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86% українців підтримують вступ до ЄС та 83% - до НАТО, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато,україна,єс

Абсолютна більшість українців підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг, інформує Цензор.НЕТ

За результатами опитування, 86% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму. Проти вступу до ЄС проголосували б 3%. 7% не брали б участі у голосуванні.

86% українців підтримують вступ до ЄС та 83% - до НАТО, - опитування 01

"Підтримка вступу до НАТО – найвища за історію спостережень: на референдумі цю ініціативу підтримали б 83%, проти – 4%, не проголосували б 9%. У червні 2022 підтримували вступ до Альянсу 76%. На відміну від вступу до ЄС вступ до НАТО дещо обережніше сприймається мешканцями сходу країни (69% - за вступ, 9% – проти, 17% – не прийшли б на голосування). Попри це порівняно із попереднім опитуванням динаміка у підтримці вступу до Альянсу серед мешканців цього макрорегіону дуже позитивна (у червні за – 55%, проти – 20%, не прийшли б голосувати – 22%)", - зазначають соціологи.

86% українців підтримують вступ до ЄС та 83% - до НАТО, - опитування 02

Опитування проводилося 1-2 жовтня 2022 року серед українців віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження – не більш ніж 2,2%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 80% українців вважають успіхи української армії спільним результатом дій України та Заходу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
Я раніше був категорично проти вступу в євросоюз.Вважав що Україна має бути самостійною і незалежною від будь яких союзів.Але тепер розумію що нам не дадуть спокою кацапські підари і краще бути в союзі з європейцями а з цим обіссаним сасєйським стадом розірвати відносини і заборонити проїзд їм до нас і нам до них.І це треба зробити цілому світу.Нехай суки живуть як в клітці
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03.10.2022 13:09
+4
Вот оно прозрело ранише оно голосувало против НАТО и ЕС.Оно ,это существо,практически животное которое клюнул петух в сра ку молчало когда кравчекучмы отдавали под шум прибоя ядерный потенциал,голосовали против ПДЧ,кричали навеки с россией.Но почему Мы ,нормальные люди ,которые кричали тогда ,что ж вы творите,должны вместе с ними быть терпилами,глядя на весь этот ужас,который можно было бы избежать,не дав негодяям отдать оружие Возмездия??И был бы сегодня у нас и Крым и Донбасс и не было бы столько жертв, Оно это недоразумение прозрело сегодня,но увы поезд ушел.
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03.10.2022 14:44
+1
А що, є ще ті, хто сумнівається? Все ковбаси по 2,20 хочеться? Так її вже і в матушке росії нема. Всьо!!!
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03.10.2022 13:41
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Я раніше був категорично проти вступу в євросоюз.Вважав що Україна має бути самостійною і незалежною від будь яких союзів.Але тепер розумію що нам не дадуть спокою кацапські підари і краще бути в союзі з європейцями а з цим обіссаним сасєйським стадом розірвати відносини і заборонити проїзд їм до нас і нам до них.І це треба зробити цілому світу.Нехай суки живуть як в клітці
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03.10.2022 13:09 Відповісти
Так на таких як ти і тобі подібних і був разрахунок у 19 році. У церкву, і замолюй гріхи. А їх дуже багато. Не в тебе. У того політично-канцелярского керівницва України за котрого ви голосували.
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03.10.2022 18:10 Відповісти
Джонсон пропонував кращий союз з Великобританією, Польщею та странами Балтії і не через 100 років, а зараз, та ні, відмовились.
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04.10.2022 03:59 Відповісти
Такие опросы и данные цифры не выкладывают и не проводят во время войны, и выборы и референдумы итд! Прекратить подобное срочно. Какому то борзому хмырю уже неделю доказывает страна за паспорт РФ! Да что за бред во время войны? Диплом списать, конфискация, лишение гражданства, сутки на сборы! В стране работают только трибуналы и военно- полевые суды! Три часа на следствие и чтение приговора! И все!!! Конвой выводи! К стенке.
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03.10.2022 13:20 Відповісти
Хм... тут купу народу треба швиденько депортувати на родіну.
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03.10.2022 13:24 Відповісти
А що, є ще ті, хто сумнівається? Все ковбаси по 2,20 хочеться? Так її вже і в матушке росії нема. Всьо!!!
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03.10.2022 13:41 Відповісти
в ЕС - так себе, а с Англо-Американцами с огромным удовольствием, это круче
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03.10.2022 14:36 Відповісти
Там треба багато працювати. Там красти дуже складно.
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03.10.2022 18:11 Відповісти
Вот оно прозрело ранише оно голосувало против НАТО и ЕС.Оно ,это существо,практически животное которое клюнул петух в сра ку молчало когда кравчекучмы отдавали под шум прибоя ядерный потенциал,голосовали против ПДЧ,кричали навеки с россией.Но почему Мы ,нормальные люди ,которые кричали тогда ,что ж вы творите,должны вместе с ними быть терпилами,глядя на весь этот ужас,который можно было бы избежать,не дав негодяям отдать оружие Возмездия??И был бы сегодня у нас и Крым и Донбасс и не было бы столько жертв, Оно это недоразумение прозрело сегодня,но увы поезд ушел.
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03.10.2022 14:44 Відповісти
США давило на нас раз в 150 больше, чем Ельцин. Забрали бы ЯО любой ценой, от санкций до терактов на базе хранения ЯО, чтобы затем уже официально его забрать в связи с невыполнением условий хранения.

Аналогично США позабирали кучу ракет и самолетов, они тут играли первую скрипку, пока Ельцин бухал. Они это все провернули, давая даже сами взятки. Потому что боялись и не верили, что здесь народ другой, что здесь не рабы как на России, что здесь могут и свергают подонков типа Кучмы и Януковича. И они боялись, что у нас будет второй Лукашенко, который будет терроризировать Европу вот как с мигрантами и многим другим. Боялись и нельзя их в этом обвинить, у нас слишком мало политработы велось в отношении крымчан и жителей Донбасса (кроме Донецка, там отличный город был до войны с мизерным количеством ваты). И шанс сохранить ЯО у нас был ровно один-одинешенек: убрать Кравчука как коммунягу проклятую, срочно провести тотальную, абсолютную декоммунизацию по всей территории страны, и выкинуть кацапский мусор из Крыма, отдав им их корабли без базы, которые те без Николаева все равно не имели строить, все же на корабли Ельцин бы напал на нас вместо Чечни, на которую того толкнули бывшие кгбшники, которые чтобы не остаться не у дел провоцировали все войны.
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03.10.2022 15:45 Відповісти
У Пакістана США теж хотіли забрати ЯЗ, погрожували своїми військами, ті тільки відповіли, то спробуйте і США втерлися.
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04.10.2022 04:02 Відповісти
Просто Клінтон впіймав Кравчука на якійсь оборудці і той за 24 години поміняв "точку зору".За добу до прильоту Клінтона Кравчук волав,що ядерну зброю не віддасть.
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27.12.2022 22:52 Відповісти
А вот к этим 3-4 процентам против я бы внимательно присмотрелся...
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03.10.2022 15:02 Відповісти
Збільшенню відсотка прихильників ЄС та НАТО значною мірою сприяє прискорена трансформація москворотого планктону у хомо сапієнс під тиском агресивних "братів" зі скотобази.
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03.10.2022 15:44 Відповісти
У 2004 році - відсоток був - 15. Така доля. Комунятська + ковбаска по 2.20. Червоні раби.
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03.10.2022 18:14 Відповісти
Залишилось 13% опідорашених-це досить багато,десь під 5 мільйонів недоумків.
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27.12.2022 22:48 Відповісти
 
 