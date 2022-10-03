Експорт металу через порти необхідний Україні, щоб пережити тяжкий майбутній рік, - нардеп
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Розблокування портів для експорту металопродукції потрібне Україні, щоб пройти 2023 рік, який буде дуже важким для економіки. Також цього потребують металурги, які давно працюють собі у збиток.
Про це заявив народний депутат Муса Магомедов, інформує Цензор.НЕТ.
"До війни надходження від експорту металів становило більшу частину валютних надходжень, а зараз ситуація для металургії катастрофічна. Розблокування портів змогло б стати одним із способів врятувати вітчизняну металургію. Тому що підприємства давно працюють на збиток. І якщо їм не буде надана державна підтримка, країну чекають на масові скорочення", - пояснив нардеп.
Він наголосив: 2023 рік буде дуже важким для економіки України, про це свідчить, зокрема, проект бюджету, в який закладено рекордний розмір дефіциту. У такій ситуації країна як ніколи потребує додаткових валютних надходжень - тим більше коли йдеться про десятки мільярдів, які може забезпечити експорт металу.
"Бюджет на 23 рік вкрай важкий. Нам дуже потрібен внесок металургії – тому що він завжди був дуже вагомим, і ми маємо зробити все, що від нас залежить, щоб допомогти галузі. Інакше ми втратимо мільярди валютних надходжень до бюджету. А країну чекають скорочення - тому що підприємства, які працюють на мінімальній потужності, не можуть нескінченно підтримувати своїх працівників", - резюмував Магомедов, висловивши сподівання, що міжнародні партнери підтримають Україну в ініціативі щодо розблокування портів.
Як відомо, у проєкті бюджету-2023 уряд заклав надходження від залізорудної ренти у розмірі 7,7 млрд. грн. Це майже дорівнює сумі, яка була сплачена підприємствами до війни, у 2021 році (8 млрд), тоді як зараз у країні працюють на мінімальній потужності лише кілька заводів, а ГЗК зупинено. У свою чергу, президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив: щоб отримати від галузі заплановану суму, держава має забезпечити галузь підтримкою, а також забезпечити експорт металопродукції через морські порти. В іншому випадку владі не варто навіть розраховувати на такий рівень податкових надходжень.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо почати "домовлятись", то росії буде більше користі ніж нам. Вона ніколи не погоджується на те, що їй невигідно, висуває максимальні умови.
А не пробували обмежити зарплати, суддям наприклад, собі коханим, припинити списувати борги різним "коломойшам"? Та зрештою припиніть красти !!!!
Правильное решение - это построить в Польше на границе с нами и рядом с жд дорогами 10-15 оружейных заводов, где более чем хватает работы с металлом, там просто непрерывная фрезеровка и токарные работы, что наши умеют делать, отправить туда работать этих самых рабочих, кто сейчас получает зарплату за сидение на жопе, так как работать негде, не на чем и нету заказов. Это сотни тысяч рабочих мест (в 4 смены по 6 часов ради максимальной концентрированной интенсивной работы) и большая помощь армии, а также защищенные заводы зонтиком НАТО, которая не сможет допустить претендента безответной атаки на себя, иначе Китай совсем иначе будет вести себя с Тайванем.
А хто ж заблокував порти, може Україна чи наші партнери, а, Муса?
Може варто спросорам Муси надати допомогу ЗСУ для розблокування портів?
Гуглтранслейтер - ну сільна тупой пацан....
Можна листати далі...
ще й попросять уряд відшкодувати їм збитки...