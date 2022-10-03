Росія продає крадене українське зерно і витрачає гроші на війну, - The Associated Press
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Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном. Отримані від продажу кошти було направлено на фінансування війни.
Про це свідчить розслідування The Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з розслідуванням, Росія вкрала українського зерна на 530 млн доларів. Журналісти використовували супутникові знімки та дані морського зв'язку, щоб відстежити 30 суден, які перевозили зерно з окупованих регіонів України до портів Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.
Також аналізувалися документи у відкритому доступі, публікації у соціальних мережах та коментарі фермерів, щоб розкрити деталі масової операції РФ щодо контрабанди українського зерна.
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https://twitter.com/i/status/1576925724879224832
І тих грошей надовго не вистачить для путіна . Україні США щотижня надсилають на війну один мільярд дол
А Росії з її мобілізацією звісно цих грошей не вистачить тільки це зашкодило економіці України.