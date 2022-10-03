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З України не випускатимуть на навчання за кордон студентів, аспірантів та докторантів до кінця війни, – Держприкордонслужба. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Адміністрація Державної прикордонної служби України повідомила, що під час дії воєнного стану обмежено виїзд з України студентів, аспірантів та докторантів, які навчаються в іноземних навчальних закладах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Telegram-канал Українські Новини, посилаючись на відповідь Держприкордонслужби.

З України не випускатимуть на навчання за кордон студентів, аспірантів та докторантів до кінця війни, – Держприкордонслужба 01

"[...] З метою врегулювання питань перетинання громадянами України державного кордону України в умовах дії на території України воєнного стану Кабінетом Міністрів України внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2-6 Правил обмежено під час дії воєнного стану виїзд з України здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів, стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти", - вказано у відповіді Держприкордонслужби на інформаційний запит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виїзд студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану більше не можливий, - Держприкордонслужба

Нагадаємо, раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що українські чоловіки-студенти, які навчаються у вишах, не підлягають мобілізації, проте чинні правила не дозволяють їм виїжджати за кордон.
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Топ коментарі
+27
Головне, щоб квартал95 і Мохнатіків усяких випускали.
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03.10.2022 15:43
+13
Дурня якась! І так з навчанням 2 роки біда через карантин. Нехай люди вчаться!
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03.10.2022 15:45
+12
Аспіранти доценти і всі науковці молодого віку які здобули науковий ступінь при незалежній України -вони взагалі не проходили військову службу не кожний виш має військову кафедру хоча військова кафедра не замінить службу у війську.
І якщо цих науковців погонять на фронт вони дуже швидко загинуть бо немає досвіду і Україна втратить багато освічених людей
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03.10.2022 15:45
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Я думаю потерплять, іде війна і вони потрібні....
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03.10.2022 15:42 Відповісти
Має отримувати освіту людина. Але під "маркою студентів " можуть виїхати багато хто, хоча ті хто з грошима виїжджають й так. Питання не просте.
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03.10.2022 15:49 Відповісти
Потерплять і будуть відраховані з вузу?
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03.10.2022 16:07 Відповісти
а хто верне бабло, яка *****? 50 тис як ні як
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03.10.2022 16:21 Відповісти
Головне, щоб квартал95 і Мохнатіків усяких випускали.
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03.10.2022 15:43 Відповісти
Дурня якась! І так з навчанням 2 роки біда через карантин. Нехай люди вчаться!
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03.10.2022 15:45 Відповісти
Аспіранти доценти і всі науковці молодого віку які здобули науковий ступінь при незалежній України -вони взагалі не проходили військову службу не кожний виш має військову кафедру хоча військова кафедра не замінить службу у війську.
І якщо цих науковців погонять на фронт вони дуже швидко загинуть бо немає досвіду і Україна втратить багато освічених людей
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03.10.2022 15:45 Відповісти
Чистить картошку и заметать плац, 2 раза пострелять из автомата конечно же там подготовка на порядок лучше чем на военной кафедре
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03.10.2022 15:51 Відповісти
І справді - якісь незрозумілі люди, ці - аспіранти і доценти. Сидять зі своїми пробірками і щось мудрять. Підозріло якось. Краще вже хай чистять картоплю.
Із студентами ще зрозуміло - кмітливі та дотепні, побухать *******. Свої люди.
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03.10.2022 16:12 Відповісти
В Україні Гогілашвілі, Данілов по дві - три вищих освіти дістають за рік, два.
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03.10.2022 16:33 Відповісти
Ну так інтелігентні люди. По відео з гогішвілі це зразу видно. Любого професора заткне за пояс, а то і академіка.
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03.10.2022 16:47 Відповісти
Ви прям як у найкращих традиціях совка: усю проХфесуру на картоплю та на ГПО (ГТО). Ми так далеко не просунемося у цивілізованному світі.
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03.10.2022 16:34 Відповісти
Чи може щось корисне, нормальне зробити ЗЕкоМанда?
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03.10.2022 15:48 Відповісти
Піаритися на війні..........уже ролікі київстара, водафона і атб, що бачив, піарятся на війні... ублюдки...
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03.10.2022 15:59 Відповісти
А чому це я з Нідерланд пишу????? Гугл шуткує, чи цензор прикалюється? О_о
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03.10.2022 16:52 Відповісти
Авжеж, головне щоб всяких там котлет, портнових, татарових і т.д. випускали
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03.10.2022 15:49 Відповісти
І що доброго вони зробили. Які з них вояки. А так люди працювали й допомагали ВСУ переводами на джип на бронежилети байрактари
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03.10.2022 15:56 Відповісти
Правильно, з лисого 95 кварталу такий студент як з мене космонавт і тей другий такий самий академік.
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03.10.2022 15:57 Відповісти
Тільки їх-то якраз випустили за кордон...
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03.10.2022 16:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=f3v8e0zzXwY


