Переговори про вступ України до НАТО мають розпочатися вже зараз, - міністр оборони Литви Анушаускас
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Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, на засіданні ради партії литовських консерваторів, що настав час для України подати заявку на членство в НАТО і переговори мають початися вже зараз.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням LRT.
"Литва підтримує політику відчинених дверей, а тому Україна може розраховувати на беззастережну підтримку Вільнюса, навіть якщо це здається важкою метою", - заявив міністр.
Анушаускас наголосив, що переговори та формальні процедури щодо прийняття України до Альянсу мають розпочатися вже зараз, "попри війну".
"Найголовніше – це не спрощені процедури прийому до НАТО, а консенсус 30 країн – згода у тому, що цю країну (Україну, - ред.) можна прийняти до НАТО. Сам процес має розпочатися незалежно від війни. І тут країни Заходу, нездатні залишатися на тій же позиції, як до і війни. Гарантії безпеки для України мають бути підвищені вже зараз", - сказав він.
За словами Анушаускаса, подією, яка підштовхнула Україну до такого рішення, стала анексія Росією чотирьох областей України.
"30 вересня вождь Кремля повторив те, що Гітлер зробив 30 вересня, 84 роки тому в Мюнхені, приєднавши до себе чеські Судети. Тільки тоді один диктатор досяг результату погрозами, а у 21 столітті - війною, хоча очевидно, що війна не дасть таких бажаних". Кремлю результатів", - сказав міністр.
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Странно, что Игорь Жовква, как представитель власти, не сказал, что Украина хочет бороться с коррупцией, как Финляндия и Швеция. Странно, что промолчал и многом другом. И да, согласно Индексу восприятия коррупции, составленному Transparency International в прошлом году, Финляндия занимает 1-е, а Швеция 4-ое место среди 180 стран мира по уровню неприятия коррупции. Украина занимает 122-е место. Кстати, в 2018 году Украина была на 120-ом месте. Хочу напомнить слова Джо Байдена, сказанные им на саммите НАТО 15 июня 2021 года о причинах невозможности ускоренного принятия Украины в Альянс: "Соответствие критериям - вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий." И кстати, на тот осенний саммит наш президент не поехал (как говорят в народе - "забил ***"). До осени 2019 года наша заявка действовала, Совет принимал законы, мы двигались по плану. Осенью был саммит НАТО, нужно было ехать и получать дальнейшие пункты плана. А мы, точнее зеленский, проигнорировали Саммит и не уехали, потому что с путиным президент хотел встретиться. К тому же, и представителя Украины в НАТО по этой же причине не назначили. А потом начали задавать вопросы, почему мы не там? Заявку хотя бы снова подайте! Процедуры ради нас менять не будут. А теперь избиратель все и выгребает.
Обо всем этом у нас не любят вспоминать и поэтому власть про такие "мелочи" стеснительно умолчала. А это многое бы объяснило и показало позицию власти. Но ведь проще не бороться с коррупцией, блокировать выборы руководителей антикоррупционных структур в Украине, манипулировать и недоговаривать. И общество об этом не очень любит вспоминать. Поэтому мы и на 122 месте. Увы.
Za iskliučeniem voniučej kučki griobannyx prigožinskix trollej na raznyx portalax.
Po pričine bednosti nekotorye (ne)litovcy, uvy, teriajut sovestj. Libo esli kto rodilsia be mozgov, nacionaljnostj tut ne pomožet. VSD (analog vašej SBU) ne vprave zatykatj svobodu smerdiačego kusapsskogo slova svoim gromadianam.