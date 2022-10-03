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Росія продає крадене українське зерно і витрачає гроші на війну, - The Associated Press

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном. Отримані від продажу кошти було направлено на фінансування війни.

Про це свідчить розслідування The Associated Press, інформує Цензор.НЕТ

Згідно з розслідуванням, Росія вкрала українського зерна на 530 млн доларів. Журналісти використовували супутникові знімки та дані морського зв'язку, щоб відстежити 30 суден, які перевозили зерно з окупованих регіонів України до портів Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.

Також аналізувалися документи у відкритому доступі, публікації у соціальних мережах та коментарі фермерів, щоб розкрити деталі масової операції РФ щодо контрабанди українського зерна.

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Автор: Марина Макєєва
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температура в палате №6 растет......
https://twitter.com/i/status/1576925724879224832
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03.10.2022 17:14 Відповісти
2 ч И о хороших новостях. В Херсонской области ЗСУ задвухсотили медийного бурята, командира 108-го полка, полковник Виталий Сукуев с позывным «Легион». Кстати, там этих 200-ых бурятов реально легион, после ночных прилетов HIMARS.
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03.10.2022 17:17 Відповісти
Нармас..ми їм теж продаємо своє зерно...і санкції не застосуєш..
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03.10.2022 17:21 Відповісти
А чому саме не перекрили шлях через Босфорську протоку? Бо саме Туреччина зацікавлена у зміцненні зв'язків з путіним
І тих грошей надовго не вистачить для путіна . Україні США щотижня надсилають на війну один мільярд дол
А Росії з її мобілізацією звісно цих грошей не вистачить тільки це зашкодило економіці України.
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03.10.2022 17:21 Відповісти
А кто попросил снять санкции с рашки на продажу зерна и удобрений а так же с некоторых росийских банков через которые проводились ети транши?
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03.10.2022 17:23 Відповісти
красивое......
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03.10.2022 17:34 Відповісти
 
 