Прошу перейти по ссылке... У зелени сплошное кино в голове...
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03.10.2022 16:08 Відповісти
"Что не делает дурак, все он делает не так"(с),
Питання чому б не ввести віковий ценз для студентів , наприклад 18 -22 роки, це молоді люди і ясно що вони хочуть отримати освіту, а вже решту старших не випускати - бо скоріше за все це ті хто хочуть відкосити від мобілізації.
І взагалі молодь18 - 21р. за Зе не голосувала, чому вони мають страждати? А решта хоть поржалі?
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03.10.2022 16:17 Відповісти
Ну або просто щоб міносвіти довідку встановленого зразка видавало, що студент учиться за кордоном і в реєстр вносило, тоді підробити документи важче буде...
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03.10.2022 16:20 Відповісти
А от тут Ви крамолу пишете! Це що ж тепер, фінансові потоки від таможні на міносвіти перевести? Щоб вони тепер по 6000 баксів брали??? Та скоріше освіту взагалі ліквідують, чим на таке підуть.
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03.10.2022 16:40 Відповісти
Юзік пасавєтавал, шо вотетіхвот ачкарікаф-батанаф нада к нахтю. Ато ані-*** слішкам умниє-нах.
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03.10.2022 16:24 Відповісти
Кордони мають бути відкриті. Якщо цього не буде, то багато хто після війни, з Україне виїде назавжди.
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03.10.2022 16:40 Відповісти
Всі хто бажає виїхати назавжди прийняли це рішення ще 24 лютого, випускати зараз молодих та здорових -свідомо підірвати обороноздатність країни. Згадайте бій під Крутами, 500 студентів вступили в бій з 4-х тисячною ордою. Молоді хлопці не втекли до Польщі на навчання, а встали на захист країни.
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03.10.2022 16:56 Відповісти
Лол вони всі там полягли і не змінили ходу війни - ви це пропонуєте сьогоднішнім студентам? Що у людей в голові, господи помилуй.
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03.10.2022 17:13 Відповісти
У нас на Одещині таких,як цей пан звуть поцреотами.
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03.10.2022 17:18 Відповісти
У нас таких називають дещо інакше, та я матюкатись тут не хочу.
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03.10.2022 17:21 Відповісти
Ну так з вашого посту зрозуміло, що в матюках ви розбираєтесь краще ніж в історії своєї країни.
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03.10.2022 18:34 Відповісти
Навіть не дивно, у вас на Одещині справжні патріоти- любителі катьки ІІ , яка зруйнували Запорізьку Січ та закатувала тисячі українців.
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03.10.2022 18:33 Відповісти
Взагалі-то це міф, що усі полягли... Усього в бою під Крутами загинуло десь 50-60 українських бійців (це не лише студенти, а й командири їхні з армії УНР). Із них 27 студентів захопили в полон і розстріляли комуняки.
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03.10.2022 17:45 Відповісти
Це не міняє суті, вони не мали жодного шансу перемогти, їх смерть була абсолютно марною і не мала жодного значення у ході війни.
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03.10.2022 17:50 Відповісти
Їх смерть не була марною, адже бій дозволив виграти час для перемовин у Брест-Литовську, де німці, австрійці і навіть комуняки визнали незалежність УНР. Інша справа, що потім цю незалежність ми не захистили, бо треба було армію робити, як поляки і фіни.
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03.10.2022 17:54 Відповісти
Таке зазвичай і кажуть, щоб смерть не здавалась марною, просто аби втішити. Де той Брест Литовськ, а де Крути.
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03.10.2022 18:00 Відповісти
Це точно, що в голові у людей, які беруться коментувати навіть не володіючи елементарними знаннями про тему дискусії. Це совкова пропаганда заявляла про даремну загибель студентів , оскільки вона не могла визнати, що кілька сотень юнаків змогли зупинити наступ багатотисячної червоної орди та відстрочити захоплення Києва і те що бій під Крутам на віки став символом українського патріотизму. Замість згадування господа, краще ознайомтеся із реальною історією України, а не совковими міфами.
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03.10.2022 18:31 Відповісти
І чим все скінчилось для них особисто?То може,краще б вони врятувалися ,отримали освіту,та стали осередком інтелекта майбутньої української нації,хай і десь в діаспорі?
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03.10.2022 17:16 Відповісти
