Блок ОДКБ не братиме участі у війні РФ проти України, - МЗС Кахастану

Участь ОДКБ у війні на території України не входить до зони відповідальності організації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Informburo, про це заявив речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.

За його словами, Казахстан виходить із принципів територіальної цілісності держав, їхньої суверенної рівності та мирного існування відповідно до міжнародного права та статуту ООН.

"Загалом зона відповідальності ОДКБ чітко окреслена міжнародно визнаними територіями держав-членів організацій, і колективна безпека забезпечується в межах цих територій. Таким чином, питання участі ОДКБ у зоні російсько-українського конфлікту на порядку денному не стоїть", - пояснив Смадіяров.

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