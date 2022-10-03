Пєсков про заявку України на членство в НАТО: "Саме орієнтація Києва на Альянс стала однією з причин "спецоперації"

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заявку України на членство в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Чули заяву та бачили різну реакцію, уважно спостерігаємо та пам'ятаємо, що саме орієнтація Києва на альянс стала однією з причин спецоперації", - сказав Пєсков.

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