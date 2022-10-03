Українці, евакуйовані із зон бойових дій, можуть виїхати до ЄС по внутрішньому паспорту, - Держприкордонслужба

Українці, які евакуювалися із зон ведення активних бойових дій, можуть виїхати до Європи, використовуючи внутрішній паспорт громадянина України.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі, передає Цензор.НЕТ.

Виїзд по внутрішньому паспорту громадянина України до ЄС.

Це можливо для осіб (жінок, дітей та інвалідів), які евакуйовуються із районів ведення бойових дій.

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Через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами виїзд за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану здійснюється за внутрішнім паспортним документом громадянина України.

Разом з тим, рекомендуємо звернутися до компетентного органу країни Євросоюзу, в яку планується поїздка, з метою уточнення чи достатньо буде для в’їзду в ту чи іншу країну даного документу", - йдеться у повідомленні.