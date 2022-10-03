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Українська вікіпедія у вересні відвоювала у російської 15 мільйонів переглядів, а російська встановила в Україні черговий антирекорд. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

вікіпедія

Популярність російської "Вікіпедії" на території України рекордно впала.

Як передає Цензор.НЕТ, вебсайт "Еліта" повідомляє, що число переглядів статей в українській Вікіпедії (з території усього світу) за вересень становило 96,9 млн, що на 34% більше, ніж у цей місяць рік тому.

За рік (вересень 2022 до вересня 2021) сукупна популярність вікіпедій усіма мовами виросла в Україні зі 203 до 209 млн переглядів (+3,0%).

- Частка переглядів російської Вікіпедії з території України впала до рекордних 47% - рік тому було 113 млн, в цьому році стало 98 млн переглядів (мінус 15 млн). Водночас частка переглядів української виросла до 38% — було 65 млн, стало 80 млн переглядів (плюс 15 млн).

Розрив між російською й українською скоротився з 48 млн у вересні 2021 року до 18 млн переглядів у вересні 2022 року. Таким чином, українська Вікіпедія найближче наблизилася до російської за час спостережень.

Рік тому, у вересні 2021 російську переглядали в 1,74 раза частіше від української, у вересні 2022 лише в 1,23 раза частіше. Це також є рекордним значенням.

Частка англійської виросла до 8,6% - було 15 млн, стало 18 млн переглядів. Частка всіх інших виросла до 6,2% — було 10, стало 13 млн переглядів.

Як зазначив активіст у сфері ІТ, освіти і культури Юрій Пероганич, в українському суспільстві тривають глибинні процеси звільнення від колоніальної залежності, що проявляються у все більшій довірі до україномовних джерел. Незворотність і швидкість цих процесів залежить від успіхів наших збройних сил і гуманітарної політики держави.

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Українська вікіпедія у вересні відвоювала у російської 15 мільйонів переглядів, а російська встановила в Україні черговий антирекорд 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Ще і хватає малоросів які ніяк не зрозуміють ,що росія фашиська терористична держава і всього рашиського треба позбуватись.
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03.10.2022 15:17
+6
Ну правильно, треба підтримувати своє.
Сам давно послуговуюсь виключно україномовною, або, якщо немає потрібної статті, англомовною версією.
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03.10.2022 15:13
+3
ну і добре
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03.10.2022 15:08
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...рукопедія - той ще смітник
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03.10.2022 15:07 Відповісти
Стосовно питань історії РУ і ЮА кардинально відрізняються.
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03.10.2022 15:18 Відповісти
ну і добре
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03.10.2022 15:08 Відповісти
В украинской википедии должны быть написаны (а не перепечатаны ) хотябы все статьи на историческую тематику.
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03.10.2022 15:08 Відповісти
Работа идет в этом направлении.... Но не все так быстро... Встречал уже много качественных статьей... И причем свежих.
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03.10.2022 15:17 Відповісти
Ну правильно, треба підтримувати своє.
Сам давно послуговуюсь виключно україномовною, або, якщо немає потрібної статті, англомовною версією.
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03.10.2022 15:13 Відповісти
Ще і хватає малоросів які ніяк не зрозуміють ,що росія фашиська терористична держава і всього рашиського треба позбуватись.
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03.10.2022 15:17 Відповісти
Але і проблема, що більшість українців не знає іноземних мов, крім російської. Хочеш скинути комусь статтю на вікі, але укр. стаття лайно, а крім рос. вони нічого не зрозуміють
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03.10.2022 15:44 Відповісти
Лайно як раз у мокшанських статтях, тому трохи і в твоїй макитрі.
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03.10.2022 16:02 Відповісти
в моїй чого? я особисто їх не читаю, бо сам іноземними мовами володію, а от співгромадяни, з якими доводиться працювати, часто, на жаль, ні
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03.10.2022 16:36 Відповісти
Тоді у твоїй макітрі подвійна доза ватного лайна, якщо ти, навіть не читаючи мокшанських статей, заявляєш, що порівніно з ними українські - лайно. Задумайся сам, звідки воно взялося.
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03.10.2022 16:50 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_остановленной_струи

хєровий але приклад коли кацапська вікі краща за українську. І далеко не поодинокий. Тому чувак, дивись правді у вічі, інакше чим ми кращі за свнопсячих ура патріотів
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03.10.2022 17:42 Відповісти
А правда у тому, чувак, що ти на підставі нулевої статистики намагаєшся зробити глобальні висновки, демонструючи всім свою тупість з меншовартісним ухилом.
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03.10.2022 17:56 Відповісти
Бльо, дякую, поржав))) якщо вже перейшли на особистості, ти хоч універ то закінчило? Бо видно що ні))) Думати то явно не про тебе))) Коротше, сперечатись з тобою не буду, тому просто іди *****))))
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04.10.2022 01:41 Відповісти
навряд чи мене цікавить твій сумний статевий досвід, дауне закомплексований )))
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04.10.2022 14:39 Відповісти
Що до лайна то саме це і є російська, де все пронизано шовінізмом "русского мира"
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03.10.2022 16:05 Відповісти
я про технічні, наукові і фактологічні статті, а от щодо гуманітарних то ви праві на 100%
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03.10.2022 16:32 Відповісти
Влада згідно законодавству мала б вимагати від Ґугла не нав'язувати українцям мову окупанта при пошуку - це кардинально покращило б статистику.
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03.10.2022 16:00 Відповісти
на жаль деякі статті в укр. версії тупий переклад з рос. і часто навіть гугл-перекладачем.
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03.10.2022 16:22 Відповісти
Військам Слава а гуманітарію ткаченку лопатою по морді.
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03.10.2022 16:31 Відповісти
супер! ще трошки і буде коефіцієнт <1
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03.10.2022 16:35 Відповісти
Чтоб еще в укр вики статьи были не такими скомканными и более последовательными. Потому что с этим есть проблемы..
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03.10.2022 17:00 Відповісти
Чтоб еще в укр вики статьи были не такими скомканными и более последовательными. Потому что с этим есть проблемы..
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03.10.2022 17:00 Відповісти
 
 