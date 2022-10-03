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Подолавши Кремінну, ЗСУ вийдуть на Сватове, Рубіжне і далі зможуть деокупувати Луганщину, - Східне угруповання військ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кремінна

Українські військові вражають вогнем артилерії російські підрозділи, які намагаються закріпитися у Кремінній після виходу з Лиману.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.

"Також наші підрозділи взяли вже село Торське дорогою до Кремінної і вражають вогнем артилерії підрозділи противника, які намагаються закріпитися у Кремінній та побудувати оборону", - зауважив він.

За словами речника, подолавши Кремінну, ЗСУ вийдуть на Сватове, Рубіжне і далі зможуть деокупувати Луганську область.

"А за ними - Сєвєродонецьк і Лисичанськ, якими вони (росіяни. - Ред.) так вихвалялися влітку, що вони його з неймовірною міццю взяли. Завдяки шаленій сталевій волі наших захисників там тоді вдалося вимотати противника і планово відступити від Лисичанська, побудувати грамотно оборону, відповідно, підготуватися до контрнаступу", - розповів Череватий.

Також читайте: Частину окупантів у районі Лиману знищено, частину - взято в полон, деякі загарбники змогли колонами або малими групами вийти, - Східне угруповання військ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Раз так офіційно заявляють, то 100% наступний удар буде не в цьому напрямку.
Очікуємо удар на Мелітополь
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03.10.2022 13:05
+13
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03.10.2022 13:07
+11
Якщо оголошують про деокупацію Луганщини, то це зовсім не значить, що будуть наступати на Луганщині.
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03.10.2022 13:12
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Раз так офіційно заявляють, то 100% наступний удар буде не в цьому напрямку.
Очікуємо удар на Мелітополь
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03.10.2022 13:05 Відповісти
Або Волноваху
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03.10.2022 13:12 Відповісти
Може через каховську гес - одразу на крим
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03.10.2022 13:13 Відповісти
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03.10.2022 13:07 Відповісти
Хто скаже, чи взагалі коштує ця гра з Луганщиною свєч? От припустимо, що вся Луганщина деокупована. Чи не створить це ще більшу лінію фронту, на яку потрібно буде кидати війська для утримання? І з'явиться постійна небезпека прориву від кордону з рашкою?
Можливо краще було б ресурси зосередити на деокупації Півдня в першу чергу?
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03.10.2022 13:07 Відповісти
Якщо оголошують про деокупацію Луганщини, то це зовсім не значить, що будуть наступати на Луганщині.
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03.10.2022 13:12 Відповісти
План такий:
1) перерізання комунікацій угрупувань рашистів з пітьмою в Сватовому і Старобільську;
2) штурм і визволення агломерації Кремінна-Рубіжне-Сіверськодонецьк-Лисичанськ;
3) удар на Попасну, оточення і розгром угрупування ворога під Бахмутом;
4) блокування агломерації Первомайське-Ірмине-Кадіївка-Брянка-Алчевськ, зайняття залізничного вузла в Дебальцевому;
5) охоплення Горлівки, зайняття залізничного вузла в Ясиноватій, оточення Донецька і Макіївки, штурм і визволення цих міст;
6) вихід на Маріуполь і Бердянськ, оточення і розгром рашистськтх військ в районі Токмак-Мелітополь та очищення всього Півдня України від окупантів;
7) завершення визволення Донбасу...
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03.10.2022 13:37 Відповісти
Так на Півдні по ходу вже другий день активний двіж йде!
А з приводу перспективи деокупації Луганщини згоден - розтягуємо лінію фронту...
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03.10.2022 13:37 Відповісти
Як?
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03.10.2022 15:18 Відповісти
А на скільки кілометрів стане більшою лінія фронту після деокупації. І яким чином це станеться?
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03.10.2022 14:10 Відповісти
На Півдні - ні на скільки, бо це внутрішні теріторії та оточені морем.
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03.10.2022 14:36 Відповісти
Не виляй задом. Мова про Луганщину.
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03.10.2022 15:16 Відповісти
Дивишся кордони Луганської області - от на стільки і буде. Чи ти розумово-відсталий?
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03.10.2022 15:53 Відповісти
Злив зараховано,довбой@б.
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03.10.2022 17:04 Відповісти
Тупорилий дегенерат зарахований.
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03.10.2022 18:05 Відповісти
чего ты так переживаешь за лугандонцев - всеравно вам им всем писдец
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03.10.2022 17:56 Відповісти
Ще один розумово-відсталий відмітився.
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03.10.2022 18:07 Відповісти
не боись кацап ЗСУ выбьют всех ублюдков из Лугандонии а вы все там у кобзона будете
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03.10.2022 18:19 Відповісти
Я боюсь лише якщо ти ще й розмножатися будеш.
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03.10.2022 23:13 Відповісти
а ты не бойся подыхай сразу .. Лугандону скоро вашему писдец
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04.10.2022 00:28 Відповісти
Мозку твоєму писдец.
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04.10.2022 00:43 Відповісти
Чорномазі свині можуть зі сходу запросто вдарити на південь в тил зсу.
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03.10.2022 13:12 Відповісти
Чмобіки підуть в останній бій, рядами та колонами?
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03.10.2022 14:17 Відповісти
Можливо рвуть де тонко. Після Харківщини теж на півдні кацапи чекали й перекидували туди війська. Гадаю що невдовзі прийде час і півдня.
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03.10.2022 13:13 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.10.2022 13:18 Відповісти
********* ***** на Луганщину. Він підсилює Мелітопіль та Херсон. З Криму пишуть, що нескінчені потяги з технікою йдуть по мосту.

