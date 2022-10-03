Рашисти на окупованій Херсонщині ведуть "перепис" чоловіків, їх планують використати для "мобілізаційних загонів", - Хлань
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На Херсонщині загарбники повісток для "мобілізації" не роздають, але проводять перепис чоловічого населення.
Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Окупант почав казати про якісь добровольчі загони мобілізаційні і, до речі, зазначає, що ці добровольчі загони мобілізаційні будуть входити до складу військ рашистської федерації. І це найбільше турбує… людей на окупованих територіях", - зазначив він.
За словами Хланя, загарбники почали робити побудинковий і поквартирний обхід людей у Херсоні і інших населених пунктах з метою виявлення чоловіків віком від 18 до 35 років.
Поки повісток не роздають, поки жодних планів вороги не озвучують, але головна мета - перепис чоловіків і, можна припустити, що їх планують використати для мобілізаційних загонів. Проте, як підкреслив депутат облради, люди на непідконтрольній території мають чітку проукраїнську позицію і якщо вони візьмуть зброю в руки, то вона буде використана проти військових РФ.
Тому, на його думку, тому чоловіків можуть використати як живий щит або як мобілізаційний трудовий ресурс для побудови фортифікаційних споруд.
І це турбує людей, які наразі намагаються масово виїхати з загарбаних РФ територій, каже Хлань.
Будь ласка, зачекайте...
2. Загинути від 155 арти або Хаймерсів.
Вибір є.
Американские коллеги получают информацию из разных источников, в том числе со спутников, которые сканируют поверхность Земли в инфракрасном диапазоне и так можно определить места странных пожаров, которые неизбежны в зоне активных боевых действий. В общем, по их мнению, по состоянию на середину воскресенья, ситуация на криворожском направлении выглядела так.
Здесь мы не станем ничего комментировать, просто заметим, что вчера в Сети оказалась масса сообщений, в основном от противника, о том, что ВСУ начали наступательные действия на северной оконечности левобережной группировки их войск, севернее Херсона. По их словам, наши военные активно применяют артиллерию и мобильные бронегруппы, которые кромсают оборону орков как нож масло. Это не наши эпитеты. Примерно в таких красках описывают ситуацию во вражеских пабликах. Они пишут о том, что наши действуют небольшими и очень мобильными группами, что делает массированное применение артиллерии почти не эффективным. А вот наши, наткнувшись на противника, тут же вызывают огневую поддержку и кромсают противника как средствами самой бронегруппы, так и силами артиллерии, работающей с нескольких десятков километров и потому - вообще недоступной для огня противника.
Наши военные говорят о том, что ВСУ ведут наступательные действия, без уточнения конкретики. Пускай так оно и будет. Если наше командование решило, что официальные заявления должны звучать как «зачистка Херсона завершена», то так тому и быть. А мы просто будем знать, где наши военные крошат противника прямо сейчас и кто может - будет молиться за то, чтобы удача была с каждым нашим бойцом.
Но тем не менее, все находятся под впечатлением того, что случилось буквально в эти несколько дней, а именно - разгром группировки войск под Лиманом. Опять же, подробности будут заявлены официально, но нам пишут о том, что своими глазами видели целые поляны, засыпанные трупами орков. То есть, потери там такие, что плотность падали там оказалась самой мощной за все время широкомасштабного вторжения. Также подтверждается информация о том, что когда наши начали разбирать колонну техники, которая пошла на прорыв, большая часть орков спешилась и пошла лесами.
В общем, сколько там будет обнаружено трупов и сколько удалось взять в плен, расскажут наши военные, ну а скольким оркам удалось смыться, точно никто не скажет, по вполне понятным причинам. Но тут интересно вот что. Как только к финишу пошла Лиманская операция, наши войска пошли вперед уже на Херсонском направлении. И насколько можно понять, оборона противника провалилась и там.
