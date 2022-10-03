Україна пропонує США узгоджувати потенційні цілі у разі передачі ЗСУ ракет ATACMS, - CNN
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За даними CNN, Україна пропонує адміністрації Байдена узгоджувати потенційні цілі у разі передачі Збройним силам України ракет ATACMS.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Американські чиновники заявляють, що в прагненні подолати опір Білого дому щодо надання Україні ракет ATACMS, українська влада тепер пропонує США повну та постійну інформацію про список потенційних російських цілей.
Подібна прозорість по суті дає США "право вето" на дії України щодо окремих видів озброєнь від союзників і призначена для того, щоб переконати Вашингтон у тому, що надання далекобійних ракет не призведе до ударів по території РФ, чого побоюються США.
Нагадуємо, ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS. Різні модифікації ракети ATACMS мають дальність стрілянини від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км.в використовують для ударів по складах та штабах у тилу загарбників.
Будь ласка, зачекайте...
Наступними землями деокупації, дерусифікації та демілітаризації будуть Калінінградська та Карельська області котрі ніколи не були землями підоросії...!!!
А розмови про те, що ми ще отримаємо ATACMSи - це для нервів ворога. Нехай ще касапи попросинаються в жахах.
Скажете, що потужності замало?
А ви уявіть - такою по крем(б)лю...
Ось і в нашому випадку теж - узгодження після війни
(і так, дії генерала - це 5 балів. Справжній командир, а не якийсь Жуков-Навозний...)
Враховуючи всю проблематику цього питання - є тільки один вихід!
Україні, українцям треба молитися до Бога,- і ATACMS буде у нас, і ми розбомбимо всю мокшанську болотяну нечисть, і мокшанські болота знову стануть болатами, а Україна нарешті отримає свою омріяну заслужену справжню незалежність!!!