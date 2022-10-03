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Литва висилає тимчасового повіреного у справах Росії Рябоконя. Він має залишити країну впродовж 5 днів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

литва

Литва висилає з країни тимчасового повіреного у справах Росії Сергія Рябоконя.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Литви, інформує Цензор.НЕТ.

Такий крок зроблено "через дії та заяви дипломата, які не узгоджуються з дипломатичним статусом", повідомляє агентство BNS.

"Це рішення Литви прийнято з урахуванням наданої компетентними органами інформації, яка обґрунтовує той факт, що нещодавні дії та заяви Рябоконя, несумісні зі статусом дипломата, можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи приймаючої держави і тому вважаються порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться у повідомленні МЗС.

Рябоконь має залишити країну упродовж п'яти днів.

Представнику посольства Росії в Литві також заявлено протест проти так званого прийняття до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

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Рішення про висилку Рябоконя означає, що Росії доведеться призначити нового главу посольства в Литві, зазначає BNS.

Тимчасовий повірений очолює дипмісію з квітня, коли Литва знизила дипломатичні відносини з Росією, вислала посла Олексія Ісакова та відкликала свого посла Ейтвідаса Баярунаса з Москви.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Рябоконь ускакал домой, в родную конюшню Лаврова.
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03.10.2022 14:13
+19
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03.10.2022 14:12
+12
Правильне рішення литовців , бо вони всі ФСБшники !!
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03.10.2022 14:15
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03.10.2022 14:12 Відповісти
Рябоконь ускакал домой, в родную конюшню Лаврова.
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03.10.2022 14:13 Відповісти
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03.10.2022 14:41 Відповісти
лавров кінь, рябокінь, захарова кобила
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03.10.2022 15:01 Відповісти
Правильне рішення литовців , бо вони всі ФСБшники !!
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03.10.2022 14:15 Відповісти
Бунтівне недільне за 2 жовтня зборище Соловйова у прямому ефірі учора видалили з повторів відео на KartinaTV -показують недільної протухлості. Навіть про цей бунт вийшла стаття інституту дослідження війни
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03.10.2022 14:26 Відповісти
Коли москалі отримують копняка під сраку, вони називають це ударом в спину.
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03.10.2022 14:27 Відповісти
Пішов услід за кораблем, тобто *****
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03.10.2022 14:36 Відповісти
Литва культурно так висловлюється, що висилає…, що значить Європа. А по народному, Литва дала копняка під сраку. Дякуємо Литва. Ще більше полюбив Литву
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03.10.2022 14:37 Відповісти
РябоКонь із табуна Курящего Мєріна

Хохол-перевертень.
Таких манкуртів вбивати треба
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03.10.2022 14:43 Відповісти
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03.10.2022 14:46 Відповісти
З рябого коня зідрали підкови!
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03.10.2022 15:06 Відповісти
Які там ще 5 днів, лапті через плечо і на болота в той же день
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03.10.2022 15:11 Відповісти
Шпійон руснявий
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03.10.2022 15:17 Відповісти
""
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03.10.2022 15:50 Відповісти
Усі посольства, консульства, торгові палати та представництва кацапомордої мерзоти підоросів у ЄВРОПІ та США мають бути позбавлені АКРЕДИТАЦІЇ та видворені за межі цих країн разом з усією законспірованою кремлівською анентурою ФСБ кацапомордих підоросів котрим видали тимчасові дозвола на право перебування та проживання у цих ДЕРЖАВАХ...!!!
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03.10.2022 17:42 Відповісти
 
 