 16:21 Відповісти
Фрэнсис Фукуяма: «В ближайшие дни в России произойдет большой коллапс».
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03.10.2022 12:21 Відповісти
Этот вывод он сделал изучив спрос на чемоданы для различных целей - кому - что бы смотаться из парашки, кому - что бы гадить в них.
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03.10.2022 14:44 Відповісти
И каких больше?
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03.10.2022 16:01 Відповісти
Він звідки знає?
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03.10.2022 16:20 Відповісти
Военком подумал: «Ничего не знаю, я план сдал».
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03.10.2022 12:22 Відповісти
це від щастя!!! померти за унітаз-що може бути світліше .. і біліше??
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03.10.2022 12:23 Відповісти
может, сначала диверсию провел, сделал доброе дело для украинцев?
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03.10.2022 12:23 Відповісти
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03.10.2022 12:24 Відповісти
Та ладно, пушай этот пид..р потролит от нас с вами свою вонючую срусню.
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03.10.2022 14:41 Відповісти
Че кубович еще не катит на фронт?
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03.10.2022 13:06 Відповісти
Он уже и сридор спаковал. Повестку ждёт.
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03.10.2022 14:42 Відповісти
Старий вже і товстий як Соловйов, годиться тільки щоб в окопі закопати.
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03.10.2022 16:06 Відповісти
Це дуже, дуже хороший росіянин!
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03.10.2022 12:26 Відповісти
a vedj mogli by za dobrym primerom poiti xotia by po 100 riuzzge v kožnom **********...
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03.10.2022 22:05 Відповісти
Упал на нож 8 раз?
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03.10.2022 12:26 Відповісти
Не дивно. Коли я був в учєбкі у ватостополі, якийсь ара теж різав собі вєни.
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03.10.2022 12:28 Відповісти
Зачем? Ведь так всё было хорошо...по-домашнему.))
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03.10.2022 12:31 Відповісти
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03.10.2022 12:34 Відповісти
Юрий Нестеренко

Путин должен быть повешен

Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
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03.10.2022 16:21 Відповісти
zabyli odin važkij atrakcion vremen kniagini Olgi, - dve milye berezki...
Nu tak krasivo razgibajutsia kol otpustiš
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03.10.2022 22:09 Відповісти
Хороший мальчик
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03.10.2022 12:46 Відповісти
дурак, а міг би прийти на фронт, спробувати викрасти танк або якусь бмп,звязатися з ЗСУ і пригнати техніку до нас,получити гроші взамін,і притулок в одній із країн Західної Європи
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03.10.2022 12:48 Відповісти
Тупой кацап, лучше бы дождался когда выдадут автомат и завалил бы офицерика руснявого или двоих, всё равно подыхать
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03.10.2022 12:51 Відповісти
Решил не париться.
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03.10.2022 12:53 Відповісти
Kakoj ne vežlivyj kazax, - treba bulo na povestke pometitj "******** - za kreiserom">
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03.10.2022 22:12 Відповісти
Это удобно. Продолжайте.
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03.10.2022 12:57 Відповісти
Спочатку ПетуніН, тепер ПотаніН.. Головне щоб ця тенденція П...Н продовжилась ))
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03.10.2022 14:07 Відповісти
ну и зачем... 46 лет не мальчик уже... можно было напоследок решиться на мужской поступок, раз уже всё равно решил помирать...
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03.10.2022 15:03 Відповісти
verno, mog doždatsia polučenija RPG i šmaljnutj po stroju svoix.
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03.10.2022 22:13 Відповісти
Вот что должно быть у человека в голове, чтобы убивать самого себя, а не того, кто виноват в твоих проблемах? Убей мусоров или военных, они в этом виноваты. Что тебе мешает взять керамический нож или обычный спрятать в подошву, зарезать парочку тварей и затем будь что будет, но всяко лучше самоубийства? Биомусор с выученной беспомощностью.
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03.10.2022 15:58 Відповісти
Згоріли від горілки.
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03.10.2022 16:01 Відповісти
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03.10.2022 16:04 Відповісти
Тобто там багато алкашів бо знають що вони не досягнуть нічого тому і п'ють
А хоча ці орки якщо не хотіли виконувати накази путіна могли б зібратися і знищувати всі військові і фсб структури і не треба боятися що застрелять коли все одне хворий і помреш
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03.10.2022 16:06 Відповісти
Згадка про мокшанську їдальню мало не погіршила мій апетит, але решта новини - значно покращила.
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03.10.2022 16:08 Відповісти
Жаль,маловато буде.
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03.10.2022 16:08 Відповісти
Каждый убегает от войны как может.
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03.10.2022 16:11 Відповісти
Всем рекомендую посмотреть фильм "Похождения бравого солдата Швейка" - 1972(11 серий) !!!
Сто лет прошло с описуемых событий, а принципы ведения войны, отношение к войне, взаимоотношения солдат-офицер ...остались !!!
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03.10.2022 16:15 Відповісти
Очікування смерті гірше самої смерті. Багато засуджених до смертної кари намагаються покінчити життя самогубством.
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03.10.2022 16:18 Відповісти
******, бл@ть...
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03.10.2022 16:20 Відповісти
нехай дохнуть,байдуже
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03.10.2022 16:21 Відповісти
"Один сломал, другой - проѣбал, третий - с3.14здили".
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03.10.2022 16:21 Відповісти
почему нет статистики по смертности от наркотиков?
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03.10.2022 16:22 Відповісти
биомусор!
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03.10.2022 16:28 Відповісти
Ой, лишенько! До чого ж їх там готують, навіть страшно уявити...
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03.10.2022 16:44 Відповісти
без амуниции,с древним оружием на натовские калибры вот к чему их готовят,готовят мясо для котла какая разница где подыхать,а тут и проблем и с логистикой 200 не будет
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03.10.2022 16:46 Відповісти
Готують засмажити до хрусткої корочки ...
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03.10.2022 16:50 Відповісти
троє це мало.Хоча б з триста
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03.10.2022 16:48 Відповісти
Бишкек..в наши дни..😂😂😂
- Так, новые дворники, как вас звать?
-Коля и Женя.
- Сложна. Будете Кудайберген и Еркеболат.
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03.10.2022 16:52 Відповісти
 
 