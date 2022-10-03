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Україна пропонує США узгоджувати потенційні цілі у разі передачі ЗСУ ракет ATACMS, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети,atacms

За даними CNN, Україна пропонує адміністрації Байдена узгоджувати потенційні цілі у разі передачі Збройним силам України ракет ATACMS.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Американські чиновники заявляють, що в прагненні подолати опір Білого дому щодо надання Україні ракет ATACMS, українська влада тепер пропонує США повну та постійну інформацію про список потенційних російських цілей.

Подібна прозорість по суті дає США "право вето" на дії України щодо окремих видів озброєнь від союзників і призначена для того, щоб переконати Вашингтон у тому, що надання далекобійних ракет не призведе до ударів по території РФ, чого побоюються США.

Нагадуємо, ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS. Різні модифікації ракети ATACMS мають дальність стрілянини від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км.в використовують для ударів по складах та штабах у тилу загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вразила системами HIMARS понад 400 російських цілей, – Міллі

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+55
А були б свої ОТРК Грім2 (Сапсан) то не треба було б ні в кого питати дозволу чи бити по території москальської орди чи не бити... Але всі наші Громи-Сапсани блискавично закатані в асфальт ЗЕленими зрадниками... Була б у нас власна ракетна зброя, то скоріш за все такої широкомасштабної агресії не було б взагалі...
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03.10.2022 17:42
+23
Севастополю приготуватись
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03.10.2022 17:38
+23
тобто, по Білорашкє можна??? То ж тил раїсян-загарбників..аеродром, склади, залізниця
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03.10.2022 17:39
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Севастополю приготуватись
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03.10.2022 17:38 Відповісти
там Крим у напрузі вже) І по мосту можна..будуть морем на своїх коритах тікати
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03.10.2022 17:41 Відповісти
Нет. Станут святіми и побегут по воде).
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03.10.2022 19:59 Відповісти
то наврядчи, на них всіх кров тисяч невинних душ - вбитих, закатованих..їм тепер довічно у пеклі..
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03.10.2022 20:01 Відповісти
це українське місто, пуляємо - значить любимо
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03.10.2022 17:45 Відповісти
Та давайте вже скорiше ,хоч з умовами...
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03.10.2022 17:38 Відповісти
Ось чому важливо мати свої, і запитувати на дозвіл нікого не треба.
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03.10.2022 18:54 Відповісти
Да свои-то в асфальт закатаны, клоуну важней были дороги, чем обороноспособность страны.
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03.10.2022 22:35 Відповісти
тобто, по Білорашкє можна??? То ж тил раїсян-загарбників..аеродром, склади, залізниця
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03.10.2022 17:39 Відповісти
Только по ней и Точкой-У можно...не бьют почему-то.
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03.10.2022 17:45 Відповісти
Точність 150м. Для того, щоб робити живу силу неживою.
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03.10.2022 17:57 Відповісти
Там же не одна батарея с-400 с большим числом радаров. Можно ударить, но надо 3-4 окурка-у с секундным пуском стрелять, иначе собьют конечно их. Но бить стоит, чтобы выбивать ракеты в первую очередь и высосать побольше ПВО как можно раньше. Засечь пуски, дальше дроны-камикадзе, которые запустить и управлять с местной радиоаппаратуры. Иначе когда они зимой будут нападать, все тоже самое придется делать уже в условиях войны, снежных полей и мороза, что намного сложнее, чем сейчас.
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03.10.2022 18:55 Відповісти
Про Бєларрусію нічого не сказано, значить і хаймарсами можна. Чому не б'ють - питання.
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03.10.2022 17:52 Відповісти
Певно, доки ЗСУ не дійдуть до Азовського моря, не передадуть
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03.10.2022 17:42 Відповісти
А були б свої ОТРК Грім2 (Сапсан) то не треба було б ні в кого питати дозволу чи бити по території москальської орди чи не бити... Але всі наші Громи-Сапсани блискавично закатані в асфальт ЗЕленими зрадниками... Була б у нас власна ракетна зброя, то скоріш за все такої широкомасштабної агресії не було б взагалі...
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03.10.2022 17:42 Відповісти
Золоті слова. Думаю Зешобла відповість за свої зрадницькі дії перед українськім народом. Якщо не стануть втіками.
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03.10.2022 17:46 Відповісти
Ви ідеаліст ! Подивіться коментарі "ізбіратєлєй "! -" перший справжній президент " , жінка - "багиня на землі " , " ******* маладці " (( додайте промивку мізків єдиними новинами де командири з Маріуполя дякують сонцесяйному за звільнення - як думаєте - щось у головах зебаранів світлого добавилося ? (( Я особисто сумніваюся (( На цьому фоні судді з кацапськими паспортами , які окупували верховний суд , когось до відповідальності притягнуть ? (( Та точно так притягнуть як зараз любителів кацапського міра притягують ((
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03.10.2022 18:47 Відповісти
де Ви таких знаходите??? Теж про 73 відсотки розповісте?
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03.10.2022 19:44 Відповісти
я, наприклад, підписана на лєнку-зеленку на фб. там такого добра - сотні коментарів. ну, я їх розбавляю трохи)
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03.10.2022 19:54 Відповісти
знімаю шляпу - у Вас сталеві нерви!
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03.10.2022 19:56 Відповісти
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03.10.2022 19:58 Відповісти
Там де ви байки про іранські безпілотники (( Не забули іще свої "перли" щодо даної теми ? ((
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03.10.2022 21:11 Відповісти
Шустренький,так гарно почав,а в кінці забрехався.Ну не міг же найбільший реформатор в Україні,і тим більше реформатор всі судів,пропустити подвійне громадянство в якогось там голови КС.Не пиши дурниць...
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03.10.2022 22:35 Відповісти
Емігрантику ! На чиїй ботофермі ішачиш ? Був би українцем розрізняв би КС та Верховний , це тобі не кацапія )) Так що не нявкай , нявчук ))
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03.10.2022 23:48 Відповісти
Росія не дозволила би Україні створювати ОТРК ракети, успішна ракетна программа України пришвидшила би напад. Наші квасні патріоти живуть у ваукумі.
