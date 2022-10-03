Українським військовослужбовцям пропонують дозволити виїзд за кордон під час воєнного стану, - проєкт закону

Парламентарі пропонують надати військовослужбовцям право виїзду за кордон з метою провідати рідних.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний проєкт закону №8090 зареєстрували в парламенті.

"Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання належного відзначення внеску захисників і захисниць України у забезпечення оборони України, захист безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. ... А для забезпечення збереження цілісності сімей військовослужбовців виникла потреба в наданні їм права тимчасового виїзду за кордон для того, щоб вони могли провідати своїх рідних", - йдеться в пояснювальній записці.

Так, пропонується надати військовослужбовцям право виїзду за кордон з метою провідати рідних по крові або по шлюбу членів сім’ї за рахунок вже передбаченої в чинному законодавстві додаткової відпустки для військовослужбовців під час воєнного стану. Також положеннями законопроєкту визначено порядок надання військовослужбовцям таких відпусток.

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