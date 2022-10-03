Інформація в італійській газеті про підводний човен "Бєлгород" з атомною торпедою - маніпулятивна, - ЦПД
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Італійська газета La Repubblica поширила інформаційну маніпуляцію щодо руху російського підводного човна "Бєлгород", яку підхопили інші світові медіа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.
"Посилаючись начебто на звіт розвідки НАТО, La Repubblica пише, що "Путін, здається, близький до підвищення рівня ядерного протистояння". За висновками медіа, є побоювання, що місія підводного човна "Бєлгород", поміченого в арктичних водах, - вперше в історії випробувати атомну торпеду "Посейдон", яку часто називають боєголовками "Судного дня", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД зазначають, що станом на 3 жовтня на сайті НАТО така інформація не оприлюднена. Також НАТО регулярно фіксує активність російських підводних човнів, починаючи з часів Холодної війни, а про модернізацію навігаційних систем та озброєння підводних човнів рф Альянс заявляв ще 2016 року.
"Подібні необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм РФ", - наголосили у Центрі протидії дезінформації.
Будь ласка, зачекайте...
Нужна большая глубина взрыва
Накуя вистачати стільки часу і нагнітати страхи з приводу якоїсь куйні, яка нас не стосується?
Ще в далекі часи СРСР друзі-підводники бідкалися, що підводна війна з США буде програна з рахунком 9:1 Розгалужена по всіх океанам і морям система ГАС, інфразвукових детекторів та інших дуже "наворочених" цяцьок, об'єднаних в єдину систему сповіщення фіксує навіть факт випадкового метиоризму якогось мічмана.
А розповіді про торпедо-цунамі розрахована тільки на диванних стратегів і мешканців кацапстану.
Адже сильні маніпулюють слабкими саме через страх...
Как мороз по коже
Это кто-то "Белгород"
Торпедой потревожил.