І так думати не правильно. Зброю потрібно добувати, надпотужну зброю. Усіма правдами і неправди. Я раніше писав, що не потрібно ніяких призовів повертати і вбухувати гроші. Краше ті гроші, пусти на озброєння, наприклад випуск ракет, закупка авіації і тд.
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03.10.2022 18:06 Відповісти
Читаю коменти і знову дивуюсь хвилі зрадофільства. Орки оголосили мобілізацію і Україні теж потрібно мати мобрезерв. Ви прочитайте закон про мобілізацію, четверта черга -всі громадяни, які не мають обмежень за віком і станом здоров'я. Так що обмеження на виїзд студентів-цілком законне та логічне рішення з точки зору збереження нашої країни. Інше питання те, що особи з грошима плюють на всі заборони і безкарно тікають за кордон, але тут вже потрібно боротися із корупцією та тими хто її кришує.
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03.10.2022 16:50 Відповісти
30 років в Раді приймають якісь закони. Стало безпечніше, затишно, вже соїмо на порозі Раю? 10 ки тисяч воєнних будуть навчатись на заході, поранені лікуються теж там. А студентам виїхати зась. Що ж тоді їм робити в Україні? Очікувати? Як довго? Вже йшли до комунізму і нікого не випускали. Дійшли? Хіба до ручки.
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03.10.2022 17:17 Відповісти
Ну вибачте, що справжні українці стали на захист цієї країни та її законів. Потрібно було одразу здатися, може орки б вас тоді пожаліли, випустили за кордон на навчання. Хочете втікти- тікайте , це ваш вибір і ваше право.
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03.10.2022 18:42 Відповісти
Шкарлет ..."намагається розглядати"...звернення..."навал великий". ... понад 300... / Нехай тисяча, півтора. Це стільки ж, скільки служить в "Іноземному легіоні" Може зробити Бартер?
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03.10.2022 19:02 Відповісти
орки оголосили могилізацію. Бо їх багато загинуло. А нам не треба йти їхнім шляхом. Адже в нас загинуло значно менше, чи не так? Поки що брали всіх хто в ато був. Не всіх ще забрали. Дехто працює в агросфері і у них броня. Не брали ще багатьох, хто служив срочку. Є в мене сусіда, що був у внутрішніх військах, але сидить вдома. Може десь в агро прилаштувався.
Поруч сусіда і трохи далі - п'яниця і наркоман. Їх не беруть.
Ходять чутки, що воєнкомат нахватав всяких в штурмові війська, а медики тих частин сердяться: нащо ви нам негодних присилаєте. Бо там неабияка фізична підготовка потрібна.
А тепер питання: скільки нам і саме кого треба. Бо водіїв для логістики набрати звісно можна. А от для освоєння ******** зброї - вже треба випускників технічних училищ чи університетів.
До четвертої черги ніби ще й далеко. Але саме оця черговість дуже вже совком воняє. Людина повинна знати: що вона робитиме на війні. І якщо вона готова до цього, то чому вона мусить чекати ще рік-два? Коли за цей час вона могла б заробити за кордоном вдесятеро більше ніж тут.
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03.10.2022 17:52 Відповісти
М'ясом воюбть тільки москалі. Який сенс нам це робити? Мільйони забезпечити не можливо. В нас зараз то всім необхідним тисяч 300 забезпечено і не більше. Чи може ви хочете, щоб люди пачками помирали, від безглуздості?
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03.10.2022 18:09 Відповісти
А наші хлопці не гинуть, не дістають поранення, не стомлюються ? По вашому їх не потрібна ротація ? Потрібно замінювати тих хто залишив стрій і молоді та здорові студенти -головний резерв. Ніхто не проводить тотальну мобілізацію, призивають лише по необхідності.
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03.10.2022 18:38 Відповісти
Нащо нам ця тилехенція?!Усю прахфесуру на хфронта!Ти диви,окуляри напялили та й сидять в своїх академіях,умники-розумники!Книжки читають,все свої Ха та Уу складають,дурні-ну хіба букви складати та множити можна?!Все щось в своїх склянках варять,ну що там варити можна?!Самогона, чи що?! То лопати дати-та най окопи риють!А то,сапрамати свої розвели всюди,а картоплі почистити не можуть!
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03.10.2022 17:08 Відповісти
Студент: з фіз.-мата - може йти проти гамати; з мед. - збити "шахед"; з екон. -встановлює МОН; з філол - МІГ поцілить "Иглой"; а з права - від куль, ціла рода дірява...
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03.10.2022 17:55 Відповісти
Єдина країна у світі де при владі іудеї,не титульна нація а інородці які ненавидять все українське,будете рабами з одним єдиним правом-подохнути.
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03.10.2022 17:19 Відповісти
#територія_оточена_прикордонниками
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03.10.2022 21:39 Відповісти
 
 