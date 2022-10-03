Подолавши Кремінну, ЗСУ вийдуть на Сватове, Рубіжне і далі зможуть деокупувати Луганщину, - Східне угруповання військ
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Українські військові вражають вогнем артилерії російські підрозділи, які намагаються закріпитися у Кремінній після виходу з Лиману.
Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.
"Також наші підрозділи взяли вже село Торське дорогою до Кремінної і вражають вогнем артилерії підрозділи противника, які намагаються закріпитися у Кремінній та побудувати оборону", - зауважив він.
За словами речника, подолавши Кремінну, ЗСУ вийдуть на Сватове, Рубіжне і далі зможуть деокупувати Луганську область.
"А за ними - Сєвєродонецьк і Лисичанськ, якими вони (росіяни. - Ред.) так вихвалялися влітку, що вони його з неймовірною міццю взяли. Завдяки шаленій сталевій волі наших захисників там тоді вдалося вимотати противника і планово відступити від Лисичанська, побудувати грамотно оборону, відповідно, підготуватися до контрнаступу", - розповів Череватий.
Будь ласка, зачекайте...
Очікуємо удар на Мелітополь
Можливо краще було б ресурси зосередити на деокупації Півдня в першу чергу?
1) перерізання комунікацій угрупувань рашистів з пітьмою в Сватовому і Старобільську;
2) штурм і визволення агломерації Кремінна-Рубіжне-Сіверськодонецьк-Лисичанськ;
3) удар на Попасну, оточення і розгром угрупування ворога під Бахмутом;
4) блокування агломерації Первомайське-Ірмине-Кадіївка-Брянка-Алчевськ, зайняття залізничного вузла в Дебальцевому;
5) охоплення Горлівки, зайняття залізничного вузла в Ясиноватій, оточення Донецька і Макіївки, штурм і визволення цих міст;
6) вихід на Маріуполь і Бердянськ, оточення і розгром рашистськтх військ в районі Токмак-Мелітополь та очищення всього Півдня України від окупантів;
7) завершення визволення Донбасу...
А з приводу перспективи деокупації Луганщини згоден - розтягуємо лінію фронту...
вамим всем писдец
Настав час валити міст!
тоді чмобики з Кремінної знов опиняться у котлі, і це буде вже alles
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ти всіх вже власно опитав, брехунок?Чим твоя дебільна заява відрізнаяється від ************ реіферендума?
как к ВСУ будут относиться семьи тех мужиков, которых россияне мобилизовали в "ЛДНР"?
по меньшей мере - двулично
а потом им подвезут очередного Мураева, и они дружно проголосуют за него