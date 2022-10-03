Заступника голови Верховного суду Львова, у якого виявили паспорт РФ, не звільнили, - ЦПК

Богдана Львова, у якого знайшли російський паспорт, не звільнили з посади судді

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Богдана Львова не звільнили з посади судді. Щойно Касаційний господарський суд ВС визначив свою долю, поставивши остаточно хрест на своїй репутації. Це було голосування, яким вони себе самовизначили. І яким кинули тінь на весь Верховний Суд.



Взяли участь 39 осіб із 40 присутніх. За звільнення проголосувала 21 людина, проте для рішення треба був ще один голос (оскільки рішення вважається прийнятим, коли голосує більшість від тих що працює, а це 43 особи)", - йдеться в повідомленні.

Голосування було таємним.

"Що стосується Львова, то якраз його доля вже вирішена: СБУ підтвердила наявність російського паспорта. Поки тоне лише КГС, але весь ВС може піти вслід за цим кораблем, якщо не буде відповідних кроків голови суду - Всеволода Князєва", - додали в ЦПК.

У Центрі протидії корупції звернулися до всіх громадян України підписувати петицію щодо Львова, яку ініціювала військова Аліна Михайлова.

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Раніше СБУ підтвердила російське громадянство у Львова.

Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.

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