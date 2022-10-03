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Інформація в італійській газеті про підводний човен "Бєлгород" з атомною торпедою - маніпулятивна, - ЦПД

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бєлгород

Італійська газета La Repubblica поширила інформаційну маніпуляцію щодо руху російського підводного човна "Бєлгород", яку підхопили інші світові медіа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

"Посилаючись начебто на звіт розвідки НАТО, La Repubblica пише, що "Путін, здається, близький до підвищення рівня ядерного протистояння". За висновками медіа, є побоювання, що місія підводного човна "Бєлгород", поміченого в арктичних водах, - вперше в історії випробувати атомну торпеду "Посейдон", яку часто називають боєголовками "Судного дня", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідка США заявила про зникнення з бази атомного підводного човна РФ "Білгород", - ЗМІ

У ЦПД зазначають, що станом на 3 жовтня на сайті НАТО така інформація не оприлюднена. Також НАТО регулярно фіксує активність російських підводних човнів, починаючи з часів Холодної війни, а про модернізацію навігаційних систем та озброєння підводних човнів рф Альянс заявляв ще 2016 року.

"Подібні необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм РФ", - наголосили у Центрі протидії дезінформації.
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Топ коментарі
+17
Белгород - недалеко от Курска. а Курск, как сказал ***** - утонул. Как корабль назовешь - так он и поплывет.
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03.10.2022 14:52
+14
"Спагетти-сказка" по заказу русиш швайн. Значит дела у кацапни плохи если занимаются подобными пугалками.
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03.10.2022 15:03
+11
А не будет ли "Курск-2" ?
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03.10.2022 14:51
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А не будет ли "Курск-2" ?
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03.10.2022 14:51 Відповісти
Мабуть прогнив і втопився прямо на базі, а світ переживає, шукає біля америки.
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03.10.2022 15:15 Відповісти
Белгород - недалеко от Курска. а Курск, как сказал ***** - утонул. Как корабль назовешь - так он и поплывет.
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03.10.2022 14:52 Відповісти
бєлгород=халепа
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03.10.2022 14:55 Відповісти
Торпеда Посейдон (если и существует) эффективна только в океане

Нужна большая глубина взрыва
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03.10.2022 15:02 Відповісти
это та самая торпеда которая по версии журналистов разорвала курск на куски во время испытаний ? целых шесть тогда разорвут белгород на молекулы во время запуска )))
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03.10.2022 15:05 Відповісти
"Он испарился"
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03.10.2022 15:12 Відповісти
Не та
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03.10.2022 15:26 Відповісти
"Спагетти-сказка" по заказу русиш швайн. Значит дела у кацапни плохи если занимаются подобными пугалками.
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03.10.2022 15:03 Відповісти
Для журналістів нема нічого святого -- за гроші напишут шо хоч .
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03.10.2022 15:10 Відповісти
ЦПД, Україні ці новини про "ядерну торпеду", яка викликає цунамі, взагалі пох - якщо касапи застосують її в Чорному морі, то змиє Севастополь, Донузлав, Євпаторію, Ялту, румунську Констанцу, болгарську Варну і купу міст на чорноморському узбережжі Туреччини...

Накуя вистачати стільки часу і нагнітати страхи з приводу якоїсь куйні, яка нас не стосується?
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03.10.2022 15:33 Відповісти
Попробую пояснити максимально простою мовою, що чекає на рашистський "Белгород".
Ще в далекі часи СРСР друзі-підводники бідкалися, що підводна війна з США буде програна з рахунком 9:1 Розгалужена по всіх океанам і морям система ГАС, інфразвукових детекторів та інших дуже "наворочених" цяцьок, об'єднаних в єдину систему сповіщення фіксує навіть факт випадкового метиоризму якогось мічмана.
А розповіді про торпедо-цунамі розрахована тільки на диванних стратегів і мешканців кацапстану.
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03.10.2022 15:54 Відповісти
Насправді це міг бути і не кацапський вкид. Самі натівці накинули, а потім дивилися хто в погріб поліз, хто триколор з заначки витягнув і бігає по Будапешту, а хто ***** телефона обрива...
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03.10.2022 16:02 Відповісти
Логічний висновок, тест на реакцію.
Адже сильні маніпулюють слабкими саме через страх...
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03.10.2022 18:49 Відповісти
Усе в Божих руках
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03.10.2022 16:11 Відповісти
а що то за видання "Ла Републіка"? друга ***** Берлусконі?
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03.10.2022 16:22 Відповісти
Шо ж вы так поздно сказали ....
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03.10.2022 17:05 Відповісти
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03.10.2022 18:19 Відповісти
В океане грянул взрыв
Как мороз по коже
Это кто-то "Белгород"
Торпедой потревожил.
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03.10.2022 18:40 Відповісти
 
 