Українська вікіпедія у вересні відвоювала у російської 15 мільйонів переглядів, а російська встановила в Україні черговий антирекорд. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Популярність російської "Вікіпедії" на території України рекордно впала.
Як передає Цензор.НЕТ, вебсайт "Еліта" повідомляє, що число переглядів статей в українській Вікіпедії (з території усього світу) за вересень становило 96,9 млн, що на 34% більше, ніж у цей місяць рік тому.
За рік (вересень 2022 до вересня 2021) сукупна популярність вікіпедій усіма мовами виросла в Україні зі 203 до 209 млн переглядів (+3,0%).
- Частка переглядів російської Вікіпедії з території України впала до рекордних 47% - рік тому було 113 млн, в цьому році стало 98 млн переглядів (мінус 15 млн). Водночас частка переглядів української виросла до 38% — було 65 млн, стало 80 млн переглядів (плюс 15 млн).
Розрив між російською й українською скоротився з 48 млн у вересні 2021 року до 18 млн переглядів у вересні 2022 року. Таким чином, українська Вікіпедія найближче наблизилася до російської за час спостережень.
Рік тому, у вересні 2021 російську переглядали в 1,74 раза частіше від української, у вересні 2022 лише в 1,23 раза частіше. Це також є рекордним значенням.
Частка англійської виросла до 8,6% - було 15 млн, стало 18 млн переглядів. Частка всіх інших виросла до 6,2% — було 10, стало 13 млн переглядів.
Як зазначив активіст у сфері ІТ, освіти і культури Юрій Пероганич, в українському суспільстві тривають глибинні процеси звільнення від колоніальної залежності, що проявляються у все більшій довірі до україномовних джерел. Незворотність і швидкість цих процесів залежить від успіхів наших збройних сил і гуманітарної політики держави.
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Сам давно послуговуюсь виключно україномовною, або, якщо немає потрібної статті, англомовною версією.
хєровий але приклад коли кацапська вікі краща за українську. І далеко не поодинокий. Тому чувак, дивись правді у вічі, інакше чим ми кращі за свнопсячих ура патріотів