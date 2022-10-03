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"ДНР" і "ЛНР" "входять" до складу РФ у межах 2014 року. Щодо кордонів "приєднання" Херсонської та Запорізької областей "радимося з людьми", - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пєсков

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "ДНР" і "ЛНР" входять до складу РФ у межах 2014 року, щодо Херсонської та Запорізької областей питання про межі вирішуватиметься під час подальшого обговорення з населенням.

Про це він повідомив журналістам у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

На уточнювальне запитання, чи є однозначна відповідь на запитання щодо меж, Пєсков сказав: "Це і є наразі однозначною відповіддю. Ми продовжимо радитися з людьми, які живуть у цих областях".

На прохання прокоментувати, чи є територією Росії райони Херсонської та Запорізької областей, підконтрольні Києву, Пєсков сказав: "Мені наразі більше нема чого додати".

Журналісти поцікавилися у Пєскова, у якій формі продовжиться обговорення з населенням Херсонської та Запорізької областей питання про межі, Пєсков зазначив: "Наразі я не можу відповісти на ваше запитання".

Також читайте: Росія оголосила про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+104
Можете радитись досхочу, ЗСУ вирішать, куди входить.
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03.10.2022 13:42
+87
А "порадитись з ЗСУ " забув ушлепок ?
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03.10.2022 13:42
+66
Ню ню. Ви спершу з ЗСУ порадьтесь.
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03.10.2022 13:42
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sanitary zatailisj?
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03.10.2022 19:32 Відповісти
На первом фото телефончик червоного колера! Ой тут чой то вазелинчиком несёт! Писька- песьков--- колись, неужели? И лохматый постоянно, выпуклые бень.ки, игривая конячка.
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03.10.2022 15:05 Відповісти
✅ Если вы прислушиваетесь ко мнению Пескова - 100% вы дома прислушиваетесь к звуку сливного бачка, смывающего дерьмо в унитазе.
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03.10.2022 15:06 Відповісти
входять - виходять, входять - виходять… Нічого не нагадує?
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03.10.2022 15:10 Відповісти
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03.10.2022 15:12 Відповісти
Радься - радься... Поки ми вашу мацкву спалимо. Піду задоначу на ЗСУ.
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03.10.2022 15:21 Відповісти
Выглядит даже смешно это высказывание. В 2014-ом году ОРДЛО входило в ОРДЛО на уровне 0 квадратных километров, так как президентом была переписанная на кота хата.

В любом случае хорошим действием стоит размочить лахта-центр ракетами гарпун с миг-29 (на которых комп для HARM стоит в кабине), залетев на низкой высоте ниже уровня радаров, либо ворваться в Приднестровья и устроить там бутерброд с румынами над этой клоакой человечества. Просто показать, что нам на все плевать, воюем где хотим.
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03.10.2022 15:27 Відповісти
Дегенераты кремлевские, а раньше, до войны, вам не говорили, что вы тут и нах.й не нужны.
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03.10.2022 15:31 Відповісти
нужно найти проукраинского человека в рф в частном доме, провести референдум среди него (явка и за 100%) о независимости его участка и принять его в состав ua. в конституции записать что границами является вся территория рф
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03.10.2022 15:36 Відповісти
А чого ж так в одному будинку. Гляньте на карту ерефії: серед кубаньців значна частина етнічних українців, які досі не забули мову, пісні. Українці проживають в білгородській і курській областях. Частина далекого від нас амурського регіону біля Китаю населена етнічними, до правди, зрусифікованими українцями. Тому потрібно дивитись ширше, дальше і більш прагматично, але це все після війни, коли здобудемо перемогу. Тоді почнеться український рух в московітських провінціях, а то і цілих регіонах.
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03.10.2022 19:44 Відповісти
Та вони там ментально такі ж кацапи .
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04.10.2022 09:35 Відповісти
""
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03.10.2022 15:45 Відповісти
Знову "рюССкіє сваіх нє брасают" ?
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03.10.2022 15:55 Відповісти
После речухи главнациста ПУ об аннексии украинских территорий в Георгиевском зале Кремля, выходит один из приглашенных и прямо на камеру говорит:

«ВСЕ…
Всех ПОБЕДИМ
Всех УБЪЕМ
Всех, кого надо, ОГРАБИМ
ВСЕ БУДЕТ КАК МЫ ЛЮБИМ»

