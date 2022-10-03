"ДНР" і "ЛНР" "входять" до складу РФ у межах 2014 року. Щодо кордонів "приєднання" Херсонської та Запорізької областей "радимося з людьми", - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "ДНР" і "ЛНР" входять до складу РФ у межах 2014 року, щодо Херсонської та Запорізької областей питання про межі вирішуватиметься під час подальшого обговорення з населенням.
Про це він повідомив журналістам у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
На уточнювальне запитання, чи є однозначна відповідь на запитання щодо меж, Пєсков сказав: "Це і є наразі однозначною відповіддю. Ми продовжимо радитися з людьми, які живуть у цих областях".
На прохання прокоментувати, чи є територією Росії райони Херсонської та Запорізької областей, підконтрольні Києву, Пєсков сказав: "Мені наразі більше нема чого додати".
Журналісти поцікавилися у Пєскова, у якій формі продовжиться обговорення з населенням Херсонської та Запорізької областей питання про межі, Пєсков зазначив: "Наразі я не можу відповісти на ваше запитання".
Будь ласка, зачекайте...
В любом случае хорошим действием стоит размочить лахта-центр ракетами гарпун с миг-29 (на которых комп для HARM стоит в кабине), залетев на низкой высоте ниже уровня радаров, либо ворваться в Приднестровья и устроить там бутерброд с румынами над этой клоакой человечества. Просто показать, что нам на все плевать, воюем где хотим.
«ВСЕ…
Всех ПОБЕДИМ
Всех УБЪЕМ
Всех, кого надо, ОГРАБИМ
ВСЕ БУДЕТ КАК МЫ ЛЮБИМ»
И это не выдумка, не юмор
Смотрите в ролик в ЮТУБЕ «Реальная Беларусь» «Доигрались»
https://www.youtube.com/watch?v=8lFtzDiEVl4
Они любят грабить и убивать и говорят об этом не стесняясь, даже с восторгом…
У "Миротворці" - https://myrotvorets.center/criminal/fomin-maksim-yurevich/
Это вам не как-либо что
силы АТО освободили значительную часть контролируемой боевиками территории
и почти отрезали Донецк и Луганск от российской границы.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/02/150206_ru_s_donbas_ato_total_summary
Цікавий сигнал.
а что путин подписывал? а что госдума утверждала?))))
это не присоединения, а какой-то цирк на дроте.
Stanisław Lipski e940d0e5
Ніхто Петрович
Qq Qqq f1a4586b