Від поразки в Україні Путіна не зможе врятувати вже ніщо, - ексголова ЦРУ Петреус
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Колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що російський президент Володимир Путін загнав себе у глухий кут в Україні, вийти з якого йому не допоможуть ніякі відчайдушні кроки, включно з ядерними погрозами.
Про це він сказав в інтерв’ю ABC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Путін програє попри значні, але відчайдушні кроки. Президент Зеленський і Україна мобілізувалися набагато краще, ніж Росія", – сказав Петреус, додавши, що Україна набрала, навчила, спорядила, організувала та застосувала війська "незрівнянно краще за Росію".
Попри браваду Путіна Петреус вважає, що "жодні анексії чи навіть приховані ядерні загрози не зможуть вивести його з цієї ситуації".
Відповідаючи на запитання ведучого, чи зможе Росія виграти війну з Україною, Петреус сказав, що не бачить, як це можливо. "Вони не можуть. Він (Путін. – Ред.) нічого не може зробити на даний момент", - зазначив він.
Колишній очільник ЦРУ вважає, що Путін "продовжуватиме програвати на полі бою", а його енергетична війна проти Європи не дасть очікуваних ним результатів. "В Європі буде важка зима. Буде дуже скорочений потік природного газу, але вони це переживуть, і я не думаю, що вони підуть на згортання підтримки України", - зазначив він.
Для самого ж Путіна та Росії ситуація може стати ще гіршою, і "навіть використання тактичної ядерної зброї на полі бою цього анітрохи не змінить", – сказав Петреус.
Він також висловив упевненість у тому, що використання Путіним ядерної зброї у війні проти України викличе дуже жорстку відповідь з боку США.
"Це не може залишитися без відповіді. Це не означає, що відповідь буде ядерною. Нікому не потрібна ядерна ескалація. Але ми повинні показати, що це не можна прийняти в жодному разі", - заявив ексочільник ЦРУ.
Петреус сказав, що у відповідь на застосування Росією ядерної зброї США та їх союзники по НАТО можуть "знищити всі російські звичайні сили, які ми зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, в Криму, який Росія анексувала в 2014 році, і на кораблях у Чорному морі".
Будь ласка, зачекайте...
Але на таке ніхто не піде. Ті хто при владі та відповідає за ядерну зброю, надто гарно живуть, тому не будуть собі псувати панування на Землі.
А нам, простим смертним - яка різниця, най пуляють, все рівно помремо, від ядерки, чи від хвороби в ліжку.
від якої хвороби помремо?
чи ви будете жити вічно?
он пошлет 300 000 русских. их убьют.
потом он пошлет еще 300 000 русских.
и так дальше.
до последнего русского.
это русским пора понять, что нафиг им нужна эта *****.
он пошлет 300 000 русских. их убьют.
потом он пошлет еще 300 000 русских.
и так дальше.
A baby budut narožatj i narožatj...
потом он пошлет еще 300 000 русских.
и так дальше.
ОК, уничтожили вы все российские войска на территории Украины, что дальше?.. а путин и дальше уничтожает Украину с помощью тактического ЯО этого добра у него много, уничтожает войска, критическую инфраструктуру, города... что дальше?
Ні, це буде вже зовсім інший конфлікт, і Україна буде грати другорядну роль.
Текст: "Путин ничего не может сделать на данный момент"
То вже не зможе, чи зможе (не в даний момент)? Одним словом, черговий експерт-віщун {{вставити будь-яку солідну екс-посаду}}
Кто ещё досражения - побеждает предварительным расчётом, у того шансов много; кто- ещё до сражения- не побеждает расчетом, у того шансов мало."
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