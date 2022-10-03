Заступника голови Верховного суду Львова, у якого виявили паспорт РФ, не звільнили, - ЦПК
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Богдана Львова, у якого знайшли російський паспорт, не звільнили з посади судді
Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
"Богдана Львова не звільнили з посади судді. Щойно Касаційний господарський суд ВС визначив свою долю, поставивши остаточно хрест на своїй репутації. Це було голосування, яким вони себе самовизначили. І яким кинули тінь на весь Верховний Суд.
Взяли участь 39 осіб із 40 присутніх. За звільнення проголосувала 21 людина, проте для рішення треба був ще один голос (оскільки рішення вважається прийнятим, коли голосує більшість від тих що працює, а це 43 особи)", - йдеться в повідомленні.
Голосування було таємним.
"Що стосується Львова, то якраз його доля вже вирішена: СБУ підтвердила наявність російського паспорта. Поки тоне лише КГС, але весь ВС може піти вслід за цим кораблем, якщо не буде відповідних кроків голови суду - Всеволода Князєва", - додали в ЦПК.
У Центрі протидії корупції звернулися до всіх громадян України підписувати петицію щодо Львова, яку ініціювала військова Аліна Михайлова.
Раніше СБУ підтвердила російське громадянство у Львова.
Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.
У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.
Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.
Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.
Будь ласка, зачекайте...
Ганьбища спецслужбам!
А суд варто розформувати.
как же тогда давать Украине оружие?
При этом допустили ошибку в номере! Разница в одну цифру - это залет! СБУ )))
Кому интересно - пересмотрите ролик от "Схем" там все есть.
Мне кажется без массовых отстрелов не обойдется, такая судебная система намного хуже чем шариат, инквизиция, савейский суд и суды до нашей эры. О римском суде и праве молчу.
Так исторически сложилось, что испытывающие любовь к «русскому миру» личности длительное время занимали в Украине высокие посты. Они избирались депутатами, возглавляли ведомства, суды и правоохранительные органы… Но главное, что десятками лет они растили себе подобных, устраивали их в тёплые кресла высших органов власти, образуя таким образом многорукий коррупционный российский спрут. Многим из представителей этого спрута сегодня по-прежнему удаётся оставаться при должностях. И хотя их вычислением особо активно заняты СБУ и СНБО, журналисты в этом деле все же пока более успешны.
Как известно, 15 сентября именно журналисты (программы «Схемы») обнародовали расследование о российском гражданстве главы Кассационного хозяйственного суда (КХС) в составе Верховного суда Богдана Львова. Были опубликованы подтверждающие документы, выданные ещё в 1999 году. В это время Львов уже работая судьей в Украине, а в 2012 году он ещё и обновил свой российский паспорт (после достижения 45-летия).
После огласки этих фактов, Львова сначала лишили права доступа к гостайне, а в ближайшее время Верховный суд проведёт собрание и рассмотрит вопрос его отставки. Первая попытка такого собрания 26.09, правда, так и не состоялась из-за саботажа отдельных судей. К ним относится, в частности, и одесский судья КХС Егор Краснов.
Не сложно предположить, что у Краснова были на то свои мотивы. О них мы и расскажем детально.
1). Краснов - человек, получивший должность судьи благодаря пророссийскому политику, бывшему депутату от Партии Регионов Сергею Кивалову.
2). Ровно, как и Львов, Краснов многим обязан Кивалову, а значит служит по необходимости его интересам либо интересам его друзей. В этом контексте важно понимать, что до назначения судьей Краснов всецело строил свою карьеру непосредственно в Одесской юр.академии под крылом Кивалова: работал ассистентом кафедры, в 2008 году защитил кандидатскую диссертацию, далее стал доцентом кафедры трудового права и права соцобеспечения, а с 2009 года по 2015 год вообще занимал пост замдекана социально-правового факультета.
3). Краснов (впрочем, как и Кивалов) поддерживает связь с беглыми украинскими политиками, оказывая им коррупционное содействие разной степени сложности. Среди таких «подопечных» Краснова - его земляк, одессит и ярый коллаборант Руслан Тарпан. Последний бежал из Украины в 2017 году, был оглашён в розыск по обвинению в хищении около 300 млн грн на проекте «Глубоководный выпуск». Сегодня Тарпан заочно арестован и прокуратура Одесской области активно занята вопросами его традиции из ОАЭ.
