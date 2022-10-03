Німеччина серйозно ставиться до ядерних погроз Путіна, він не гребує найстрашнішими воєнними злочинами, - Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що "дуже серйозно" ставиться до погроз російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, оскільки він не гребує найстрашнішими воєнними злочинами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Ми дуже серйозно ставимося до його слів - інше було б легковажно. За більш ніж 220 днів війни Володимир Путін неодноразово показував, що не гребує найстрашнішими воєнними злочинами", - зазначила міністр.

Вона наголосила, що армія російського диктатора не зупинялася перед ударами по дітях та лікарнях і сам Путін "навіть готовий зруйнувати власну країну".

Однак, зазначила Бербок, Путін і раніше виступав із "безвідповідальними погрозами".

"Ми не повинні й не будемо піддаватися на шантаж, Путін сприйме це як запрошення до подальшої ескалації", – сказала Бербок.

Вона також заявила, що промова Путіна 30 вересня, в якій він оголосив "російськими" тимчасово окуповані території України, "чытко дала зрозуміти, що його імперська манія не обмежується Україною".

"Тому ми відповідально продовжуємо надавати підтримку Україні. Якщо Росії зійде з рук захоплення земель та шантаж і вона виграє цю війну, тобто знищить Україну, то не тільки європейський мирний порядок опиниться в руїнах, а й жодна маленька країна більше не буде у безпеці", - сказала глава МЗС ФРН.

Бербок переконана, що російський диктатор втрачає міжнародну підтримку, і навряд чи якась країна у світі досі стоїть за Путіним, а сотні тисяч молодих росіян тікають із країни. Вона заявила, що Путін зараз "більш самотній і ізольований, ніж будь-коли".

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