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03.10.2022 17:52 Відповісти
Істину глаголите. Але тим часом розробка велася для іноземного замовника. І якби завершили вчасно, можна було б тихо і собі наштампувати. Та й Нептуни в нас в достатній кількості завелися б
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03.10.2022 18:04 Відповісти
ОТРК были созданы и испытаны при украинском президенте Порошенко. Но увы, стадо идиотов выбрало блазня, стоящего в 19 году перед ****** в позе :чего изволите, хозяин. А хозяин велел блазню пересажать патриотов и свернуть все ракетные программы, а вместо них заняться ремонтом дорог, чтобы дикая лапотная орда захватила Украину. Блазень и ***** просчитались, они не знали, что ВСУ не сдасться.
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03.10.2022 18:07 Відповісти
Ещё и дикая тро вылезет и окопается.
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03.10.2022 18:48 Відповісти
уви..незнання української..і хтось розробив операцію про намальовані вибори..іі деяка частина свято віре в оту маячну про чесні вибори, про 73%..де Ви оту маячню знаходите??
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03.10.2022 19:47 Відповісти
Та страшне.Поки довели до готового зразка не нападали...Як життя показало напали в любому випадку.
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03.10.2022 18:07 Відповісти
Як це " не дозволила " кацапія якщо у нас їх вже розробили (( не дозволив яжневтік , коли за три роки на ракетну програму 0 грн виділили ((
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03.10.2022 18:50 Відповісти
ЗЕлене, ти хоча б спочатку хоть щось почитало на цю тему, перед тим, як ганьбитися... Програма по ОТРК Грім2 з дальністю до 300 км, на експорт (Сапсан з дальністю 500 км для ЗСУ) була вже на заключному етапі вже за часів Порошенка, цей комплекс планували ставити на бойове чергування наприкинці 2021 (У квітні 2019 року стало відомо, що вже тоді було виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для ЗСУ). Але навесні 2019 обрали промоскальську ЗЕлену ляльку і ВСІ ракетні програми були згорнуті, а фінінсування по ним припинено, бо треба було закатувати мільярди в асфальт... Напевно щоб москалям було зручніше просуватися по обеззброєній Україні...
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03.10.2022 21:00 Відповісти
І скільки таких систем було зроблено до 2019? Як послухати, якби не Зе у нас уже ядерна зброя була б
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03.10.2022 18:44 Відповісти
Ядерної не було б , а системи ППО середньої і малої дальності власні були б , ОТРК були б , Нептунів було б чимало , а не ті 3 шт що волонтери 25 лютого вивезли із складу перед тим як кацапи його розбомбили . У якій кількості - та скільки б грошей виділили стільки б і виготовили , але у нас дороги будували , а на ракети - нічого ((
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03.10.2022 18:54 Відповісти
Тільки у зебаранів чомусь Спартц у всьому винна.
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03.10.2022 22:11 Відповісти
Если бы да кабы. У рашки были сотни ракет, тысячи, а теперь одни с300 да иранские беспилотники. Вы оперируете этими асфальтовыми деньгами будто их там триллионы долларов.
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04.10.2022 00:57 Відповісти
"Дальність стрілянини" - це щось з поліцейських повідомлень. ))
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03.10.2022 17:48 Відповісти
Дуже гідна пропозиція.
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03.10.2022 17:51 Відповісти
НАТО та США мають усвідомити, що знищення чорноморського та азовського флотів підоросії на десятки років відкине рашку від ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ і призведе до патріотично-визвольного руху народів КАВКАЗУ своїх окупованих територій, що призведе до неменучого повного РОЗПАДУ підоросії...!!!
Наступними землями деокупації, дерусифікації та демілітаризації будуть Калінінградська та Карельська області котрі ніколи не були землями підоросії...!!!
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03.10.2022 17:52 Відповісти
Іншими словами адміністрація Зє пропонує США взяти на себе повну відповідальність за кожний постріл ЗСУ цими ракетами і за знищення кацапських цілей. Це пряме втягнення США у війну. На місці США я б послав цього дегенерата Зє вслід за російським кораблем. Україна має сама обирати цілі на своїй землі і вражати ворога обираючи цілі самостійно.
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03.10.2022 17:52 Відповісти
А Вы думаете, для чего такие заявы? Это такая же хня, як и внезапная заява Янэлоха про вступ у НАТО. США пошлёт в обоих случаях
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03.10.2022 20:14 Відповісти
ATACMS і його аналоги з Європи в Україні вже давно є, і застосовуються, але не афішуються
А розмови про те, що ми ще отримаємо ATACMSи - це для нервів ворога. Нехай ще касапи попросинаються в жахах.
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03.10.2022 17:52 Відповісти
а не простіше в такому випадку вже забрати наших і лишити амерів. Самі собі розберуться куди стріляти.
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03.10.2022 17:57 Відповісти
До Белгорода от границы 40 км. По идее, можно уже было разнести его в щепки и тем, что есть. Но что-то всё не решаются...
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03.10.2022 17:57 Відповісти
Украина в лице кого дополняйте милые. А то чорт гундосый вечером из табакерки выскочит с этой новостью
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03.10.2022 17:58 Відповісти
Все те що могло бути спалене на аеродромах, базах, казармах вільно пре в Україну. Скільки життів цивільних, головне військових можна було б врятувати будь в ЗСУ можливість бити по глибокому тилу рашиста.
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03.10.2022 17:59 Відповісти
интересно согласовавыли советы с вашингтоном какие цели оны поражали во время второй мировой чтобы не дай Бог не ударить по територии Германии американским оружием?
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03.10.2022 17:59 Відповісти
США знаходились в стані війни з німцями тоді. Тому не потрібно було нічого погоджувати
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03.10.2022 18:05 Відповісти
А как же законные цели на территории мордора, с которых они каждый день осбтреливают Украину, да и с Каспия и Черного моря, аэродром в энгельсе, саратовская область, с которого летят стервятники, пусковые установки искандер, С-300 у бульбо-фюрера, в белгородской и курской областях ?
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03.10.2022 18:05 Відповісти
це буде етапом наступних переговорів. Хоча, я так собі чомусь думаю, вони вже йдуть...
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03.10.2022 18:06 Відповісти
В принципі, нам би зараз гармату. Ось таку приблизно.
Скажете, що потужності замало?
А ви уявіть - такою по крем(б)лю...