Тарпан изначально обратился к Краснову и его коллегам в Одессе с просьбой о сопровождении проекта «глубоководного выпуска» снятии арестов с ряда его активов. А сейчас Краснов уже взял на себя обещание «способствовать закрытию» дел в отношении беглеца и сопровождение его мутных дел в хозяйственных судах .
Несмотря на то, что Таран признан в Украине коллаборантом и внесен в базу «Миротворец», на то, что он активно посещает Москву, ведёт там бизнес и даже получал из рук Федеральной службы охраны РФ награды за прославление «российского государства» https://www.presscenter.company/vijna-vijnoyu-a-rosijskyj-biznes-za-rozkladom-yak-praczyuyut-kompaniyi-rozshukuvanogo-ruslana-tarpana-rozsliduvannya/, Краснов ведёт с Тарпаном и его представителями плотную коммуникацию. Конечно барыги посредники и тут при деле . Цена вопроса - заоблачно высока. Примерные цифры обещанного судье вознаграждения достигают 500 тыс.долларов. Никто не хочет это посчитать сколько это касок и бронежилетов ?!
Теперь понятно каким ресурсом пользуется беглец и кто ему системно помогает в избежании отвественности .
В период военных действий в Украине, российский спрут Верховного Суда, как видится, ведёт себя особенно безнаказанно и нагло. Конечно, тому способствуют и судейская неприкосновенность и многолетний «камуфляж» пророссийских агентов под мантиями украинских судей. Впрочем, как уже отмечалось, благодаря активной работе СМИ по вычислению таких «козачков» как Краснов и другие одесские коллеги, Службе безопасности Украины дан зелёный свет.
Осталось дождаться задержаний и приговоров. А что касается Верховного Суда Украины и местных коллаборантов в судах , то там еще есть к кому присмотреться, кто под мантией носит вместе с идеями русского мира $ и и другие украшения от беглеца-преступника.
Кто ещё из судей и силовиков помогает беглецу-мошеннику опустошать казну и как он связан с руководством местных хозяйственных и административных судов мы расскажем в следующем материале
ОРД
А судді хто??? Такі ж, як і мертвечук кулініч деркач бай та інші агенти ***** в Україні !!!
Харант Конституції «пильнує суворо» …..
Співпадіння, чи Суд Лінча??
Деньги никто возвращать не хочет.
А судячи з того, що СБУ підтвердила кацапське громадянство цього мудака - журналісти не "джинсу" видали, а ПРАВДУ. І як би вам, мерзоті і погані суддівській, не хотілося б - доведеться порушувати вашу кримінальну "кругову поруку", бо інакше - всі відправитесь туди, де вам і місце - на смітник.
Єдине джерело СБУ ,-реєстри рф.В які може заглянути будь-хто.
РФ,нагадаю,-держава-агресор,з якою Україна (держава,в якій ти живеш),-в стані ВІЙНИ.
Якщо завтра в тих реєстрах випливе громадянство Зєлєнского,чи Залужного,теж верещати будеш ? На нари-повісити-конфіскувати ?
Я хочу,щоб в нашій державі панував закон,тому єдино правильним рішенням буде СУДОВЕ рішення .
І ще раз,-якщо в СБУ такі залізні докази,-чому не відкривається кримінальна справа ?
Ще раз для тих, до кого не дійшло - в СБУ повністю підтвердили всі звинувачення журналістів СХЕМ щодо російського громадянства цього судді-покидька!
"тому єдино правильним рішенням буде СУДОВЕ рішення ."
Нажаль, судді у нас - це злочинний синдикат з кримінальною круговою порукою, вони не закон захищають і не країну, а свою корпорацію!
І ще.Серед суддівської братії не менше чесних людей,ніж серед тих,хто називається "журналіст".
А ще - він є корумпованим покидьком, місце якого на нарах, а не у суді. А якби серед вашої суддівської братви було достатньо чесних людей - цього покидька Львова зняли би.
Потому на всех уровнях идет противодействие антикоррупционным органам, НАБУ, САП.
Знаете кто играл активную роль в этом деле? Судья Верховного Суда Украины - Богдан Львов. Знаете сколько денег ему занес уже бывший судья Самсин? 500 тысяч долларов США.
Короче эта мразь Богдан Львов через свою жену и ряд других особ связан с Лужниковской ОПГ и вором в законе Воеводиным.
Кстати наш РНБОУ(привет полудурку Данилову) и российскому агенту Ермаку не накладывает на Воеводина санкции, а наоборот прикрывают.