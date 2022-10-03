УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15986 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 335 6
війна (56444) Національна гвардія (1230) Лиман (198)

Визволення Лимана відрізало шляхи постачання і порушило логістику військ РФ, - Нацгвардія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нацгвардія

Визволення Лиману дає змогу здійснювати вогневий контроль над важливими ділянками й шляхами на цьому напрямку, які, зокрема, ворог використовував для спроби наступу на Слов’янськ.

Про це розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ.

"Відрізані й деякі шляхи постачання і порушена логістика, що зменшило наступальний потенціал противника на цій ділянці фронту.

Перед цим поблизу Лиману ЗСУ та Нацгвардія звільнили декілька населених пунктів, зокрема Ямпіль. Українські військові захопили як трофеї авто – та бронетехніку противника, деякі види озброєння, набої та боєприпаси.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці Нацгвардії знищили елітний підрозділ РФ на Донеччині. ВIДЕО

Зараз у звільненому Лимані гвардійці залучені до проведення стабілізаційних дій та контрдиверсійних заходів. Спільно з правоохоронцями вони перевіряють інформацію про можливе місце розташування залишків окупаційних військ.

Також там вже працює поліція, вживаються заходи для відновлення безпеки. Виявлення колаборантів, розмінування та документування злочинів – це ті дії, які проводяться разом з укріпленням лінії оборони", - розповів він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по истерике парашников, дела вообще идут не плохо ))
"На Харьковском (Теперь уже судя по всему Северодонецком) фронте крайне тяжёлая обстановка. Противник продвигается к Сватово. Стабилизировать фронт не удаётся" (С)
показати весь коментар
03.10.2022 17:09 Відповісти
А шо такое? Неужто ******?
показати весь коментар
03.10.2022 17:50 Відповісти

показати весь коментар
03.10.2022 22:33 Відповісти
Невелика але все ж таки перемога з маленьких перемог Україна поступово здобуде основну перемогу але це тривалий час і кількість зброї
показати весь коментар
03.10.2022 17:15 Відповісти
И наконец позволило нам выровнять фронт.
показати весь коментар
03.10.2022 18:23 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2022 21:25 Відповісти
 
 