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Від поразки в Україні Путіна не зможе врятувати вже ніщо, - ексголова ЦРУ Петреус

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

петреус

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що російський президент Володимир Путін загнав себе у глухий кут в Україні, вийти з якого йому не допоможуть ніякі відчайдушні кроки, включно з ядерними погрозами.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін програє попри значні, але відчайдушні кроки. Президент Зеленський і Україна мобілізувалися набагато краще, ніж Росія", – сказав Петреус, додавши, що Україна набрала, навчила, спорядила, організувала та застосувала війська "незрівнянно краще за Росію".

Попри браваду Путіна Петреус вважає, що "жодні анексії чи навіть приховані ядерні загрози не зможуть вивести його з цієї ситуації".

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Відповідаючи на запитання ведучого, чи зможе Росія виграти війну з Україною, Петреус сказав, що не бачить, як це можливо. "Вони не можуть. Він (Путін. – Ред.) нічого не може зробити на даний момент", - зазначив він.

Колишній очільник ЦРУ вважає, що Путін "продовжуватиме програвати на полі бою", а його енергетична війна проти Європи не дасть очікуваних ним результатів. "В Європі буде важка зима. Буде дуже скорочений потік природного газу, але вони це переживуть, і я не думаю, що вони підуть на згортання підтримки України", - зазначив він.

Для самого ж Путіна та Росії ситуація може стати ще гіршою, і "навіть використання тактичної ядерної зброї на полі бою цього анітрохи не змінить", – сказав Петреус.

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Він також висловив упевненість у тому, що використання Путіним ядерної зброї у війні проти України викличе дуже жорстку відповідь з боку США.

"Це не може залишитися без відповіді. Це не означає, що відповідь буде ядерною. Нікому не потрібна ядерна ескалація. Але ми повинні показати, що це не можна прийняти в жодному разі", - заявив ексочільник ЦРУ.

Петреус сказав, що у відповідь на застосування Росією ядерної зброї США та їх союзники по НАТО можуть "знищити всі російські звичайні сили, які ми зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, в Криму, який Росія анексувала в 2014 році, і на кораблях у Чорному морі".
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Топ коментарі
+15
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03.10.2022 17:41
+12
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03.10.2022 18:00
+7
Петреус фактичнон озвучив те що приватно попередив Байден путіна через закриті канали. Ходжес озвучив те ж саме раніше, але тоді це сприйняли як власну думку генерала. Після повторення цієї ж погрози росіі Петреусом, зрозуміло що це вірогідно і є відповідь США і НАТО на загрозу використання тактичної ядерної зброє проти України.
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03.10.2022 17:56
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03.10.2022 17:41 Відповісти
Хіба що мокшанського чиновника, судячи зі свинособачої.
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03.10.2022 17:43 Відповісти
А Ермак, Арахамия, Безмозглая?
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03.10.2022 22:21 Відповісти
Слабенька спроба приховати ваше побивання за мовою окупанта.
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04.10.2022 14:29 Відповісти
Когда не к чему придраться, придираются к "мове".
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04.10.2022 19:13 Відповісти
Свинособачу не розумію, буряте.
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04.10.2022 20:32 Відповісти
***** буде тягти величезну валізу з лайном.
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03.10.2022 18:24 Відповісти
Не зможуть навіть Ватікан, Гуттеріш, Червоний хрест і Гавнесті інтернешнл.
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03.10.2022 17:41 Відповісти
навіть ядерна зброя? перемога не перемога, а на нічию може вийти.
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03.10.2022 17:45 Відповісти
кишка у твоего путлера тонка обсрется да и свои же не дадут
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03.10.2022 18:02 Відповісти
У мого? Ти диви, кацапомовний 3,14дарок береги поплутав
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03.10.2022 18:09 Відповісти
только кацапские боты пугают всех ядерным оружиеми и про "выход на ничью" - так что ты тут хоть обосрись через гугл переводчик всеравно украинцем не станешь
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03.10.2022 18:17 Відповісти
Смердючий кацап Вячєслав, іді дамой, тут водкі нєт
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03.10.2022 18:36 Відповісти
оп-па а чего у тебя прокси поменялся ? тебя бота что ядерным ударом накрыло
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03.10.2022 21:16 Відповісти
Смердючий кацап Вячєслав, іді дамой, тут водкі нєт
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03.10.2022 22:14 Відповісти
опять ты кацапский бот ip поменял - какого хрена у тебя имя на кацапском а не на мовi ? ты ботяра недорезнная
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03.10.2022 22:38 Відповісти
Смердючий кацап Вячєслав, іді дамой, тут водкі нєт
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03.10.2022 22:39 Відповісти
ну так написали ж, що тоді США зачистить всю Україну від кацапів, включаючи Крим, ще й як бонус потоплять всі кораблі в Чорному Морі - така собі нічия
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03.10.2022 18:28 Відповісти
Я мав на увазі повномасштабний обмін ядерними привітаннями з США. Вони ж воюють з США і НАТО в своїх вологих фантазіях? Тоді буде нічия.
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03.10.2022 18:39 Відповісти
Все одно не буде нічия, бо у США майже всі стратегічні, а у кацапів більшість - тактичні.

