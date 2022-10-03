Троє мобілізованих росіян померли у навчальному центрі Міноборони РФ. Один з них наклав на себе руки, - росЗМІ (оновлено)
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46-річного мешканця м. Курган було знайдено в їдальні навчального центру, куди його направили після мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Тіло 46-річного мешканця Кургану, мобілізованого 26 вересня, знайшли 1 жовтня у їдальні навчального танкового центру військової частини у Свердловському селищі Порошине. На шиї у чоловіка виявили порізи. За попередніми даними, він наклав на себе руки", - йдеться в повідомленні.
Водночас EAnews зазначає, що у Єланському гарнізоні навчального центру Міністерства оборони у селищі Порошине Свердловської області померли троє мобілізованих.
За даними джерела видання, один мобілізований помер від серцевого нападу, другий скоїв самогубство, а смерть третього була пов'язана з алкоголем.
Депутат Держдуми РФ від Свердловської області Максим Іванов заявив: "Один мобілізований помер від нападу, а інший скоїв самогубство. Третього списали та відправили додому, де він одразу помер від цирозу печінки".
Видання зазначає, що в селищі Порошине, де знаходиться навчальний центр Міністерства оборони Єлань, запровадили сухий закон. Це зумовлено тим, що мобілізовані постійно зловживали алкоголем. За словами джерел, у селищі повністю припинили продаж спиртного. Приводом стала масова бійка, яку влаштували мобілізовані п'яні. Приїжджала поліція, швидка допомога, розбирався навіть заступник командувача округом.
Пізніше омбудсмен РФ Тетяна Мерзлякова пояснила, що один мобілізований помер через напад епілепсії на тлі алкогольного отруєння.
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Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
Nu tak krasivo razgibajutsia kol otpustiš
А хоча ці орки якщо не хотіли виконувати накази путіна могли б зібратися і знищувати всі військові і фсб структури і не треба боятися що застрелять коли все одне хворий і помреш
Сто лет прошло с описуемых событий, а принципы ведения войны, отношение к войне, взаимоотношения солдат-офицер ...остались !!!
- Так, новые дворники, как вас звать?
-Коля и Женя.
- Сложна. Будете Кудайберген и Еркеболат.