ЄС надасть Україні €5 мільйонів на програму з відновлення будинків, - Фонд енергоефективності
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Державна установа "Фонд енергоефективності" отримає від Європейського Союзу 5 млн євро на пілотну програму з відновлення будинків, яка розпочнеться у жовтні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду енергоефективності.
"За попередніми прогнозами, в середині жовтня 2022 року Фонд енергоефективності запустить пілотну грантову програму, яка передбачатиме надання ОСББ грантів на безоплатній та безповоротній основі в розмірі 100% вартості матеріалів та робіт на проведення першочергових ремонтних робіт у будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій. Європейський Союз дав згоду на виділення 5 млн євро на реалізацію цього пілотного проєкту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що програма буде реалізовуватися у чотирьох областях - Київщина, Житомирщина, Чернігівщина та Сумщина. У цих регіонах планують надати підтримку щонайменше 60 будинкам, в яких створено ОСББ. У Фонді повідомили, що на один будинок буде виділятися не більше 6 млн грн.
Водночас у Фонді енергоефективності сподіваються на збільшення фінансування програми відновлення. Так, для збільшення кількості будинків-учасників програми до 1000 потрібно орієнтовно 3 млрд грн або 75 млн євро.
Будь ласка, зачекайте...
по житлу вже шапки треба одягати, а вони тільки пілотки примірюють
у нас корупція,
у них бюрократія....
вєсєло!
5 д. ·
Десь півтора місяці тому, за такою ж схемою, суд пробачив коломойському борги перед "при ватом" на суму 4.8 млрд грн. Ну а "приват" підняв відсоткові ставки своїм клієнтам.
Тепер суд позбавив бюджет на 2.9 млрд грн. Це ж при тому, що бюджет тримається на запозиченнях.
В тому році, Зеленський поділив "укрнафту" навпіл. Державі борги, коломойському прибуток. А тепер щей дивіденди пробачає.
Пробачає саме Зеленський, бо практично сам все вирішує. Таке у нього уявлення про посаду президента - "я тут старшой".
Наостанок. Багато читаю про те, що Порошенко реформував суди, то він і винний. Це не так. Систему можна спробувати реформувати, але все залежить від людей. І якщо до влади ************ таке одоробло як зеленський, то наприклад у суддів, починається свято. Своя ж, зрозуміла для них людина при владі.
І у коломойського, настає свято. Бо в судах, зрозумілі для нього люди. Життя налагоджується.
Наприклад, в тому році, саме через суди, коломойському пробачали борги й податки. Майже на 20 млрд грн.
Коли Порошенко просив 50 млрд грн на армію, у зеленського, гетьманцева і слуг аж лють в очах палала. Як можна, витрачати гроші на якусь там армію. А що красти та розпилювати?
Іде війна сім місяців, а грошей на армію та постраждалих громадян немає. Зато на коломойського й дороги є.
Наостанок 2. У наших захисників досі немає зимової форми. Взуття дране. З харчами і ліками, як зазвичай, волонтери допомагають. Зрозуміло, що зеленському, не соромно. Тож США і НАТО, повинні були вдягати та взувати ЗСУ.
В мене питання до тих, хто досі не може натішитися зеленським. Вам не соромно, що захисники з мокрими ногами й не вдягнені? Ви взагалі знаєте, що міністр зеленського, не готував військо до зими?