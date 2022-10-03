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Новини Економіка
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Експорт металу через порти необхідний Україні, щоб пережити тяжкий майбутній рік, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Економіка

метал

Розблокування портів для експорту металопродукції потрібне Україні, щоб пройти 2023 рік, який буде дуже важким для економіки. Також цього потребують металурги, які давно працюють собі у збиток.

Про це заявив народний депутат Муса Магомедов, інформує Цензор.НЕТ.

"До війни надходження від експорту металів становило більшу частину валютних надходжень, а зараз ситуація для металургії катастрофічна. Розблокування портів змогло б стати одним із способів врятувати вітчизняну металургію. Тому що підприємства давно працюють на збиток. І якщо їм не буде надана державна підтримка, країну чекають на масові скорочення", - пояснив нардеп.

Він наголосив: 2023 рік буде дуже важким для економіки України, про це свідчить, зокрема, проект бюджету, в який закладено рекордний розмір дефіциту. У такій ситуації країна як ніколи потребує додаткових валютних надходжень - тим більше коли йдеться про десятки мільярдів, які може забезпечити експорт металу.

"Бюджет на 23 рік вкрай важкий. Нам дуже потрібен внесок металургії – тому що він завжди був дуже вагомим, і ми маємо зробити все, що від нас залежить, щоб допомогти галузі. Інакше ми втратимо мільярди валютних надходжень до бюджету. А країну чекають скорочення - тому що підприємства, які працюють на мінімальній потужності, не можуть нескінченно підтримувати своїх працівників", - резюмував Магомедов, висловивши сподівання, що міжнародні партнери підтримають Україну в ініціативі щодо розблокування портів.

Як відомо, у проєкті бюджету-2023 уряд заклав надходження від залізорудної ренти у розмірі 7,7 млрд. грн. Це майже дорівнює сумі, яка була сплачена підприємствами до війни, у 2021 році (8 млрд), тоді як зараз у країні працюють на мінімальній потужності лише кілька заводів, а ГЗК зупинено. У свою чергу, президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив: щоб отримати від галузі заплановану суму, держава має забезпечити галузь підтримкою, а також забезпечити експорт металопродукції через морські порти. В іншому випадку владі не варто навіть розраховувати на такий рівень податкових надходжень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни продовжують обстріли Авдіївського коксохіму, пошкоджено виробничі потужності, - Магомедов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
А за розблокування портів кацапи захочуть якихось преференцій!
А не пробували обмежити зарплати, суддям наприклад, собі коханим, припинити списувати борги різним "коломойшам"? Та зрештою припиніть красти !!!!
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03.10.2022 15:30
+7
металурги покажуть одні збитки, як завжди... і бюджет отримає від них шляпу... лише олігархи витягнуть своє бабло, яке зараз зависло в них залишках металу...
ще й попросять уряд відшкодувати їм збитки...
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03.10.2022 15:54
+4
Поцiкавився, Муса Магомедов працював в Метiнвестi. Далi можна не продовжувати. До того ж вiн депутат вiд жОппоблоку. А те що вни працюють в збиток мене взагалi насмiшило, хтось може уявити Рудого працюючого собi в збиток?
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03.10.2022 16:04
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А також *****, щоб уникнути санкцій.
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03.10.2022 15:29 Відповісти
Транзит аміаку?
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03.10.2022 15:33 Відповісти
Чо делать будем? Пусть сдохнет вся промышленность? Никто ж не говорит идти на договорняки, но проталкивать эту тему необходимо
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04.10.2022 23:41 Відповісти
Проштовхувати - так, необхідно. Як - питання відкрите. Найочевидніший шлях - будувати додаткові залізничні колії в бік Польщі. Може, ще якось задіяти річковий транспорт.
Якщо почати "домовлятись", то росії буде більше користі ніж нам. Вона ніколи не погоджується на те, що їй невигідно, висуває максимальні умови.
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05.10.2022 09:32 Відповісти
Офигенный очевидный шаг. Колея разная, предприятие, которое делало рельсы, разрушено и в оккупации, а кроме того это миллиарды инвестиций и офигеть сколько времени. Не, я понимаю, что в теории реально неплохой вариант, но в теории
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05.10.2022 22:51 Відповісти
взагалі не зрозумів? йому вже не уникнути ні санкцій, ні відповідальності за свої злочини, ви якось не тут це пишете
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05.10.2022 12:04 Відповісти
А за розблокування портів кацапи захочуть якихось преференцій!
А не пробували обмежити зарплати, суддям наприклад, собі коханим, припинити списувати борги різним "коломойшам"? Та зрештою припиніть красти !!!!
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03.10.2022 15:30 Відповісти
Ну списывание долгов ничем не поможет, если мы говорим о восстановлении экспорта. Экспорт нам нужен и как деньги, и как рабочие места, и как валюта. Извините, но это правда
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05.10.2022 22:54 Відповісти
И каким образом ты хочешь это реализовать? Куском асфальта или мясом с шампура защитить фарватер и порты? Пока Крым не возвращен назад это невозможно.

