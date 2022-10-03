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Збирається доказова база щодо всіх причетних до примусової мобілізації українців до армії РФ, - Верещук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Причетні до примусової мобілізації українців у війська РФ будуть покарані.
Про це заявила віцепрем’єрка Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
"Збирається доказова база щодо усіх, хто причетний до примусової мобілізації українських громадян до ворожого війська. Зокрема, щодо тих, хто віддає ці злочинні накази. Усе документується. Ми маємо незаперечні факти, і всі вони будуть представлені Міжнародному кримінальному суду. Кожен злочинець буде покараний!"- зазначила вона.
Топ коментарі
+11 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар03.10.2022 16:43
+10 Йцу Кенг 07b0c614
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+9 Mykola Trofimenko a12d9878
показати весь коментар03.10.2022 16:50
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Сдача Юга, и точно такая же сделка с рашкой по Северу, которую к счастью сорвали низовые чины вместе с ветеранами АТО - дело рук высокопоставленных военных, на уровне первых лиц Генштаба.