И это не выдумка, не юмор

Смотрите в ролик в ЮТУБЕ «Реальная Беларусь» «Доигрались»

https://www.youtube.com/watch?v=8lFtzDiEVl4

Они любят грабить и убивать и говорят об этом не стесняясь, даже с восторгом…
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03.10.2022 15:55 Відповісти
Його звати Максім Фомін. В інтернеті відомий, як Владлєн Татарскій. До 2014 року сидів на зоні за озброєне пограбування банку.
У "Миротворці" - https://myrotvorets.center/criminal/fomin-maksim-yurevich/

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03.10.2022 16:50 Відповісти
Вот какие люди по по кремлю ходют.
Это вам не как-либо что
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03.10.2022 17:36 Відповісти
Вдавитесь свинособаки,
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03.10.2022 15:59 Відповісти
Нет, они до последнего будут плакать, колоться, но жрать кактус
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03.10.2022 16:03 Відповісти
К середине августа 2014 года

силы АТО освободили значительную часть контролируемой боевиками территории

и почти отрезали Донецк и Луганск от российской границы.

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/02/150206_ru_s_donbas_ato_total_summary
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03.10.2022 16:09 Відповісти
Я вважаю, що як поторгуватися, то путін та його піська згодяться залишити собі лише Крим, й трохи Півдня, але все одно пусть збираються в пекло..
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03.10.2022 17:45 Відповісти
хватит бред писать - никто кацапью никакой Крым не оставит ..
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03.10.2022 17:53 Відповісти
Дядьку, ви з дуба впали? І то напевно на голову
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04.10.2022 05:44 Відповісти
Знову якусь пургу несе.
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03.10.2022 16:25 Відповісти
О! Вже не в адміністративних кордонах областей? А що трапилося? Невже Пу отигрує назад? Що? Готується до перемовин, типу ми на більш і не претендували? Тільки Крим та ЛНДР нам залиште і все?
Цікавий сигнал.
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03.10.2022 16:46 Відповісти
Ой, під тиском сили вже і на поп'ятну почали здавати. Спочатку ОРДЛО 14 року, потім без ОРДЛО, потім границі 1991 року (Крим це Україна) а потім границі 1913 року (заберемо Кубань Слобожанщину...)
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03.10.2022 17:04 Відповісти
НаКуй і без оглядки...
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03.10.2022 17:11 Відповісти
Роль прессекретаря у диктатора - самодура - бути вічним ідіотом,ніколи нічого не знати і постійно щось нести - то пургу,то чемоданчик з лайном фюрера...
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03.10.2022 17:32 Відповісти
Русня входить і виходить))) Україна радить закупити вазелін
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03.10.2022 17:32 Відповісти
Пуйло хоче піти на Аляску - там холодно і гробів не треба , тулувища так будуть довго зберігатися.....
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03.10.2022 18:00 Відповісти
Капец! Уже провели референдумы, уже путин подписал бумаги, и сейчас только советуются с людьми! ))))

а что путин подписывал? а что госдума утверждала?))))

это не присоединения, а какой-то цирк на дроте.
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03.10.2022 18:33 Відповісти
Нас вже цим лайном раз намагались нагодувати, якраз перед загостренням. Дякую, ми тоді не схотіли і зараз не будемо. Вуса ******** брешуть у раз по раз.
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03.10.2022 19:51 Відповісти
Через полгода песков будет считать за счастье если рашка останется в рамках границ на 91 год
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03.10.2022 19:52 Відповісти
Через полгода туалетной принадлежности ***** уже не будет, как и самого бункерного сэруна. Они не выживут
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03.10.2022 20:08 Відповісти
Пропоную Лиман призначити центром Харківської губєрнії
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03.10.2022 20:07 Відповісти
В реалі...РФ входить до складу України - ЗСУ!
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03.10.2022 20:46 Відповісти
Ой брехло! Втім, що ще можна від москаля чекати? Тільки брехні...
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03.10.2022 21:28 Відповісти
сволота, якiй це подобається :

Stanisław Lipski e940d0e5

Ніхто Петрович

Qq Qqq f1a4586b
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03.10.2022 23:25 Відповісти
нахер с пляжу
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04.10.2022 06:51 Відповісти
Долбоебы для кого это весь цирк.Очень быстро выйдете из состава не успев войти
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04.10.2022 10:04 Відповісти
Та хоч обсерись, падло.
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19.10.2022 15:04 Відповісти
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