Ну а те же самые американские коллеги пишут о том, что наши военные качнули линию фронта в другом направлении. Эта карта имеется в свободном доступе и не является каким-то секретом. Она доступна для обозрения в твиттере и потому мы ее приводим не раскрывая никаких тайн.
Если это соответствует действительности, то мы можем сказать того одно: русне - п****а. И вот почему. Вспомните, какие шли разговоры о том, как будут действовать наши военные после захвата Купянска. Тогда речь шла о том, что скорее всего, наши пойдут на Сватово, но оказалось, что направление удара ушло на Лиман. А ведь казалось, что захватив Сватово, можно перерезать логистику для того же Лимана, Рубежного и далее - Северодонецка и Лисиченска, после чего уже можно браться и за них. Но события развернулись другим образом, и когда наши военные форсировал Северский Донец южнее Купянска, стало понятно, что идет охват как минимум Лимана, который противник окрестил щитом для Северодонецка и ушел там в глухую оборону.
И вот после этого картина вроде бы стала проясняться и казалось, что теперь нашим военным выпала возможность атаковать Сватово уже со стороны Лимана и навстречу, со стороны Купянска. Но теперь, согласно представленной выше карте, можно предположить, что за Сватово никто вообще не собирается бодаться и ту оборону, которую попытался там слепить противник, никто и не собирается проверять на прочность. Насколько можно понять, ВСУ пошли намного севернее Сватова, между этим населенным пунктом и границей с мордором. Такой удар может перерезать коммуникации уже для Сватово, и этот населенный пункт уже окончательно утратит свою логистическую ценность.
Мало того, что оттуда уже не удастся питать группировку в Северодонецке, но и снабжение из мордора будет перерезано. А это значит, что выход наших войск на трассу Р-66, севернее Сватово, с военной точки зрения будет сигналом для отхода из этого города просто без боя. Не только из Сватово, но и населенных пунктов, вокруг него. Оно и понятно, ведь единственным открытым направлением отхода будет Старобельск.
В таком случае, оркам надо будет иметь ввиду горький опыт разгрома под Лиманом и Балаклеей и драпать со всех ног, пытаясь обогнать ВСУ, которые могут идти параллельным курсом немного севернее. А с учетом того, что наша группа войск, которая освободила Купянск, имела время на перегруппировку, то она имеет внушительный потенциал для глубокого рейда и целью может быть уже не Сватово, а Старобельск. Ведь мы же помним, что когда прутину хотелось устроить дискотеку на красной площади москвы, а в это время рушилась их оборона Лимана, туда были брошены все резервы из близлежащих мест и потому можно предположить о том, что у противника возникнут очень большие проблемы с тем, чтобы собрать резервы еще раз и заткнуть этот рывок. Но если он все же попытается это сделать, то ему прийдется перебрасывать силы и средства либо из-под Северодонецка, либо еще хуже - из-под Бахмута, который он пытается штурмовать уже из последних сил. Тут уже куда не тяни одеялко, а что-то останется раскрытым.
Ну а мы просто отметим, что ВСУ все сильнее начинают раскачивать качели. В общем, так оно и должно было случиться. Просто вспомним, как аккуратно качнули первый раз под Херсоном. Тогда орки перебросили туда резервы и радостно рассказывали о том, что наступать ВСУ не умеют. И как только они перестали пускать слюни от гордости, наши ударили совсем с другой стороны и рухнула изюмская группировка. Они тут же стали затыкать дыры под Сватово, полагая что наши не пойдут на Лиман, а наши пошли и захватили его.
И тут же качнули маятник в Херсонской области. Там - тоже посыпалось. Ну что же, маятник продолжает качаться и теперь может прилететь там, где мы только что описали. Но что-то нам подсказывает, что этот вариант слишком легко просчитывается и потому маятник бахнет в другом, совсем неожиданном месте, и это будет сюрприз для всех, для орков - в первую очередь, но и для нас - тоже. Но мы только за такие сюрпризы.
Ми переможемо!
anti-colorados