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03.10.2022 18:11 Відповісти
О! Я-я, гут, конешно мы будем узгоджувать... цели... Ну такое...
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03.10.2022 18:12 Відповісти
та давайте уже, а то уже список на второй стороне листа некуда писать, столько всего кацапы навезли. Тогда хоть можно будет "точки" к Зябровке и Лунинцу подвезти.
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03.10.2022 18:22 Відповісти
Ага, значить вони зі своєї території можуть лупашити, а ми туди ні-ні! З таким розкладом війна може на роки затягнутися. І жодні "мирні договорняки" нічого не дадуть, кацапи знаючи що ми не можемо стріляти у відповідь будуть безнаказано обстрілювати зі своєї території.
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03.10.2022 18:23 Відповісти
А МОЖЕТ ПУСТЬ ЛУЧШЕ АМЕРИКА ТАЙНО ПОСТАВЛЯЕТ ОРУЖИЕ, И ДАЖЕ НЕ ГОВОРИТ, ЧТО НА ПОСТАВИЛА?
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03.10.2022 18:25 Відповісти
Оспади!... да пусть они их сами вызначають!!!)))
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03.10.2022 18:38 Відповісти
По плеши одного ублюдка, точечно - можно? И МОЖНО, И НУЖНО!!!
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03.10.2022 18:45 Відповісти
Як казав пан Рокоссовський - "визы после войны!"
Ось і в нашому випадку теж - узгодження після війни