Настав час валити міст!
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03.10.2022 13:20 Відповісти
в комментариях прям каждый второй-генералиссимус, как минимум.
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03.10.2022 13:23 Відповісти
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03.10.2022 13:40 Відповісти
а чому б не йти одразу до Сватового (10 км) і після перерізання дороги на Кремінну наступати на Рубіжне?
тоді чмобики з Кремінної знов опиняться у котлі, і це буде вже alles
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03.10.2022 13:24 Відповісти
Єрмак сказав шо не можна отак просто взяти й захватити Сватово. Бо ми налякаємо німців, а нам ще з ними в НАТО якось жити..
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03.10.2022 13:49 Відповісти
для чого зараз в першу чергу луганщину донечину,будем говорити відверто нас там ніхто не жде всі підтримують росію зрадники в кожній квартирі,а херсон і область в першу чергу потрібно бо там наші люди котрі нас ждуть і страждають, партизани працюють при тому зміниться обстріл промміст миколаев одесу,але з таким наступом потрібні добровольці котрих тисячі не можуть попасти на фронт бо команда зе не хоче гроші витрачати на зарплати ,не хоче бистрого звільненя бо боїться путіна реакції
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03.10.2022 13:27 Відповісти
всі підтримують

===
ти всіх вже власно опитав, брехунок?Чим твоя дебільна заява відрізнаяється від ************ реіферендума?
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03.10.2022 13:45 Відповісти
Північ Луганщини це українці в селах. Саме тому в 2014 ці землі москалі не змогли віджати - не було критичної маси вати
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03.10.2022 13:46 Відповісти
согласен
как к ВСУ будут относиться семьи тех мужиков, которых россияне мобилизовали в "ЛДНР"?
по меньшей мере - двулично
а потом им подвезут очередного Мураева, и они дружно проголосуют за него
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03.10.2022 13:47 Відповісти
Зачем? Потому что Луганщина и Донечинна всегда были, есть и будут Украиной ! Не надо делить области Рідної Країни на первоочерёдные и второстепенные. Від Чопу до Ранньої Зарі це все наше, українське!
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03.10.2022 14:36 Відповісти
ты идиот ватный мы освобождаем Украинскую землю а не заезжих с кацапии твоих лугандонцев
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03.10.2022 17:58 Відповісти
Да тут целое заседание диванного Генштаба )) жаль в армию не годные, а так бы показали ого-го ))
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03.10.2022 15:06 Відповісти
Stanislav Lagutsky прям так и в каждой. *******
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03.10.2022 16:32 Відповісти
 
 