Але на таке ніхто не піде. Ті хто при владі та відповідає за ядерну зброю, надто гарно живуть, тому не будуть собі псувати панування на Землі.

А нам, простим смертним - яка різниця, най пуляють, все рівно помремо, від ядерки, чи від хвороби в ліжку.
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03.10.2022 18:49 Відповісти
Я думаю в США є всякі. Які завгодно. А якшо нема - вони те зроблять. А шо там у кацапів - побачимо. МОже і нічого вже.
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03.10.2022 18:56 Відповісти
что ты побачишь троль кацапский? какое отношение ты имеешь к ядерному оружию трепло диванное?
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03.10.2022 21:19 Відповісти
чи від хвороби в ліжку.
від якої хвороби помремо?
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03.10.2022 20:12 Відповісти
хм... мало хвороб від яких помирають? він укусу кліщя до раку.

чи ви будете жити вічно?
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04.10.2022 03:29 Відповісти
Петреус фактичнон озвучив те що приватно попередив Байден путіна через закриті канали. Ходжес озвучив те ж саме раніше, але тоді це сприйняли як власну думку генерала. Після повторення цієї ж погрози росіі Петреусом, зрозуміло що це вірогідно і є відповідь США і НАТО на загрозу використання тактичної ядерної зброє проти України.
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03.10.2022 17:56 Відповісти
Есть Британия. Трасс заявила, что применит ЯО по ********* без консультаций.
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03.10.2022 21:06 Відповісти
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03.10.2022 18:00 Відповісти
Баба Ванга мощно апплодирует, ЗСУ не понимают - о чем речь
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03.10.2022 18:09 Відповісти
путин не смирится с поражением.

он пошлет 300 000 русских. их убьют.

потом он пошлет еще 300 000 русских.

и так дальше.

до последнего русского.

это русским пора понять, что нафиг им нужна эта *****.
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03.10.2022 18:24 Відповісти
vriad-li riuzzge smiriatsia sami.

он пошлет 300 000 русских. их убьют.

потом он пошлет еще 300 000 русских.

и так дальше.

A baby budut narožatj i narožatj...

потом он пошлет еще 300 000 русских.

и так дальше.
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03.10.2022 22:27 Відповісти
"уничтожить все российские обычные силы, которые мы сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, в Крыму"
ОК, уничтожили вы все российские войска на территории Украины, что дальше?.. а путин и дальше уничтожает Украину с помощью тактического ЯО этого добра у него много, уничтожает войска, критическую инфраструктуру, города... что дальше?
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03.10.2022 18:26 Відповісти
Якщо ***** не зрозуміє такого "натяку", то знищать самого *****.
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03.10.2022 18:32 Відповісти
Як ви це уявляєте? Війська НАТО в Україні, але не постраждають від ядерки?
Ні, це буде вже зовсім інший конфлікт, і Україна буде грати другорядну роль.
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03.10.2022 18:58 Відповісти
а где написано про "войска НАТО в Украине"?
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03.10.2022 22:23 Відповісти
Заголовок: "Путина не сможет спасти уже ничего"
Текст: "Путин ничего не может сделать на данный момент"

То вже не зможе, чи зможе (не в даний момент)? Одним словом, черговий експерт-віщун {{вставити будь-яку солідну екс-посаду}}
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03.10.2022 18:41 Відповісти
Стратегічно тупін програв ще до початку війни

Кто ещё досражения - побеждает предварительным расчётом, у того шансов много; кто- ещё до сражения- не побеждает расчетом, у того шансов мало."
- Сунь-Цзи
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03.10.2022 19:02 Відповісти
Rusj cju poganj narodila, Rusi ee i otpevatj posle ubienija.
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03.10.2022 22:29 Відповісти
Щось я не зрозумів - ну знищать кацапські війська в Україні та кораблі у Чорному морі, а кацапи і далі з Каспійського моря будуть шмалювати ракетами вже з ядерними боєголовками по Україні? США повинні розгорнути ядерний зонтик над Україною, як підписанти Будапештського меморандуму і прямо заявити про це!
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03.10.2022 19:04 Відповісти
Уничтожат корабли в Каспийском море. Не поймут - уничтожат Кремль.
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03.10.2022 22:24 Відповісти
A kto kazav šo v kremli korablej nemae...
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03.10.2022 22:30 Відповісти
Де офіційна заява, чи я тобі повинен довіряти? Ти взагалі, хто такий, що тут за США розповідаєш?
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03.10.2022 22:44 Відповісти
 
 