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Окупанти не готували Сєверодонецьк до опалювального сезону, серед зрадників посилюються панічні настрої, - мер Стрюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

У тимчасово окупованому Сєверодонецьку на Луганщині не проводяться роботи з відновлення інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів мер Олександр Стрюк.

"До опалювального сезону місто ніхто не готував. Масштабні роботи з відновлення інфраструктури у Сєвєродонецьку не проводяться, винятком є показові пропагандистські заходи", - йдеться в повідомленні.

Також медики і ремонтники, які приїхали на допомогу і відбудову з ПФ, вже залишили місто.

Водночас панічні настрої серед зрадників посилюються.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
пусть на Белгород едут. Ж\д вокзал там отапливается.
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03.10.2022 14:15
+15
Бандити НІКОЛИ не дбали за тих кого вони вбивали і грабували.потрібно було бути упороним бараном,які надіялись ,що московія буде дбати за народ,який вони хочуть знищити.
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03.10.2022 14:15
+13
Зачем им его отапливать если Путин прямо сейчас пишет передним числом указ о выходе Северодонецка из состава РФ?
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03.10.2022 14:28
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пусть на Белгород едут. Ж\д вокзал там отапливается.
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03.10.2022 14:15 Відповісти
Бандити НІКОЛИ не дбали за тих кого вони вбивали і грабували.потрібно було бути упороним бараном,які надіялись ,що московія буде дбати за народ,який вони хочуть знищити.
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03.10.2022 14:15 Відповісти
Ну нічого, хоть камені з неба зате на рації, хехе
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03.10.2022 14:15 Відповісти
З ПФ.
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03.10.2022 14:15 Відповісти
З *ПутиноФуйлостану*
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03.10.2022 14:38 Відповісти
Ломать - не строить. Кацапы всегда несли лишь смерть и разрушения.
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03.10.2022 14:19 Відповісти
Зачем им его отапливать если Путин прямо сейчас пишет передним числом указ о выходе Северодонецка из состава РФ?
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03.10.2022 14:28 Відповісти
Чуют шо підгорає .
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03.10.2022 14:29 Відповісти
У средневековых варваров логики побольше было,чем у кацапов. Треш.🤦
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03.10.2022 14:30 Відповісти
Саме такі гівняні умови перебування ******** створювати навколо себе москворотий планктон.
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03.10.2022 14:38 Відповісти
Кацапи не мають поняття готуватися до зими у Росії. Тільки готують Москву до зими, де знаходяться всякі Песькови, Медведєви, Путині, державна дума, але це не Росія, Росія, голодна, холодна, злиденна, починається на відставні 50 км від Москви. І ви хочете, щоб кацапи готували до зими окуповані території України. Було дуже дивно, як би вони це робили.
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03.10.2022 14:49 Відповісти
Хвамілії ***** і ************** та рашка пишуться з маленької букви.
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03.10.2022 15:34 Відповісти
А який сенс їм щось там відновлювати якщо вони чудово розуміють що вся територія України буде звільнена?
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03.10.2022 14:51 Відповісти
Придётся топить кацапами.
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03.10.2022 14:56 Відповісти
дык это потому, что готовить его к отопительному сезону нужно будет нам сами, ЗСУ дело такое...
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03.10.2022 14:57 Відповісти
то можливо ЗСУ не потрібно напружуватись і почекати допоки місцева вата не вимирзне?
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03.10.2022 14:59 Відповісти
Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах.
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03.10.2022 15:02 Відповісти
А зима будет холодной.. =)
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03.10.2022 15:31 Відповісти
Чукча в лес побежал?
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03.10.2022 15:52 Відповісти
Як би в москалів був би розум "Как закалялась сталь" була б неактуальною.
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03.10.2022 15:45 Відповісти
Стрюк не мер, а керівник ВЦА.
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03.10.2022 17:16 Відповісти
 
 