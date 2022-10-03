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Українським військовослужбовцям пропонують дозволити виїзд за кордон під час воєнного стану, - проєкт закону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Парламентарі пропонують надати військовослужбовцям право виїзду за кордон з метою провідати рідних.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний проєкт закону №8090 зареєстрували в парламенті.

"Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання належного відзначення внеску захисників і захисниць України у забезпечення оборони України, захист безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. ... А для забезпечення збереження цілісності сімей військовослужбовців виникла потреба в наданні їм права тимчасового виїзду за кордон для того, щоб вони могли провідати своїх рідних", - йдеться в пояснювальній записці.

Так, пропонується надати військовослужбовцям право виїзду за кордон з метою провідати рідних по крові або по шлюбу членів сім’ї за рахунок вже передбаченої в чинному законодавстві додаткової відпустки для військовослужбовців під час воєнного стану. Також положеннями законопроєкту визначено порядок надання військовослужбовцям таких відпусток.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Лисий з 95 го кварталу і тей другий точно солдати, герої з орденами?
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03.10.2022 15:32
+6
Радует, что наконец стало доходить до недоделков-политиков, что нет ничего страшного в том, что человек пойдет в ночной клуб, будет там орать во все горло и веселиться, пока идет война. Он, может быть, 2 месяца работал по 10 часов на заводе без выходных под риском умереть в любой момент суток, либо вообще сидел в вырытом куске земли посреди лунного кратера от кацапской арты, пока у нее точками-у и химарсами не повыбивали все склады. Аналогично и с выездом. Сидят эти черти в кабинетах, своих деток вывезли на курорты, и требуют от людей воевать 24 часа в сутки безвылазно, а на отдых сразу летят опричники в форме, которые тоже протирают штаны в кабинетах, и лепят штрафы людям.
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03.10.2022 15:38
+6
для военных, которые служат - хорошая мысль. Но обычно под это дело поедут и те, которые не воюют.
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03.10.2022 15:40
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Лисий з 95 го кварталу і тей другий точно солдати, герої з орденами?
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03.10.2022 15:32 Відповісти
добра думка і хлопці заслужили
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03.10.2022 15:34 Відповісти
У військовослужбовця може бути сім'я яку він не бачив вже півроку тому відпустка повинна бути -бо війна війною бо за такий термін його діти вже забудуть
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03.10.2022 15:35 Відповісти
Радует, что наконец стало доходить до недоделков-политиков, что нет ничего страшного в том, что человек пойдет в ночной клуб, будет там орать во все горло и веселиться, пока идет война. Он, может быть, 2 месяца работал по 10 часов на заводе без выходных под риском умереть в любой момент суток, либо вообще сидел в вырытом куске земли посреди лунного кратера от кацапской арты, пока у нее точками-у и химарсами не повыбивали все склады. Аналогично и с выездом. Сидят эти черти в кабинетах, своих деток вывезли на курорты, и требуют от людей воевать 24 часа в сутки безвылазно, а на отдых сразу летят опричники в форме, которые тоже протирают штаны в кабинетах, и лепят штрафы людям.
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03.10.2022 15:38 Відповісти
для военных, которые служат - хорошая мысль. Но обычно под это дело поедут и те, которые не воюют.
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03.10.2022 15:40 Відповісти
У знайомого в Польщі мама помирає. Повільно і тяжко. Мріє попрощатися з сином-героєм...
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03.10.2022 15:40 Відповісти
Нарешті до чогось нормального ті дебіли додумались... - подумав я і поліз дивитися хто ж це ініціював... виявилося - не "слуги". "зє майбутнє" і "вголосину".
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03.10.2022 15:41 Відповісти
Якщо працюватиме для всіх + нормально організують ротацію, то добре.
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03.10.2022 15:41 Відповісти
Нагоа ще якійсь засратий законопроект?
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03.10.2022 16:05 Відповісти
Ким/чим заборонено виїзд військовослужбовцям за кордон?
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03.10.2022 16:08 Відповісти
Ким Чим Ыном местным
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03.10.2022 16:21 Відповісти
уявімо, Сталінград 1943 рік, військовослужбовець їде у відпустку відпочивати і провідати дружину.
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03.10.2022 16:16 Відповісти
Що не так?
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03.10.2022 16:20 Відповісти
І палковнікам шевченкА та червАненкА ?
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03.10.2022 16:27 Відповісти
Знову ділять на касти. Що це за такі рівні права? Всі воювати не будуть. Це не можливо фізично. То що це вже не люди?
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03.10.2022 16:44 Відповісти
знову щось вигадують, скільки вже придумали і все не так. Вважаю недоцільним. Воєнний стан і всі військовозобовязані невиїздні, тим більше ті хто власне воює. Військові за кордоном також можуть стати обьєктами полювання ФСБ і то скорше 100%
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03.10.2022 16:57 Відповісти
Возможно!
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03.10.2022 18:18 Відповісти
И растаможку авто для них прибрати!!!!!
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03.10.2022 18:29 Відповісти
А в чому проблема(якщо не брати до уваги одиничні випадки) цим родичам та сім'ї повернутися до України та провідати свого чоловіка, родича? Дяки.
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03.10.2022 18:39 Відповісти
Заї..ли вже своїми прибацаними ініціативами... якого хріна ви взагалі перетворили країну на резервацію? ушльопки
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03.10.2022 19:46 Відповісти
 
 