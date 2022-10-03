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Пєсков про заявку України на членство в НАТО: "Саме орієнтація Києва на Альянс стала однією з причин "спецоперації"
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Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заявку України на членство в НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Чули заяву та бачили різну реакцію, уважно спостерігаємо та пам'ятаємо, що саме орієнтація Києва на альянс стала однією з причин спецоперації", - сказав Пєсков.
Топ коментарі
+50 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар03.10.2022 12:28
+48 Nikol Kovalenko
показати весь коментар03.10.2022 12:28
+48 Олександр Дніпро
показати весь коментар03.10.2022 12:33
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Будь ласка, зачекайте...
Но ничего удивительного в том, что он ультрафашист. Ведь как раз советское НКВД было примером для подражания гитлеровскому нацизму и фашизму, которые появились позже чем нквд.
Не переживай, и твоя очередь дойдёт.
Тогда и поговорим "с глазу на глаз"...
Для таких уже выструган брендовый черенок лопаты от Каддафи.
«ВСЕ…
Всех ПОБЕДИМ
Всех УБЪЕМ
Всех, кого надо, ОГРАБИМ
ВСЕ БУДЕТ КАК МЫ ЛЮБИМ»
И это не выдумка, не юмор
Смотрите в ролик в ЮТУБЕ «Реальная Беларусь» «Доигрались»
https://www.youtube.com/watch?v=8lFtzDiEVl4
Они любят грабить и убивать и говорят об этом не стесняясь
не так стали.
это одни из причин спецоперации.