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ЄС та Україна підписали меморандум щодо макрофіну на 5 млрд євро, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єс,євросоюз

Перший транш Україна має отримати в середині жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

"Це ще один жест, що демонструє підтримку ЄС для України, щоб вона перемогла у війні, відбудовувалася і рухалась до європейського майбутнього", - зазначив Денис Шмигаль.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс також оголосив про підписання меморандуму. 

"Радий підписати другий меморандум про взаєморозуміння з Україною відтоді, як РФ почала свою брутальну війну. Цього разу ЄС надає Україні 5 млрд євро для закриття невідкладних потреб у ліквідності, виплати заробітних плат і пенсій. Ми надамо першу частину у середині жовтня, наступні два транші будуть пізніше цього року", - написав Домбровскіс. 

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Автор: Марина Макєєва
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03.10.2022 17:05 Відповісти
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03.10.2022 17:29 Відповісти
вот блт ещё один читатель новостей, Хорошо что без видосиков. А когда про соплековид гундосить начнешь?
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03.10.2022 17:41 Відповісти
 
 