УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14666 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1 723 6
нафта (709) Румунія (665) шпигунство, шпіонаж (813)

Румунські правоохоронці провели обшуки у підконтрольній "Газпром нефть" компанії, співробітників підозрюють в шпигунстві

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

румунія

Румунія розпочала обшуки у сербській компанії NIS Petrol, яка контролюється російською групою "Газпром нефть". Її співробітників підозрюють у шпигунстві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Opinia Timisoarei.

Обшуки проводились в офісах NIS Petrol й в будинках співробітників компанії в Тімішоарі та Бухаресті.

Загалом проводилось 9 обшуків: 5 з них у Тімішоарі й 3 у столиці. З офісів були вилучені документи й комп'ютери.

Згідно з даними джерела видання, обшуки є частиною справи DIICOT, в рамках якої Румунія розслідує незаконну передачу комп'ютерних даних, інформації про нафтові родовища в країні та незаконний доступ до систем.

Також не виключається, що важлива інформація про запаси в західній частині країни могла потрапити до Сербії або ж Росії.

Більше 8 людей будуть доставлені на слухання до штаб-квартири DIICOT в Тімішоарі.

Слідчі повідомляють про можливий витік несанкціонованої конфіденційної інформації, яка пов'язана з розвідкою на родовищах титею і газу, що проводилася з 2014 року в Тіміші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румунія відмовила у в’їзді російським пропагандистам з Russia Today на вибори голови органу ООН

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.10.2022 18:20 Відповісти
ніяких сумнівів-де грязьпрем-так касапізм
показати весь коментар
03.10.2022 18:23 Відповісти
В угоду Газпрому и лукойлу в свое время ЕС уничтожил румынскую нефте и газодобывающую промышленность. до конца второй мировой румынской нефти хватало на всю Европу. Ясный перец рэфии важно не допустить возобновление добычи
показати весь коментар
03.10.2022 18:36 Відповісти
якщо би румуни перевірили український "Нафтогаз", то без сумніву би знайшли рашистських шпигунів .не виключено на чолі із сином мами Вітренко.???х/з
показати весь коментар
03.10.2022 19:51 Відповісти
Усі представництва підоросії за кордоном, типу газпрому, змі, торгових палат та усяких торгових представництв, експедицій, фондів, спортивних представництв, історико-культурних місій, скрєпостану церков та банків це прикриття для глибоко законспірованої агентури розвідки та контррозвідки ФСБ підоросії...!!!
Усі ці представництва та консульства підоросії мають бути негайно видворені за межі ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ...!!!
Ці представництва та консульства підоросії є прогресуючими терорестичними метастазами ракової кремлівської пухлини підоросії направленими на створення негативного середовища та подій, які призводять до саботажу та невдоволення населення в цих країнах з проведенням страйків та підпалів та економічний підрив ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ...!!!
Прикладом у цьому є ФРАНЦІЯ, де злочинний-агунтурний клан підоросів повязаний з ФСБ за кремлядські кошти Газпрому фінансує мусульманські заворушення, розбої, грабежі та підпали у цій країні...!!!
показати весь коментар
03.10.2022 19:59 Відповісти
Ранее неизвестная российская мина направленного действия MOB AP была захвачена ВСУ.

Судя по всему, этот тип является модульным - до 3 единиц могут быть соединены друг с другом. Они также могут быть оснащены дополнительными готовыми осколочными блоками и различными прицельными и монтажными приспособлениями.


показати весь коментар
03.10.2022 22:44 Відповісти
 
 