(і так, дії генерала - це 5 балів. Справжній командир, а не якийсь Жуков-Навозний...)
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03.10.2022 18:48 Відповісти
Взагалі то це якась ганьба - країна, яка будувала МБР, тепер вимолює ракети малої дальності та ще й повинна узгоджувати, як їх використовувати.
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03.10.2022 19:22 Відповісти
Зате дороги заасфальтовані.
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03.10.2022 19:41 Відповісти
Дуже хитра пропозиція з нашого боку насправді. Бо таким чином ми не тільки даємо контроль над цілями, але ще й залучаємо союзника безпосередньо до дій.
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03.10.2022 19:24 Відповісти
Это кстати чертовски умная мысль, условия вполне себе джентельмеские, но главное, как верно подметил Ник - это практически участие в военных действиях...
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03.10.2022 20:11 Відповісти
Только неосуществимо. В США не дураки сидят, шоб напрямую влезать в войну
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03.10.2022 20:17 Відповісти
Щодо ATACMS:
Враховуючи всю проблематику цього питання - є тільки один вихід!
Україні, українцям треба молитися до Бога,- і ATACMS буде у нас, і ми розбомбимо всю мокшанську болотяну нечисть, і мокшанські болота знову стануть болатами, а Україна нарешті отримає свою омріяну заслужену справжню незалежність!!!
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03.10.2022 22:02 Відповісти
Мабуть ATACMS вже таки передали...
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03.10.2022 23:13 Відповісти
 
 