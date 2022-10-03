Інформація в італійській газеті про підводний човен "Бєлгород" з атомною торпедою - маніпулятивна, - ЦПД

Італійська газета La Repubblica поширила інформаційну маніпуляцію щодо руху російського підводного човна "Бєлгород", яку підхопили інші світові медіа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

"Посилаючись начебто на звіт розвідки НАТО, La Repubblica пише, що "Путін, здається, близький до підвищення рівня ядерного протистояння". За висновками медіа, є побоювання, що місія підводного човна "Бєлгород", поміченого в арктичних водах, - вперше в історії випробувати атомну торпеду "Посейдон", яку часто називають боєголовками "Судного дня", - йдеться у повідомленні.

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У ЦПД зазначають, що станом на 3 жовтня на сайті НАТО така інформація не оприлюднена. Також НАТО регулярно фіксує активність російських підводних човнів, починаючи з часів Холодної війни, а про модернізацію навігаційних систем та озброєння підводних човнів рф Альянс заявляв ще 2016 року.

"Подібні необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм РФ", - наголосили у Центрі протидії дезінформації.