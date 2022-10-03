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Збирається доказова база щодо всіх причетних до примусової мобілізації українців до армії РФ, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф

Причетні до примусової мобілізації українців у війська РФ будуть покарані.

Про це заявила віцепрем’єрка Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Збирається доказова база щодо усіх, хто причетний до примусової мобілізації українських громадян до ворожого війська. Зокрема, щодо тих, хто віддає ці злочинні накази. Усе документується. Ми маємо незаперечні факти, і всі вони будуть представлені Міжнародному кримінальному суду. Кожен злочинець буде покараний!"- зазначила вона.

Також читайте: Росія намагається мобілізувати кримських татар у пріоритетному порядку, - Верещук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
ЗСУ звільнили Борову на Харківщині
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03.10.2022 16:43
+10
2 ч русня оголосила евакуацію з тимчасово окупованого Лисичанська Справа в тому, що у швидке просування ЗСУ вірять не лише українці, а й російські окупанти. Саме тому вони вирішили оголосити евакуацію з Лисичанська.
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03.10.2022 16:45
+9
Хай і з Сєвєродонецька тікають одразу, чого засиджуватись
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03.10.2022 16:50
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ЗСУ звільнили Борову на Харківщині
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03.10.2022 16:43 Відповісти
Ляшко щоб не бути скотинякою прийняв присягу в ЗСУ.🤡
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03.10.2022 16:45 Відповісти
Треш-комедия.😀
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03.10.2022 16:58 Відповісти
2 ч русня оголосила евакуацію з тимчасово окупованого Лисичанська Справа в тому, що у швидке просування ЗСУ вірять не лише українці, а й російські окупанти. Саме тому вони вирішили оголосити евакуацію з Лисичанська.
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03.10.2022 16:45 Відповісти
Хай і з Сєвєродонецька тікають одразу, чого засиджуватись
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03.10.2022 16:50 Відповісти
та нехай відусюди вже тікають
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03.10.2022 17:28 Відповісти
А можна зібрати доказову бази всіх причетних до здачі півдня? Там список ой-йо-йо буде, і ти, верищучка, у перших рядках
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03.10.2022 16:49 Відповісти
Верещучка не имеет полномочий командовать военными.
Сдача Юга, и точно такая же сделка с рашкой по Северу, которую к счастью сорвали низовые чины вместе с ветеранами АТО - дело рук высокопоставленных военных, на уровне первых лиц Генштаба.
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03.10.2022 17:31 Відповісти
здравствуй новый оПэшный идиот
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03.10.2022 17:42 Відповісти
идиот - это тот кто думает что какая-то ************ может отдавать команды Генштабу. А даже если она отдавала команды и Генштаб их выполнял, несмотря на то что это было явное предательство, то тем более ответственные лица в Генштабе отвечают за сдачу Юга и Севера.
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03.10.2022 17:59 Відповісти
Кривоноса знаешь? А Марченко с Залужным? Они многое о том, как это делается в мирное время знают. А ты не знаешь.
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03.10.2022 18:27 Відповісти
Давно не выступала. Ветер переменился и "мери попинс" опять прилетела по ушам ездить.
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03.10.2022 16:56 Відповісти
Збирається доказова база щодо всіх причетних до примусової мобілізації українців до ЗСУ, - народ вже давно зібрав докази про вашу зелену саранчу.
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03.10.2022 17:22 Відповісти
"украинцев", они не украинцы, а те кто помогал сдавать территории
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03.10.2022 18:25 Відповісти
 
 