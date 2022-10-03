Морпіх Діанов про тортури у російському полоні: "Поводилися, як з тваринами. Били, застосовували електрошокери та встромляли голки під нігті"

Російські загарбники дуже жорстоко поводяться із українськими полоненими.

Про це розповів звільнений з полону у межах обміну 21 вересня морпіх, захисник Азовсталі Михайло Діанов (Мішаня), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вони поводилися з нами, як з тваринами. Їсти було неможливо. На їжу давали 30 секунд. За 30 секунд треба було з'їсти все, що можна. Хліб був навмисне дуже жорсткий, хлопці, яким вибили зуби, не встигали поїсти. Це було 30 секунд, потім ти повинен був зупинитися, встати й бігти. Так було весь час", – розповів Діанов в інтерв'ю Sky News.

За його словами, деяких полонених кидали в одиночну камеру і катували за те, що вони підняли ягоду з землі й з'їли. Їх били палицями, застосовували електрошокери та встромляли голки під нігті. "Повірте, після місяця голодування, коли закриваєш очі, ти забуваєш про сім'ю, про країну, про все. Єдине, про що думаєш, – це про їжу", – зазначив Діанов.

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У в’язниці загарбники тримали в рази більше людей, ніж вона може розміщувати. Замість 150 в блоці – 800. Через постійне перебування у неймовірній тисняві у Михайла почалися проблеми з ногами – тепер йому важко ходити.

За чотири місяці перебування у російському полоні захисник схуд на 40 кг, а стан його здоров’я значно погіршився. "Кожен травмований. Я вважаю себе психічно сильною людиною, але для мене багато речей втратили свою цінність", – наголосив Діанов.

"В Оленівці жах був, це концтабір", - сказав Діанов в інтерв'ю ТСН.

Він повідомив, що до звільнення з Оленівки його вивозили лише раз, аби зняти апарат зовнішньої фіксації. "Мені апарат знімали плоскогубцями, без наркозу, "ти ж морпіх, давай, терпи", один тримав за плече, а другий знімав мені апарат. Терпів, де я мав дітися. Рука була пошкоджена капітально, я гнив повністю", - сказав Діанов.

На його обличчі ще залишилися сліди від скотчу, його наліпили ще в Оленівці, а зняли лише тоді, коли він почув: "Хлопці, Слава Україні! Був український прапор, хотів заплакати, але сліз не було", - додав морпіх.

Він упевнений, що йому обов'язково відновлять руку, і він знову гратиме. У мирному житті він був музикантом, у Тернополі мав свій гурт і найбільше любив грати на бас-гітарі.

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Військовослужбовець поїде за кордон на лікування, яке йому оплатили спонсори. "Спонсори, які запропонували мені допомогу у лікуванні, сказали, що я поїду на лікування до США. Лікування буде довгим", - зазначив він.

Коли морпіх полетить на лікування, поки ще невідомо. 5 жовтня, він має отримати відновлені документи.

Також про пережиті у російському полоні тортури Діанов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ: "Азовсталь" - то був жах. Рани мої гнили. Апарат з’їхав, кістки не тримав. Ми вже були в кільці, їли гнилі продукти".