З України не випускатимуть на навчання за кордон студентів, аспірантів та докторантів до кінця війни, – Держприкордонслужба. ДОКУМЕНТ
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Адміністрація Державної прикордонної служби України повідомила, що під час дії воєнного стану обмежено виїзд з України студентів, аспірантів та докторантів, які навчаються в іноземних навчальних закладах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Telegram-канал Українські Новини, посилаючись на відповідь Держприкордонслужби.
"[...] З метою врегулювання питань перетинання громадянами України державного кордону України в умовах дії на території України воєнного стану Кабінетом Міністрів України внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 (далі – Правила).
Відповідно до пункту 2-6 Правил обмежено під час дії воєнного стану виїзд з України здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів, стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти", - вказано у відповіді Держприкордонслужби на інформаційний запит.
Нагадаємо, раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що українські чоловіки-студенти, які навчаються у вишах, не підлягають мобілізації, проте чинні правила не дозволяють їм виїжджати за кордон.
Будь ласка, зачекайте...
І якщо цих науковців погонять на фронт вони дуже швидко загинуть бо немає досвіду і Україна втратить багато освічених людей
Із студентами ще зрозуміло - кмітливі та дотепні, побухать *******. Свої люди.
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Питання чому б не ввести віковий ценз для студентів , наприклад 18 -22 роки, це молоді люди і ясно що вони хочуть отримати освіту, а вже решту старших не випускати - бо скоріше за все це ті хто хочуть відкосити від мобілізації.
І взагалі молодь18 - 21р. за Зе не голосувала, чому вони мають страждати? А решта хоть поржалі?
Поруч сусіда і трохи далі - п'яниця і наркоман. Їх не беруть.
Ходять чутки, що воєнкомат нахватав всяких в штурмові війська, а медики тих частин сердяться: нащо ви нам негодних присилаєте. Бо там неабияка фізична підготовка потрібна.
А тепер питання: скільки нам і саме кого треба. Бо водіїв для логістики набрати звісно можна. А от для освоєння ******** зброї - вже треба випускників технічних училищ чи університетів.
До четвертої черги ніби ще й далеко. Але саме оця черговість дуже вже совком воняє. Людина повинна знати: що вона робитиме на війні. І якщо вона готова до цього, то чому вона мусить чекати ще рік-два? Коли за цей час вона могла б заробити за кордоном вдесятеро більше ніж тут.