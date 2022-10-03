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Окупанти не готували Сєверодонецьк до опалювального сезону, серед зрадників посилюються панічні настрої, - мер Стрюк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Сєверодонецьку на Луганщині не проводяться роботи з відновлення інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів мер Олександр Стрюк.
"До опалювального сезону місто ніхто не готував. Масштабні роботи з відновлення інфраструктури у Сєвєродонецьку не проводяться, винятком є показові пропагандистські заходи", - йдеться в повідомленні.
Також медики і ремонтники, які приїхали на допомогу і відбудову з ПФ, вже залишили місто.
Водночас панічні настрої серед зрадників посилюються.
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