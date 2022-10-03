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ЄС надасть Україні €5 мільйонів на програму з відновлення будинків, - Фонд енергоефективності

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

будинок

Державна установа "Фонд енергоефективності" отримає від Європейського Союзу 5 млн євро на пілотну програму з відновлення будинків, яка розпочнеться у жовтні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду енергоефективності

"За попередніми прогнозами, в середині жовтня 2022 року Фонд енергоефективності запустить пілотну грантову програму, яка передбачатиме надання ОСББ грантів на безоплатній та безповоротній основі в розмірі 100% вартості матеріалів та робіт на проведення першочергових ремонтних робіт у будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій. Європейський Союз дав згоду на виділення 5 млн євро на реалізацію цього пілотного проєкту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програма буде реалізовуватися у чотирьох областях - Київщина, Житомирщина, Чернігівщина та Сумщина. У цих регіонах планують надати підтримку щонайменше 60 будинкам, в яких створено ОСББ. У Фонді повідомили, що на один будинок буде виділятися не більше 6 млн грн. 

Водночас у Фонді енергоефективності сподіваються на збільшення фінансування програми відновлення. Так, для збільшення кількості будинків-учасників програми до 1000 потрібно орієнтовно 3 млрд грн або 75 млн євро.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
це копійки.
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03.10.2022 16:15
+2
Тільки простежте, будь ласка, за цими коштами, щоб вони якось в обхід зеленої шобли йшли
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03.10.2022 15:54
+2
На вiдновлення ничого не потрапить,роздiлять мiж собою.
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03.10.2022 16:16
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Тільки простежте, будь ласка, за цими коштами, щоб вони якось в обхід зеленої шобли йшли
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03.10.2022 15:54 Відповісти
На то він і пілотний - будуть дивитися скільки ********...
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03.10.2022 16:28 Відповісти
в ЄС теж клоуни ще ті!

по житлу вже шапки треба одягати, а вони тільки пілотки примірюють

у нас корупція,
у них бюрократія....

вєсєло!
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03.10.2022 17:04 Відповісти
Иранские дроны уже вскрыты, в частности их бомбардировщик и остатки от камикадзе? Где список фирм, продукция которых в них используется? Если им жестко запретить любые продажи своей продукции гражданским фирмам (особенно в Китай и Казахстан), то это значительно упростит восстановление зданий, так как они просто не будут разрушены, если кацапы лишатся этого и других видов вооружений.
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03.10.2022 15:55 Відповісти
це копійки.
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03.10.2022 16:15 Відповісти
не копійки, а центи....
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03.10.2022 17:05 Відповісти
С другой стороны и платить не они должны...
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03.10.2022 17:56 Відповісти
На вiдновлення ничого не потрапить,роздiлять мiж собою.
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03.10.2022 16:16 Відповісти
На одну пятиповерхівку може і вистачить...
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03.10.2022 16:18 Відповісти
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03.10.2022 16:44 Відповісти
Ник Мельник

5 д. ·

Десь півтора місяці тому, за такою ж схемою, суд пробачив коломойському борги перед "при ватом" на суму 4.8 млрд грн. Ну а "приват" підняв відсоткові ставки своїм клієнтам.

Тепер суд позбавив бюджет на 2.9 млрд грн. Це ж при тому, що бюджет тримається на запозиченнях.

В тому році, Зеленський поділив "укрнафту" навпіл. Державі борги, коломойському прибуток. А тепер щей дивіденди пробачає.

Пробачає саме Зеленський, бо практично сам все вирішує. Таке у нього уявлення про посаду президента - "я тут старшой".

Наостанок. Багато читаю про те, що Порошенко реформував суди, то він і винний. Це не так. Систему можна спробувати реформувати, але все залежить від людей. І якщо до влади ************ таке одоробло як зеленський, то наприклад у суддів, починається свято. Своя ж, зрозуміла для них людина при владі.

І у коломойського, настає свято. Бо в судах, зрозумілі для нього люди. Життя налагоджується.

Наприклад, в тому році, саме через суди, коломойському пробачали борги й податки. Майже на 20 млрд грн.

Коли Порошенко просив 50 млрд грн на армію, у зеленського, гетьманцева і слуг аж лють в очах палала. Як можна, витрачати гроші на якусь там армію. А що красти та розпилювати?

Іде війна сім місяців, а грошей на армію та постраждалих громадян немає. Зато на коломойського й дороги є.

Наостанок 2. У наших захисників досі немає зимової форми. Взуття дране. З харчами і ліками, як зазвичай, волонтери допомагають. Зрозуміло, що зеленському, не соромно. Тож США і НАТО, повинні були вдягати та взувати ЗСУ.

В мене питання до тих, хто досі не може натішитися зеленським. Вам не соромно, що захисники з мокрими ногами й не вдягнені? Ви взагалі знаєте, що міністр зеленського, не готував військо до зими?
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03.10.2022 16:45 Відповісти
Дерьмак... на старт...
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03.10.2022 16:48 Відповісти
 
 