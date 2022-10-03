86% українців підтримують вступ до ЄС та 83% - до НАТО, - опитування. ІНФОГРАФІКА
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Абсолютна більшість українців підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу.
Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг, інформує Цензор.НЕТ.
За результатами опитування, 86% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму. Проти вступу до ЄС проголосували б 3%. 7% не брали б участі у голосуванні.
"Підтримка вступу до НАТО – найвища за історію спостережень: на референдумі цю ініціативу підтримали б 83%, проти – 4%, не проголосували б 9%. У червні 2022 підтримували вступ до Альянсу 76%. На відміну від вступу до ЄС вступ до НАТО дещо обережніше сприймається мешканцями сходу країни (69% - за вступ, 9% – проти, 17% – не прийшли б на голосування). Попри це порівняно із попереднім опитуванням динаміка у підтримці вступу до Альянсу серед мешканців цього макрорегіону дуже позитивна (у червні за – 55%, проти – 20%, не прийшли б голосувати – 22%)", - зазначають соціологи.
Опитування проводилося 1-2 жовтня 2022 року серед українців віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження – не більш ніж 2,2%.
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Аналогично США позабирали кучу ракет и самолетов, они тут играли первую скрипку, пока Ельцин бухал. Они это все провернули, давая даже сами взятки. Потому что боялись и не верили, что здесь народ другой, что здесь не рабы как на России, что здесь могут и свергают подонков типа Кучмы и Януковича. И они боялись, что у нас будет второй Лукашенко, который будет терроризировать Европу вот как с мигрантами и многим другим. Боялись и нельзя их в этом обвинить, у нас слишком мало политработы велось в отношении крымчан и жителей Донбасса (кроме Донецка, там отличный город был до войны с мизерным количеством ваты). И шанс сохранить ЯО у нас был ровно один-одинешенек: убрать Кравчука как коммунягу проклятую, срочно провести тотальную, абсолютную декоммунизацию по всей территории страны, и выкинуть кацапский мусор из Крыма, отдав им их корабли без базы, которые те без Николаева все равно не имели строить, все же на корабли Ельцин бы напал на нас вместо Чечни, на которую того толкнули бывшие кгбшники, которые чтобы не остаться не у дел провоцировали все войны.