Правильное решение - это построить в Польше на границе с нами и рядом с жд дорогами 10-15 оружейных заводов, где более чем хватает работы с металлом, там просто непрерывная фрезеровка и токарные работы, что наши умеют делать, отправить туда работать этих самых рабочих, кто сейчас получает зарплату за сидение на жопе, так как работать негде, не на чем и нету заказов. Это сотни тысяч рабочих мест (в 4 смены по 6 часов ради максимальной концентрированной интенсивной работы) и большая помощь армии, а также защищенные заводы зонтиком НАТО, которая не сможет допустить претендента безответной атаки на себя, иначе Китай совсем иначе будет вести себя с Тайванем.
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03.10.2022 15:32 Відповісти
Деньги откуда брать будем? Война это охренеть как недёшево, 10-15 оружейных заводов это вообще неподъёмная сумма, не говоря уже о том, что их построить это несколько лет
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04.10.2022 23:42 Відповісти
якесь муса вилізло від опозиційного блоку
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03.10.2022 15:33 Відповісти
Кожен день ця джинса.
А хто ж заблокував порти, може Україна чи наші партнери, а, Муса?
Може варто спросорам Муси надати допомогу ЗСУ для розблокування портів?
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03.10.2022 15:38 Відповісти
В гугле забанили? Они и так помогают. Но если они тупо закроются, то помогать им будет нечем, это же очевидно
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04.10.2022 23:43 Відповісти
Читала заголовок статті.. Ну ні хріна не зрозуміла сафсєм...
Гуглтранслейтер - ну сільна тупой пацан....
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03.10.2022 15:45 Відповісти
Партия Оппозиционный блок

Можна листати далі...
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03.10.2022 15:48 Відповісти
металурги покажуть одні збитки, як завжди... і бюджет отримає від них шляпу... лише олігархи витягнуть своє бабло, яке зараз зависло в них залишках металу...
ще й попросять уряд відшкодувати їм збитки...
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03.10.2022 15:54 Відповісти
а ви не згодні, що зараз збитки? може ви не в курсі взагалі скільки підприємств закрилися й скільки працюють не на повну потужність, через проблеми з логістикою в тому числі!? чи ви хочете тримати економіку лише за рахунок зерна?!
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05.10.2022 12:05 Відповісти
Поцiкавився, Муса Магомедов працював в Метiнвестi. Далi можна не продовжувати. До того ж вiн депутат вiд жОппоблоку. А те що вни працюють в збиток мене взагалi насмiшило, хтось може уявити Рудого працюючого собi в збиток?
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03.10.2022 16:04 Відповісти
я дуже сподіваюся, що наша влада все розуміє й запустить експорт металургії вже скоро, хоча для мене й загадка чому цього не почали робити разом з експортом зерна
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04.10.2022 10:23 Відповісти
мінус два металургійних заводи в Маріуполі, і ГЗК працюють ледь-ледь... не треба бути експертом, щоб розуміти, що становище кепське
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04.10.2022 12:28 Відповісти
Во всяком случае, Кабмин обязан придумать способ как возобновить экспорт. И не только металла. Потому что 75 ярдов сами себя не прикроют, а будут зиять дырой в бюджете
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04.10.2022 23:40 Відповісти
а чому, коли скорочено виробництво заводів, влада очікує від ренти отримати такі ж прибутки, як тоді, коли все працювало на повну потужність?
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05.10.2022 11:14 Відповісти
Нужно поднимать экономику и думать наперед уже сегодня, а не надеяться на помощь от запада, которая бесконечная
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05.10.2022 19:03 Відповісти
Раньше основной экспорт и шёл через порты, что логично как бы. Да и даже если бы восстановили речную инфраструктуру, это бы не помогло. Потому что-то нужно думать с портами
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05.10.2022 22:50 Відповісти
не согласен. речная логистика удешевила бы внутренние перевозки. Вопрос в том, что для ее запуска нужно колоссальные средства, которых сейчас никто не даст
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10.10.2022 00:44 Відповісти
 
 